Az energiapiaci sokk még sokáig velünk maradhat Európában, de a 2022-es válság közelébe sem jutunk el

Európa egy olyan energiasokk szélére sodródott, amely könnyen tovább élhet a közel-keleti fegyveres konfliktus lecsengése után is: a megsérült olaj- és gáz-infrastruktúra hónapokra visszafoghatja a kínálatot, miközben az árak máris meredeken ugrottak. Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa szerint egyetlen hónap alatt 60–70 százalékkal drágult az olaj és a gáz, ami 14 milliárd euróval terhelte az EU fosszilis importszámláját, és ezzel nem átmeneti kilengést, hanem elhúzódó költségterhet vetít előre. A 2022-es inflációs robbanás egyelőre úgy tűnik, nem ismétlődik meg, de a költségoldali nyomás már megérkezett a vállalatokhoz, és az euróövezeten belül egyre látványosabban széttart, hol mennyire fáj a drágulás. Brüsszel ezért óvatosabb válságkezelésre készül: szűkebbre szabott, célzottabb segítséggel és olyan szerkezeti lépésekkel, amelyek nem az árakat fojtják le drágán, hanem a fosszilis kitettséget faragják kisebbre. Az agyon szidott zöldfordulat már most sokat segít a kontinensen.

Az új európai energiaválság akkor is velünk maradhat, amikor maga a közel-keleti fegyveres konfliktus már lecseng, mert az energiainfrastruktúrában keletkezett károk tartósan visszafoghatják a kínálatot – erre figyelmeztetett Dan Jørgensen energiaügyi biztos szerdán, aki szerint az olaj- és gázárak egyetlen hónap alatt 60–70 százalékkal emelkedtek, és ez 14 milliárd euróval növelte meg az unió fosszilisimport-számláját.

Ez már nem egyszerűen egy átmeneti piaci kilengés kockázatát jelenti, hanem annak esélyét, hogy az EU-nak elhúzódó költségsokkal, tartósan magasabb energiaárral és újra szétnyíló versenyképességi különbségekkel kell szembenéznie. Ennek fő oka, hogy a közel-keleti olaj- és gázszállítási infrastruktúrák is súlyosan megsérültek, a helyreállításuk hónapokig tarthat.

A mostani helyzetből négy nagy folyamat rajzolódik ki:

az energiasokk valódi és költséges, de egyelőre nem ismétli meg a 2022-es inflációs robbanást. Az euróövezetet ezúttal nem egyformán üti meg a drágulás: országonként erősen eltér, hol mennyire szállnak el az áramárak és mekkora a reáljövedelmi veszteség. A harmadik, hogy a vállalati költségek már emelkednek, de az áthárítás a fogyasztói árakba eddig korlátozott maradt. Végezetül pedig az, hogy Brüsszel nem akarja megismételni a 2022–2023-as, drága és sokszor rosszul célzott válságkezelést, ezért egyszerre készül szűkebb, célzottabb segítséggel és olyan szerkezeti lépésekkel, amelyek a fosszilis kitettséget csökkentik.

Magáról a költségsokkról az Európai Bizottság gazdasági főigazgatóságának március 26-i, az eurócsoportnak készített jegyzete ad iránymutatást, azt állítva hogy az iráni válság első 17 napjában az EU már mintegy 6 milliárd euróval költött többet fosszilisenergia-importra.

Ahogy már felidéztük, Jørgensen ennél későbbi időmetszetben már 14 milliárd eurós többletterhet említett egy hónap alatt. A két szám nem mond ellent egymásnak: inkább azt mutatja, hogy a pluszköltség nagyon gyorsan halmozódik. A bizottsági anyag még arról írt, hogy az olaj ára 100 dollár fölé került, vagyis olyan szintre, amelyet utoljára 2022 augusztusában láttunk, miközben a gázárak ugyan még elmaradnak a 2022–2023-as csúcsoktól, de ismét erős volatilitást mutatnak. Az áremelkedés azóta folytatódott, a Brent 110-120 dolláros hordókénti szint között mozgott az elmúlt napokban.

Ezzel együtt az inflációs mechanizmus egyelőre jóval visszafogottabb, mint négy éve – állítja a BNP Paribas elemzése, amely megvizsgálta, hogy a mostani közel-keleti háború és a 2022-es ukrajnai invázió után mennyire hasonló pályát futnak be az euróövezeti inflációs és bizalmi mutatók.

Állításuk szerint a teljes infláció esetében a 2022-es pálya néhány hónap alatt meredeken felfelé indult, és a változás nagysága nagyjából 4–5 százalékponttal nőtt a bázishoz képest. A mostani görbe ehhez képest az első hónapokban alig emelkedik. Még fontosabb a maginfláció, vagyis az energia nélküli infláció képe: 2022-ben ez is fokozatosan felkúszott 4 százalékpont körüli pluszba, míg most gyakorlatilag a nullaszint környékén maradt. Ez arra utal, hogy az energiasokk eddig nem szivárgott át szélesen az árstruktúrába, de ez könnyen lehet, hogy csak egy rövid kegyelmiállapotot mutat be.

Hogy egyelőre a cégek nem kezdték a fogyasztókra hárítani a magasabb energiaköltségeiket igazolják a vállalati beszerzésimenedzserindex-felmérések adatai. A BNP Paribas által vizsgált feldolgozóipari bmi a 2022-es sokk után végül 10 pont feletti romlást jelzett a bázishoz képest, most viszont a közvetlen reakció nem romlás, hanem enyhe javulás volt. A szolgáltatási bmi képe már gyengébb, ott látszik visszaesés, de annak mértéke egyelőre elmarad a 2022-es pályától.

A legsérülékenyebb pont továbbra is a beszerzési költségek oldala: a kompozit adatok inputár-komponense most is közel akkora ugrást mutatott az első hónapban, mint 2022-ben. A különbség az, hogy az outputár-komponens, vagyis a vállalatok által érvényesített eladási árak mutatója ezúttal nem lőtt ki.

Magyarul: a költségnyomás már megérkezett, de a vállalatok egyelőre nem tudják vagy nem akarják ugyanolyan erővel továbbhárítani, mint a 2022-es energiaválság idején.

A háztartási oldalról ugyanez még világosabban látszik a BNP szerint: a háztartások következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetértékelése 2022-ben gyorsan mély mínuszba zuhant, és a változás mértéke később 10–18 pontos romlást is elért. Most a mozgás jóval kisebb, 3-4 pontos visszaesésről van szó az euróövezetben. Ez nem azt jelenti, hogy nincs baj, hanem azt, hogy a vásárlóerő-sokk egyelőre szűkebb körű és kevésbé általános. A 2022–2023-as válságban a háztartási energia, az élelmiszer és a széles körű infláció egyszerre terhelte a fogyasztókat. Most inkább az üzemanyag- és importköltség-oldal a hangsúlyos, miközben a lakossági energiaszámlákba az átgyűrűzés lassabb és országonként nagyon eltérő.

Ezt egészíti ki az ABN Amro elemzése, főleg azt hangsúlyozva, hogy a mostani válság nemcsak kisebb lehet a 2022-esnél, hanem sokkal egyenetlenebbül oszlik meg az euróövezeten belül. A bank szerint a földgáz ára az év eleje óta mintegy 80 százalékkal nőtt, mégis az öt legnagyobb euróövezeti gazdaság átlagos nagykereskedelmi áramára a konfliktus kitörése óta alig mozdult, és éves alapon még mindig körülbelül 14 százalékkal alacsonyabb is.

Ennek két oka van: az egyik a 2022 óta felgyorsult megújulókapacitás-bővítés, a másik, hogy Franciaország nukleáris flottája újra teljes kapacitás közelében működik, ellentétben a 2022-es időszakkal, amikor az atomenergiás kiesések külön ráerősítettek a válságra.

Az atomerőművek leállásában akkor egyszerre volt szerepe a 2022-es történelmi aszálynak, amely a folyók elapadásával, így a hűtés lehetetlenné válásával járt. A másik pedig, hogy akkor a tervezett karbantartások pont egybeestek az orosz–ukrán háború legintenzívebb időszakával.

Az átlagos euróövezeti adat azonban félrevezető lehet az ABN Amro szerint, a hálózati széttagoltság és a gázfüggőség eltérő mértéke miatt az országok közti különbség drámai. Spanyolországban a nagykereskedelmi áramár jelenleg kevesebb mint negyede az olasznak, Franciaországban pedig nagyjából fele a németnek. Ez kulcstényező, mert ebből következik, hogy a mostani nemcsak inflációs, hanem versenyképességi sokk is. Az olasz ipar, amely drágább árammal működik, sokkal közvetlenebb nyomás alá kerülhet, mint a spanyol vagy a francia vállalatok. Ugyanez a különbség jelenik meg a háztartásoknál is: ahol az áramár jobban elszakad a gázártól, ott kisebb lehet a fogyasztói bizalom és a reáljövedelem romlása.

Ez az eltérés részben annak a jele, hogy az EU az elmúlt négy évben valóban ellenállóbb lett, de csak részben.

A bizottsági jegyzet szerint a megújulók részesedése az uniós villamosenergia-fogyasztásban 2021 és 2025 között 36 százalékról körülbelül 48 százalékra emelkedett, miközben a fosszilis források aránya 34-ről 26 százalékra csökkent.

Az orosz gáz részaránya 45 százalékról 12 százalékra esett vissza, amit részben az amerikai LNG növekvő importja pótolt. Csakhogy a szerkezeti átállás még nem teljes. A közlekedés 2024-ben még mindig 90 százalékban olajra és olajtermékekre támaszkodott, és az EU nettó olaj- és olajtermék-importjának 19 százaléka a Perzsa-öböl térségéből jött. Vagyis az áramtermelés egy része kevésbé sérülékeny lett, de az olajfüggő ágazatok továbbra is közvetlenül kitettek.

A pénz- és költségvetési politika emiatt kényes helyzetbe került az ABN Amro szerint, úgy látják, az EKB-nak legalább egy, de inkább két megelőző jellegű kamatemelésre lehet szüksége ahhoz, hogy lehorgonyozza az inflációs várakozásokat. A bank logikája az, hogy a kamat nem termel több energiát, de fékezheti a másodkörös hatásokat, amikor az energiasokk béremelési igényeken és szélesebb áremeléseken keresztül beépül a gazdaságba. A BNP Paribas ugyanezt óvatosabban fogalmazza meg, de ugyanoda jut: a jegybankok ma már sokkal érzékenyebbek arra, hogy az energiaár-emelkedés ne váljon újabb árbér-spirállá.

A legnagyobb gond – és ezért fenyeget a 2026-os krízis fájdalmasabb hatásokkal, mint a négy évvel ezelőtti –, hogy a fiskális oldalon a mozgástér szűkebb, mint 2022-ben volt.

A bizottsági háttéranyag szerint az EU-ban a 2022–2024 közötti energiatámogatások nettó költsége összesen a GDP 2,2 százalékát érte el. Ennek körülbelül 60 százaléka árintézkedés volt, 40 százaléka jövedelemtámogatás, és csak a teljes összeg negyede volt ténylegesen célzott. Az Európai Bizottság ebből azt a következtetést vonta le, hogy a széles körű árleszorító beavatkozások egyszerre voltak drágák, torzítóak és energiatakarékossági szempontból rossz ösztönzők. Számításaik szerint ha 2022-ben kizárólag a leginkább sérülékeny, alsó két jövedelmi ötödöt kompenzálják, az átlagosan a GDP 0,3 százalékába került volna, vagyis töredékébe annak, amit a tagállamok ténylegesen elköltöttek.

Ezért a Bizottság most olyan eszköztárban gondolkodik, amely egyszerre próbál enyhíteni és fegyelmezni. A március 26-i uniós jegyzet szerint az elsődleges rövid távú válasz a célzott jövedelemtámogatás lenne a sérülékeny háztartásoknak és energiaintenzív vállalatoknak, nem pedig a magyarországi rezsicsökkentéshez hasonló általános árplafonok vagy széles körű adócsökkentések. Emellett ösztönöznék az energiatakarékosságot, támogatnák a közösségi közlekedést, az épületfelújítást és az ipari energiahatékonyságot, illetve mérsékelnék az áramot terhelő adókat és díjakat ott, ahol ez segíti az elektrifikációt.

Elvileg megmaradna a lehetőség célzott, kétsávos energiaárazásra is a legsérülékenyebb fogyasztóknál és vállalatoknál, de csak ideiglenesen, egy szigorú kifutási szabállyal, hogy ne torzítsák tartósan a piacokat.

Az ukrajnai háború utáni tervekkel szemben a nagy különbség az, hogy Brüsszel nem akar szabadkezet adni a fiskális támogatásoknál. A jegyzet kifejezetten rögzíti, hogy az államadósság- és deficitszabályok esetében sem az általános mentesítési záradék, sem a nemzeti mentesítési klauzulák újranyitása nem lenne indokolt az energiaválság miatt. Vagyis a tagállamoknak a jelenlegi uniós fiskális keretek között kellene kigazdálkodniuk a támogatásokat figyelve arra, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány ne lépjen 3-4,5 százalék fölé, míg az államadósságszinteknél a 60 százalékos célon sem lazítanának.

Ez azért fontos, mert az energiaár-sokkokkal párhuzamosan a védelmi kiadások emelése is nyomja felfelé a hiányt és az államadósságot, ami a legtöbb tagállamot így túlzottdeficit-eljárással fenyegetné.

Brüsszelben eközben készülnek a piaci stabilizáló lépések is, amelynek az egyik legfontosabb elemét már bemutatták a kibocsátáskereskedelmi rendszer módosításával: az uniós végrehajtó testület azt javasolja, hogy a piaci stabilitási tartalékban 400 millió egység fölött felhalmozott kvótákat többé ne töröljék automatikusan. Ezek a rendszerben maradnának biztonsági tartalékként, és csak akkor kerülnének vissza a piacra, ha tényleges szűkösség vagy extrém ármozgás alakulna ki. A bizottsági érvelés szerint ez nem rövid távú árszabályozás, hanem stabilizáló finomhangolás. A Bruegel Intézet értékelése ugyanakkor óvatosságra int: a túl széles ár- vagy ETS-beavatkozás torzíthatja a piacot, ezért inkább koordinált LNG-beszerzést és keresletcsökkentést tartanak kívánatosnak, hogy az EU elkerülje az ázsiai vevőkkel folytatott fellicitálási versenyt.

A hosszabb távú stratégia iránya ebből már világos az elemzések szinte mindegyike szerint: azok az országok, amelyek gyorsan növelték a megújuló kapacitásaikat, ma láthatóan jobban állnak. Spanyolország ennek a legjobb példája: az alacsonyabb áramár azt mutatja, hogy a megújuló alapú termelés és a kisebb gázkitettség konkrét válságállósági előnyt ad. Brüsszel ezért az elektrifikáció gyorsítását, a megújulók további bővítését, a hálózatfejlesztést, a hőszivattyúk és elektromos járművek terjedését, valamint a kereslet tudatos visszafogását tekinti annak a pályának, amely valóban csökkentheti Európa sérülékenységét.

A mostani kép ezzel együtt nem megnyugtató, de nem is 2022 újrajátszása: az energiasokk valós, az importszámla gyorsan nő, az olaj- és gázárak megugrottak, és a közel-keleti károk miatt valóban lehet tartós ellátási hatás, ahogy Dan Jørgensen mondta. Ugyanakkor a megújulók terjedése, a francia nukleáris kapacitások visszatérése és a gyengébb keresleti háttér egyelőre tompítja az inflációs átgyűrűzést. A kérdés nem is az, hogy van-e válság, hanem az, hogy az EU, de főként annak tagállamai – amelyek a végső döntéseket meghozzák nemzeti szinten – képesek lesznek úgy kezelni a krízis, hogy közben ne ismételjék meg a korábbi, drága és rosszul célzott beavatkozásokat. A mostani bizottsági irány alapján Brüsszel ezt érti: a rövid távú védekezést célzottan, a hosszú távú választ pedig az energiafüggőség csökkentésével akarja megadni.

