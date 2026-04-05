Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul, és visszatérnek a hajnali fagyok. A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, a hét végén pedig megnő a csapadék esélye is - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Hétfőn az ország déli, délnyugati harmadán és az északkeleti határvidéken felhősebb marad az idő, máshol sok napsütés várható. Kevés helyen előfordulhat zápor. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik, délnyugaton azonban inkább csak élénk széllökések lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 22 fok között alakul.

Kedden a felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, és általában derült, napos idő várható, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem valószínű. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékek valószínűek, de a borongós délnyugati tájakon ennél néhány fokkal enyhébb időre, míg a szélvédett északi, északkeleti fagyzugokban akár gyenge fagyra is lehet számítani. A csúcsérték 14 és 19 fok között alakul.

Szerdán nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést. Csapadék nem valószínű. Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik, de Kelet-Magyarországon néhány zápor nem kizárt. Az északias szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Már nem csak a kiváltságosok keresnek havi 1,5-2 millió forintot Magyarországon

Olajpiaci fordulat: hiába néz ki szépen papíron, az olajkartell nem tudja megmenteni a piacot

Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében

Pénteken több lehet már a felhő, de általában több órára így is kisüthet a nap. Kissé növekszik az eső, zápor esélye, legkevésbé keleten, északkeleten. Az északias szelet továbbra is élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 5, délután 7 és 14 fok között alakul.

Szombaton jobbára gomolyfelhős, napos idő valószínű, az ország egyes részein esővel, záporral. Az északi, északkeleti szelet változatlanul élénk, itt-ott erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 7 és 15 fok között alakul.

Vasárnap nagyrészt felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, és eső, zápor is kialakulhat az ország egyes részein.

Az északkeleti, keleti szél továbbra is élénk, helyenként erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében
