El-Erian: egyre élesebbek az amerikai gazdaság kilátásait övező aggodalmak

Évek óta az amerikai gazdaság a fejlett és a fejlődő országok irigységének tárgya. Dinamikus, termelékeny és a jövőbeli jólétet elősegítő tényezőkbe jelentős összegeket fektet be, folyamatosan erősebb növekedést ért el, mint a világ többi része – és nem is csekély mértékben. Ahogy azonban az USA és Izrael Irán elleni háborújának következményei egyre inkább érezhetők, az amerikai gazdaság kilátásait övező aggodalmak egyre élesebbé válnak.

Amerika utóbbi években elért gazdasági teljesítménye magáért beszél. Noha az amerikai gazdaság a 2008-as globális pénzügyi válságot követő válság során jelentősen visszaesett, a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint 2007 és 2020 között még így is átlagban 1,48%-os éves GDP-növekedést ért el, szemben az euróövezet mindössze 0,59%-os növekedésével. A Covid újabb megrázkódtatást okozott, de nem siklatta ki hosszú időre az amerikai gazdaságot: az erőteljes fellendülésnek köszönhetően 2021 és 2025 között átlagosan 3,27%-os volt a növekedés mértéke, ismét meghaladva az euróövezet ütemét (2,63%).

A magasabb termelékenység, a bőségesen rendelkezésre álló kockázati tőke, a dinamikus vállalkozói szellem és – egészen a közelmúltig – a bővülő munkaerő-kínálat voltak ennek a növekedésnek a fő hajtóerői, amelyet az elmúlt néhány évben a mesterséges intelligenciába történő hatalmas befektetések tovább fokoztak. Ráadásul az egymást követő kormányok jelentős fiskális élénkítést hajtottak végre, annak ellenére, hogy az alacsony munkanélküliség miatt azt lehetett volna várni, hogy közel egyensúlyban tartják a költségvetést, és korlátozzák az államadósság növekedését.

De most a növekedés kapcsán problémák merülhetnek fel. Az amerikai kereskedelmi minisztérium nemrég felére vágta vissza a 2025. negyedik negyedévi növekedésre vonatkozó becslését, 1,4%-ról mindössze 0,7%-ra. Most pedig a háztartások és vállalati szektor szembesülnek az iráni háború következményeivel, beleértve a magasabb energia- és hitelköltségekkel, amelyek a meglévő pénzügyi problémák súlyosbodásával és újak kialakulásával fenyegetnek.