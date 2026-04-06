A napelem ugyanolyan stratégiai eszközzé vált, mint a golyóálló mellény

Az éghajlatváltozás ma már nem csupán környezeti kérdés, hanem a mindennapi élet működését és biztonságát alapjaiban befolyásoló tényező. A szélsőséges időjárási események, az erőforrások szűkössége és az ökológiai rendszerek sérülékenysége egyre inkább összekapcsolódó kockázati hálót alkotnak. Ezek a folyamatok nemcsak a gazdaságot és az élelmiszer-ellátást érintik, hanem az államok működőképességét és válságkezelési képességét is próbára teszik. A klímaváltozás hatásai ráadásul nem állnak meg az országhatároknál, így közvetett módon akkor is érezhetők, ha egy adott térség éppen elkerüli a közvetlen károkat. Mindez egyértelművé teszi, hogy a kérdés kezelése ma már stratégiai, sőt nemzetbiztonsági szintű megközelítést igényel.

Az éghajlatváltozás közvetlen következményei, a viharok, szélsőséges vízhiány, aszály, hőhullámok, villámárvizek, betolakodó invazív növények és állatok, trópusi betegségek mindegyike sérülékennyé teszi a normális életmenetet, a megszokott, kvázi zavartalan, a földrajzi elhelyezkedésünknek megfelelő életvitelt. Ezért elkerülhetetlen ezzel a kockázattal foglalkozni állami/kormányzati beavatkozások szintjén is.

Összekapcsolódó kockázatok

A hazai Green Policy Center klímapolitikai szakmai műhely rámutat arra, hogy például az élelmezésbiztonság ma a vízhiány és az ökológiai romlás „látható felülete”. Az aszályok, a szélsőséges csapadékeloszlás, a talajromlás és a beporzók csökkenése együttesen teszik kiszámíthatatlanná a mezőgazdasági termelést. Az Alföld különösen sérülékeny térség. A 2022–2023-as aszályok megmutatták: nemcsak a termés csökken, hanem a takarmányellátás, az állattenyésztés és az élelmiszeripar is veszélybe kerülhet.

Áram nélkül nincs víz. Víz nélkül nincs egészségügy. Internet nélkül nincs koordináció. Az energia-, víz- és digitális rendszerek szorosan összekapcsolódnak. Egy extrém időjárási esemény – vihar, hőhullám vagy jegesedés – dominóhatást indíthat el. Az energiaellátás különösen kritikus csomópont: ha hirtelen kiesik, más rendszerek is leállnak. A klímaváltozás növeli az ilyen láncreakciók esélyét, és ezzel közvetlenül érinti az állam válságkezelési képességét.

A klímahatások összefüggő kockázati rendszere (Forrás: Green Policy Center)

Ugyanakkor, ha például egy-egy rendkívüli évben a Kárpát-medencét elkerüli az aszály, a hőhullám, de Európa más országaiban és a világban az időjárással összefüggő elemi csapások, hosszan tartó száraz időszakok miatt jelentős terméskiesés van, akkor az nálunk is érződik a világpiaci áremelkedések miatt. Nyilvánvaló, hogy pl. a búza ára itthon is követi a világpiacot, mert a gazdák számára a világpiaci ár az „alapértelmezett”. Egy ún. kiviteli korlátozás/szabályozás pedig azért veszélyes, mert szétveri a piaci ösztönzőket: ha nincs profit, nincs fejlesztés, és végül pont azt érjük el vele, amit el akartunk kerülni – még kevesebb és drágább kenyeret. Tehát ha nálunk éppen egy-egy évben nincs közvetlen kitettség, attól még lehetnek közvetett hatások.

Eltitkolt brit jelentés a kockázatokról

A hatások nem ismernek határokat. A brit hírszerzési és kormányzati szervek legfrissebb jelentése szerint

a globális élővilág pusztulása és az ökoszisztémák összeomlása már nem csupán környezetvédelmi ügy, hanem közvetlen nemzetbiztonsági kockázat.

A dokumentum arra figyelmeztet, hogy az olyan kulcsfontosságú rendszerek degradációja, mint az Amazonas-medence, a Himalája vagy a korallzátonyok, beláthatatlan láncreakciókat indíthat el. Ez a folyamat globális élelmiszerhiányhoz, az árak drasztikus emelkedéséhez és a tiszta ivóvízért folytatott küzdelemhez vezet, ami fegyveres konfliktusokat és tömeges migrációt idézhet elő. A szakértők szerint a biodiverzitás csökkenése növeli az újabb világjárványok és a szervezett bűnözés térnyerésének esélyét is. A jelentés hangsúlyozza, hogy a természet állapota az állami stabilitás és a gazdasági jólét alapköve, ezért védelmét ugyanolyan prioritással és szigorral kell kezelni, mint a terrorizmus elleni harcot vagy a kiberbiztonságot, mivel a jelenlegi trendek mellett egyes ökoszisztémák már 2030-ra visszafordíthatatlanul összeomolhatnak.

Érdekes, hogy annyira érzékeny volt ez a jelentés, hogy a The Guardian szerint a brit kormány szándékosan próbálta a közvélemény elől eltitkolni. Az írják, hogy a dokumentum, amelyet csak közérdekű adatigényléssel sikerült nyilvánosságra hozni, arra figyelmeztet, hogy a globális biodiverzitás pusztulása visszafordíthatatlan folyamatokat indított el, amelyek 2030-ra alapvető rendszerek, például az éghajlatváltozás miatt a korallzátonyok és a boreális (északi) erdőségek összeomlásához vezethetnek.

A jelentés szerint az Egyesült Királyság élelmiszerbiztonsága tarthatatlan a jelenlegi húsfogyasztási szokások és az importfüggőség mellett,

az ökológiai válság pedig geopolitikai konfliktusokat, sőt nukleáris feszültséget is szülhet az erőforrásokért vívott harcban.

A The Guardian bírálja a kormányt, amiért a figyelmeztetések ellenére továbbra is a gazdasági érdekeket és a nagyüzemi mezőgazdaságot részesíti előnyben, miközben a tudományos tényeket és a hírszerzési kockázatokat megpróbálja a szőnyeg alá seperni.

Biztonsági vakfolt

Teljesen világos, hogy nem számolhatunk csupán lassú, „beárazható” változásokkal. Számításba kell venni a billenőpontokat, a dominó- vagy kaszkádhatásokat is. Erre figyelmeztet az Institute for Public Policy Research (IPPR) elemzése, amely „biztonsági vakfoltnak” nevezi a kockázatokat a szőnyeg alá seprő mentalitást.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy nem csupán elszigetelt eseményekkel (például egy-egy árvízzel) kell számolni, hanem a kaszkádhatásokkal is, ahol a környezeti rendszerek egymást erősítő folyamatok következményeként dőlnek össze, mint a dominók. A globális élelmiszerláncok sérülékenysége, a vízért folytatott küzdelem és a tömeges migráció olyan geopolitikai feszültségeket szül, amelyek közvetlen fenyegetéssé válhatnak.

Az elemzés szerint a politikai döntéshozatal túlságosan is a fokozatos változásokra fókuszál, miközben figyelmen kívül hagyja a kritikus „átbillenési pontokat”, amelyek után a folyamatok visszafordíthatatlanná válnak. Az IPPR szakértői szerint a biztonságpolitika hagyományos eszköztára (például a katonai erő) alkalmatlan ezen ökológiai eredetű fenyegetések kezelésére. Ehelyett a gazdasági és társadalmi reziliencia növelését, valamint a természetalapú megoldások integrálását sürgetik a nemzetvédelmi stratégiába, mivel a környezeti összeomlás nem egy távoli jövőbeli lehetőség, hanem egy már zajló folyamat, amely alááshatja az állami működés alapjait.

Napelem, mint stratégiai eszköz

Az Európai Bizottság és az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 2023-ban megjelent közös közleménye rögzíti, hogy a környezeti válság „veszélytöbbszörözőként” hat: növeli a geopolitikai feszültségeket, rontja az élelmiszer- és vízbiztonságot, valamint migrációt és instabilitást okoz. A dokumentum kifejezetten törekszik arra, hogy a stratégiai célokat 30 konkrét és gyakorlati intézkedésre fordítsa le. Megközelítése újszerű, hiszen a klímaváltozást már nem csak „szén-dioxid-kérdésként”, hanem operatív biztonsági feladatként kezeli, ahol

a napelem vagy a víztisztító berendezés ugyanolyan fontos stratégiai eszköz, mint a golyóálló mellény.

Ennek keretében vetik fel a „környezetvédelmi tanácsadók” kirendelését minden polgári és katonai válságkezelő misszióba (pl. afrikai vagy közel-keleti békefenntartókhoz), aminek részeként speciális szakértőket küldenek ki, akik segítik a helyi erőforrások (víz, termőföld) védelmét és a konfliktusok megelőzését. Az uniós dokumentum kitér a katonai „zöldítés” és reziliencia fogalmára is, amely magában foglalja a hadseregek felkészítését a szélsőséges hőségre, az energiatakarékosabb laktanyákat, a tartósabb haditechnikai eszközök fejlesztését és a függőség csökkentését a fosszilis tüzelőanyagoktól a műveleti területeken (pl. napelemek használata katonai táborokban).

A tervekben szerepel az is, hogy létrehoznak egy Klíma- és Környezetbiztonsági Adatközpontot az EU Műholdközpontján belül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy műholdakkal figyelnék a kritikus területeket (pl. kiszáradó folyómedreket, illegális fakitermelést), hogy időben jelezzék, hol törhet ki fegyveres konfliktus az erőforrásokért. A közlemény sürgeti olyan monitoring rendszerek fejlesztését is, amelyek előre jelzik, ha egy aszály miatt várhatóan megugranak az élelmiszerárak, így az EU humanitárius és diplomáciai úton hamarabb beavatkozhat a destabilizáció előtt.

És amikor a kockázatok megsokszorozódnak pl. egy újabb háborús konfliktus idején, akkor a következmények is súlyosabbak. A Irán ellen február végén elindított katonai csapások és a Hormuzi-szoros lezárása globális energiasokkot idézett elő, amely a Brent típusú kőolaj árát 110 dollár fölé emelte. Az EU gazdasága kritikus válaszút elé került: a megugró energiaárak nemcsak az inflációt gerjesztik újra, hanem a kontinens ipari versenyképességét is alapjaiban rendítik meg. Az EU fő energiafogyasztói a legnagyobb gazdaságai: Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország. Ezek az országok lesznek a leginkább érdekeltek a kiskereskedelmi olajárak emelkedésének megfékezésében. A közúti szállítás teszi ki az olajfogyasztás oroszlánrészét (körülbelül a felét), míg a kontinens egyéb magas energiafogyasztású iparágai közé tartozik a vegyipar, a papíripar és az acélipar.

A helyzet súlyosbodását vetítik előre a hőhullámokra vonatkozó előrejelzések: a légkondicionálás miatt megugró áramkereslet révén további teher hárul az ellátórendszerre, miközben az aszály a vízenergia és a nukleáris hűtés hatékonyságát is veszélyezteti.

Hazai nemzetbiztonsági stratégia

Magyarország nemzetbiztonsági stratégiáját 2020-ban fogadták el, amely részletesen kitér az éghajlatváltozás biztonsági kérdéseire is. A szöveg releváns, valós elemzői megközelítést tükröz. Azt írják, hogy a globális felmelegedés és az erőforráshiány világszerte fokozza a társadalmi feszültségeket és a konfliktusokat. Magyarország válasza erre egy fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés, a természeti katasztrófák (ideértve az aszályokat és árvizeket, orkánerejű szélviharokat is) minél hatékonyabb megelőzése, amelynek egyik kritikus feltétele az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a gazdaság fosszilis energiahordozó-igényének csökkentése, a környezettudatos és karbonszegény életmód népszerűsítése, az energiaszuverenitás erősítése és a dekarbonizáció, amelynek kulcsa az atomenergia. A szöveg kitér a hálózati infrastruktúra fontosságára, az országos áram- és földgázhálózatok régiós összekapcsolása és az útvonalak diverzifikálása nyomán egy ellenálló rendszer kiépítésére.

A stratégia egyik záró pontja azt írja, hogy „az állami szervek saját szakterületükön folyamatosan értékelik a nemzeti és a nemzetközi biztonság és fenyegetettség elemeit, és megteszik a szükséges lépéseket a megelőzés és a kezelés érdekében. A biztonsággal összefüggő tevékenységüknek összhangban kell állnia Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájával.”

Az, hogy ezek a „szükséges lépesek” megtörténnek-e, és hogy miként és ki ellenőrzi vajon ezen intézkedések meglétét, és mennyire transzparens módon, ezt már nehezebb megtudni. Pedig a biztonság mindannyiunkat érintő közügy, mégis valahogy a homályban történnek a fenntartására irányuló tettek és intézkedések.

