Már nem csak a kiváltságosok keresnek havi 1,5-2 millió forintot Magyarországon

Már nemcsak elvétve találunk 1,5-2 millió forintos havi fizetéseket Magyarországon, hanem a szakmák egyre szélesebb körét jellemzi ilyen magas bér. A lista első ránézésre vegyesnek tűnik, de közelebbről vizsgálva néhány világos mintázat látszik: a magas fizetések döntően olyan pozíciókhoz és szakmákhoz kapcsolódik, ahol komoly felelősség vagy magas tudásszint társul a munkához.

Néhány kiváltságos helyzetben lévő munkavállalónak már havi bruttó 3-4 millió forint között alakul a fizetése, egyelőre azonban ritkaságszámba megy az ilyen magas fizetés.

2 millió forint környékéi bérre azonban már egyre több munkavállaló számíthat. A felső bérsávban szereplő foglalkozások jelentős része komoly felelősséggel jár együtt.

Bemutatjuk, hogy az egyes foglalkozásokban mennyi volt a bruttó bér 2025-ben. Ez azért is kulcsfontosságú, mert így kiderülhet, hogy éppenséggel alulfizetnek-e minket vagy a piaci átlag felett keresünk.