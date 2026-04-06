Anne O. Krueger: Trump vámháborúja minden fronton kudarcot vallott

Donald Trump amerikai elnök vámjai és az azokat övező bizonytalanság megrázkódtatásokat okoztak a világgazdaságban, ugyanakkor a vámok egyetlen kitűzött céljukat sem érték el. A nyitott, multilaterális kereskedelmi rendszer helyreállítása nem lesz könnyű feladat, Trump önkényes intézkedéseinek felszámolása a szükséges első lépés lesz.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Nehéz túlbecsülni, hogy Donald Trump amerikai elnök mennyire mélyen alakította át a nemzetközi viszonyokat az elmúlt 14 hónapban. A II. világháború óta az amerikai külpolitika nagyrészt a nemzetközi együttműködésen alapuló megközelítést követett. Az olyan intézmények, mint a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és a Kereskedelmi Világszervezet – amelyeket mind az Egyesült Államok alapított és vezetett – segítettek fenntartani a multilaterális rendet, miközben a legtöbb ország közötti gazdasági kapcsolatok a diszkriminációmentesség elve alapján működtek.

Trump felforgatta ezt a rendet, és helyébe egy nacionalista, nyíltan imperialista "Amerika az első" programot állított, amit szemléletesen illusztrál az Irán elleni bizonytalan kimenetelű, felelőtlen háborúja. Az olyan nemzetközi intézményekből való kivonulása, mint az Egészségügyi Világszervezet, meggyengítette azokat a kommunikációs csatornákat, amelyek elengedhetetlenek a fertőző betegségek monitorozásához, a repülési útvonalak összehangolásához, az időjárási események nyomon követéséhez és a globális együttműködés előmozdításához. Odahaza is hasonlóan romboló politikát folytat, célba véve az USA kulcsfontosságú intézményeit, beleértve a vészhelyzeti segélyezési rendszereket, a környezetvédelmet és – mindenekelőtt – a jogállamiságot.

E lépések közül sok intézkedést kevés vagy semennyi tervezés vagy stratégiai megfontolás mellett hoztak meg. Trump vámjai, amelyek közül sok kétes számításokon alapult, majd később csökkentették vagy visszavonták azokat, jó példa erre. Még a távoli Heard-szigetre és a McDonald-szigetekre is vámokat vetettek ki, amelyeknek egyetlen ismert lakói a pingvinek és a fókák.