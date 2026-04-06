Ennek sokan nem fognak örülni: erős szél csapott le az országra, és ez egy darabig nem is fog változni

A héten folytatódik a rendkívül szeles idő, bár a múlt hetihez hasonló, rendkívül erős széllökésekre nem kell számítani. A hidegfront mögött élénk szél érkezett az országban, nem ritkák a 80 km/h-s széllökések, Budapest XI. kerületében és Atkáron is ennyit mértek a műszerek. Sokak számára kellemetlen lehet, hogy a hét további részén is marad az erőteljes légmozgás. Hozzáteszi az előrejelzés, hogy a maihoz hasonló viharos széllökésekre már nem kell számítani, de a kellemetlenül ható 40-50 km/h lökések nem kizárhatóak.

Kedden az ország egészén jellemző lesz az erős szél, szerdán és csütörtökön a Dunántúlon, a főváros környékén és északkeleten kell számítani erre északi-északnyugati irányból.

Az állandó széllel egyre hűvösebb légtömegek érkeznek, a hét második felében néhány helyen már napközben is 10 fok alatt maradhat a nappali csúcs, főleg az ország északkeleti részén.

Az Időkép arra figyelmeztetett, hogy az időjárás növelheti a fejfájásos panaszok számát, a megszokottnál ingerültebbek, türelmetlenebbek lehetnek az emberek. A hét végére már a gyenge fagyok sem maradnak el, a derültebb szélvédettebb zugokban a -5 fok sem kizárt, ami problémás lehet a virágzó gyümölcsfák szempontjából.

