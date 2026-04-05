Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében

A szerb hatóságok vasárnap délelőtt robbanószert és aktiválásához szükséges eszközöket találtak a Magyarországot és Szerbiát összekötő kritikus gázinfrastruktúra közelében. Az eset miatt Orbán Viktor azonnali intézkedéseket hozott és rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.

A közlés szerint Orbán telefonon egyeztetett Aleksandar Vučić szerb elnökkel, aki arról tájékoztatta, hogy a hatóságok a szerb-magyar gázvezeték közelében nagy erejű robbanószert, valamint az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak.

Orbán Viktor közölte, hogy a fejlemények miatt rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze a délutáni órákra.

A testület várhatóan áttekinti a helyzetet, és dönthet a szükséges biztonsági intézkedésekről a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében.

Az összekötő vezeték a két ország energiaellátásában kulcsszerepet játszik, hiszen ezen keresztül - Török Áramlatra rácsatlakozva - érkezik az orosz gáz mindkét országba.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, az esetleges elkövetőket és a robbanószer eredetét. Egyelőre nem közöltek további részleteket a lehetséges fenyegetés jellegéről vagy annak hátteréről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos