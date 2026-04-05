  • Megjelenítés
Olajpiaci fordulat: hiába néz ki szépen papíron, az olajkartell nem tudja megmenteni a piacot
Gazdaság

Portfolio
Az OPEC+ vasárnap újabb kitermelésnövelésről dönthet, ám a lépés egyelőre csak papíron létezik majd. A csoport kulcsszereplői ugyanis az iráni háború miatt képtelenek ténylegesen fokozni a világpiaci olajkínálatot, hiszen az egyetlen export útvonaluknak számító Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva van. Ráadásul a világ egyik legnagyobb kitermelője, Oroszország is bajban van, hiszen az ukrajnai háborúban az olajfinomítókat és export terminálokat érintő támadások miatt szintén nem tud többet termelni és szállítani a piacra.

A Hormuzi-szoros február vége óta lényegében használhatatlan. Ez ellehetetleníti az olajkartell legnagyobb kitermelőinek, név szerint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak exportját.

Márpedig az OPEC+ tagjai közül kizárólag ezek az országok lettek volna képesek érdemi kitermelésbővítésre.

Ráadásul Oroszország az ukrajnai háborúban folyamatosan elszenvedett olajfinomítókat és export terminálokat érintő támadások miatt szintén nem tud többet termelni és szállítani a piacra.

Kapcsolódó cikkünk

Az EU energiaügyi biztosa szerint hosszú ideig tartó energiaellátási sokkra kell felkészülni

A csoport legutóbbi, március 1-jei ülésén egy szerény, napi 206 ezer hordós kitermelésnövelést hagyott jóvá áprilisra. Ez az intézkedés éppen a háború okozta olajpiaci zavarok kezdetére esett. A nyersolaj ára közben négyéves csúcs közelébe, hordónként majdnem 120 dollárra ugrott. A JPMorgan csütörtöki elemzése szerint az árfolyam a 150 dollárt is meghaladhatja, ami történelmi csúcsot jelentene. Ez a forgatókönyv akkor valósulhat meg, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások május közepéig akadoznak.

Még több Gazdaság

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility