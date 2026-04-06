Hiába születik béke a Közel-Keleten, infláció és lassú növekedés fenyegeti a világot az IMF vezére szerint
A közel-keleti háború magasabb inflációt és lassabb globális növekedést eredményez – nyilatkozta a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója a Reuters hírügynökségnek. Mindezt a szervezet jövő hétre várható, új világgazdasági prognózisa előtt közölte.

Kristalina Georgieva elmondta: a fegyveres konfliktus nélkül az IMF kis mértékben felfelé módosította volna a globális növekedésre vonatkozó előrejelzését.

A korábbi várakozásokban 2026-ra 3,3, 2027-re pedig 3,2 százalékos bővülést vetített előre a szervezet.

Ehelyett azonban jelenleg minden jel az árak emelkedése és a gazdasági növekedés lassulása felé mutat.

A vezérigazgató szerint a növekedési prognózist még a háború gyors lezárása és a mielőbbi gazdasági kilábalás esetén is lefelé kell módosítani. Bár ez a korrekció viszonylag kis mértékű lenne, az inflációs várakozásokat így is felfelé húzná. Egy elhúzódó konfliktus esetén azonban mind az infláció, mind a növekedés terén jelentősebb negatív hatásokkal kell számolni.

Georgieva arról is beszámolt, hogy több ország is pénzügyi támogatásért fordult az IMF-hez,

de konkrét államokat nem nevezett meg. Hozzátette, hogy a szervezet a meglévő hitelprogramok kibővítésével is képes reagálni az érintett országok finanszírozási szükségleteire.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

