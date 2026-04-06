Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy az említett időszakban a főváros számos pontján - többek között a repülőtér környékén, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a Budai Várban, illetve a belváros különböző részein - több alkalommal kell lezárásokra, forgalomkorlátozásra számítani.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében
- április 7-én, kedden várhatóan 10 és 11 óra,
- valamint 8-án, szerdán 11 és 12 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell készülni.
A BKK kéri, hogy
akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.
A 100E és a 200E autóbuszokat a korlátozások ideje alatt a repülőtér környékén akár 40 percre is megállíthatják, ebben az időszakban sem busszal, sem egyéb járművel nem lehet megközelíteni a repteret - jelezték.
Április 7-én, kedden a délelőtti órákban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez vezető utakat több alkalommal kb. 15-30 perces időszakokra lezárják. A delegáció útvonalán 10:30-tól az M4-es autóút-M0-ás autóút-M3-as autópálya-Kacsóh Pongrác út-Kós Károly sétány-Hősök tere-Andrássy út útvonalon kb. 30-40 percre szakaszos és időszakos lezárások várhatók.
- 11 órától 11:45-ig 30-40 perces szakaszos és időszakos lezárások várhatók az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-József Attila utca-Széchenyi István tér-Lánchíd-Clark Ádám tér-Lánchíd utca-Apród utca-Attila út-Palota út-Dísz tér útvonalon.
- 14 és 15 óra között szintén lezárásokra kell számítani a Budai Vár-Palota út-Dózsa György tér-Attila út-Szarvas tér-Lánchíd utca-Lánchíd-József Attila utca-Andrássy út-Dózsa György út-Kerepesi út útvonalon.
- 16 és 17 óra között a Kerepesi út-Dózsa György út-Andrássy út-Lánchíd-Lánchíd utca-Hegyalja út-Jagelló út-Apor Vilmos tér-Stromfeld Aurél út-Orbánhegyi út-Szent Orbán tér-Istenhegyi út-Béla király út-Zugligeti útvonalon várhatók lezárások.
- Április 8-án, szerdán 9:45 és 10:30 között korlátozásokra kell számítani a Zugligeti út-Béla király út-Istenhegyi út-Szent Orbán tér-Orbánhegyi út-Stromfeld Aurél út-Apor Vilmos tér-Jagelló út-Hegyalja út-BAH csomópont-Budaörsi út-Villányi út útvonalon, valamint 11 órától 11:45-ig a Villányi út-Budaörsi út-BAH csomópont-Hegyalja út-Lánchíd utca-Clark Ádám tér-Lánchíd-Széchenyi István tér-József Attila utca-Deák Ferenc tér-Andrássy út-Hősök tere-Kós Károly sétány-Kacsóh Pongrác út-M3-as autópálya-M0-ás autóút-M4-es autóúton a reptér felé.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a várható lezárások, korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.
A zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve járnak. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon.
Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja.
A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló kedden nem üzemel.
A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti.
A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.
A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók, a valós idejű közösségi közlekedési változások pedig folyamatosan frissülnek a BKK Info oldalon.
Még mindig szuperolcsó a Revolut Magyarországon, vagy a bankok beelőztek? Megérkezett a válasz
Mutatjuk, hogyan áll a díjverseny.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: hajszálon múlt a nukleáris katasztrófa az éjszakai légicsapások után
Megszólalt a NAÜ vezetője.
Befutott Moszkva reakciója a Török Áramlat elleni szabotázsakcióra
Putyin egyik legfontosabb embere szólalt meg.
Szivárognak a részletek: egyre több dolgot tudni az amerikai F-15E vadászgép lelövése utáni akcióról
Komoly figyelmeztetés ez.
Kiderült: fontos szövetségest vesztett a síita rezsim, a világ legsötétebb diktatúrája teljesen elfordult tőle
Egyetlen cél lebeg a szemük előtt.
A napelem ugyanolyan stratégiai eszközzé vált, mint a golyóálló mellény
Nemzetbiztonsági kérdéssé vált a klímaválság.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.