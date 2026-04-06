Feszültség az egekben, mindenki robbanást várt, az olaj mégsem reagál

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése
hordónként 0,7 százalékkal 109 dollárra emelkedett a hétfői nyitásra,
amely elmozdulás elenyésző az előző kereskedési naphoz képest. (Csütörtökön ugyanis a Brent 8 százalékot ugrott, ami 2020 óta a legnagyobb egynapos áremelkedésnek számít.)
Trump vasárnap tovább fokozta a Teheránra nehezedő nyomást. Egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azzal fenyegetett, hogy kedden iráni erőműveket és hidakat vesz célba, ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg újra.
Az Axios vasárnapi értesülései szerint az Egyesült Államok, Irán és a regionális közvetítők
egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyalnak,
amely akár tartós békéhez is vezethet.
A The Wall Street Journal pénteki jelentése ugyanakkor arról számolt be, hogy a tűzszüneti erőfeszítések holtpontra jutottak. Irán ugyanis hivatalosan közölte a közvetítőkkel: nem áll szándékában az elkövetkező napokban Iszlámábádban találkozni az amerikai tisztviselőkkel.
A kínálati zavarok miatt a finomítók alternatív nyersolajforrásokat keresnek, különösen az amerikai és az északi-tengeri fizikai piacokon. Ennek ellenére néhány hajó csütörtök óta mégis áthaladt a szoroson. Köztük volt egy ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerhajó és egy japán gázszállító is. Ez a lépés jól tükrözi Irán azon politikáját, miszerint a barátinak tekintett országok hajóit átengedi a területen.
Az OPEC+ vasárnap egy szerény, napi 206 ezer hordós kitermelésnövelésről állapodott meg májusra. Ez a döntés azonban nagyrészt csak elméleti marad, mivel a csoport több kulcsfontosságú tagja a háború miatt képtelen fokozni a kitermelést. Az orosz kínálatot is fennakadások sújtották az utóbbi időben a balti-tengeri exportterminálokat ért ukrán dróntámadások miatt. A vasárnapi sajtójelentések szerint ugyanakkor az Uszt-Luga terminálon szombaton újraindult a hajók kiszolgálása.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
