Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

Az elmúlt hetek piaci hangulatát egyértelműen a közel-keleti háború határozta meg, az egy hónapja kitört konfliktus miatt jelentősen emelkedett a világpiaci olaj- és földgázár. Ez pedig hatással volt a részvénypiacokra és a devizákra is. A múlt héten felcsillant ugyan a háború közelgő lezárásának lehetősége, de egyelőre nem közelednek jelentősen az amerikai és iráni álláspontok.
A geopolitikai helyzet a forint árfolyamára is hatással volt, a magyar deviza a korábbi 375 körüli szintről hamar 400-ig gyengült az euróval szemben. Onnan aztán az elmúlt hetekben oldódott a feszültség, így a múlt héten már újra a 380-as szintet támadta a forint.
A magyar részvénypiacon a háború mellett az utóbbi hetekben már meglátszottak a közelgő választás lehetséges hatásai. Elsősorban a 4ig és az Opus papírjaiban voltak komoly kilengések a várható politikai kockázatok árazása miatt. Ez már jól mutatta, hogy a közelgő esemény komoly hatásokkal járhat a piacokon.
A voksolás előtt a héten még lesznek fontos adatok, melyekre érdemes lesz figyelni. A húsvét miatt ismét rövid hetünk lesz, főleg az európai piacokon lesz kereskedési szünnap hétfőn.
|2026. április 6-12. makronaptár
|Magyar makrogazdaság
|április
|6.
|hétfő
|Húsvét - Kereskedési szünnap
|április
|7.
|kedd
|8:30
|MNB
|Értékpapírstatisztika
|febr.
|április
|8.
|szerda
|8:30
|KSH
|Infláció
|márc.
|április
|8.
|szerda
|8:30
|KSH
|Ipari termelés
|febr.
|április
|8.
|szerda
|8:30
|KSH
|Kiskereskedlmi forgalom
|febr.
|április
|9.
|csütörtök
|8:30
|MNB
|Nemzetközi tartalékok
|márc.
|április
|12.
|vasárnap
|-
|-
|Országgyűlési választás
|-
|Nemzetközi makrogazdaság
|április
|6.
|hétfő
|16:00
|USA
|ISM szolgáltató bmi
|márc.
|április
|7.
|kedd
|9:55
|Németország
|HCOB szolgáltató bmi
|márc.
|április
|7.
|kedd
|10:00
|Eurózóna
|HCOB szolgáltató bmi
|márc.
|április
|7.
|kedd
|14:15
|USA
|ADP munkaerőpiaci index
|április
|7.
|kedd
|14:30
|USA
|Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya
|febr.
|április
|8.
|szerda
|8:00
|Németország
|Gyáripari megrendelések
|febr.
|április
|8.
|szerda
|11:00
|Eurózóna
|Kiskereskedlmi forgalom
|febr.
|április
|8.
|szerda
|20:00
|USA
|Fed-jegyzőkönyv
|április
|9.
|csütörtök
|8:00
|Németország
|Ipari termelés
|febr.
|április
|9.
|csütörtök
|8:00
|Németország
|Külkereskedelmi mérleg
|febr.
|április
|9.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Személyes fogyasztás árindexe
|febr.
|április
|9.
|csütörtök
|14:30
|USA
|GDP
|Q4
|április
|10.
|péntek
|3:30
|Kína
|Infláció
|márc.
|április
|10.
|péntek
|8:00
|Németország
|Infláció
|márc.
|április
|10.
|péntek
|14:30
|USA
|Infláció
|márc.
|április
|10.
|péntek
|16:00
|USA
|Gyáripari megrendelések
|febr.
|április
|10.
|péntek
|16:00
|USA
|Michigan fogyasztói hangulatindex
|ápr.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Az MNB kedd reggel publikálja legfrissebb értékpapír-statisztikáját, miközben Nyugat-Európában a szolgáltató szektor konjunktúraindexe jelenik meg, a nap második felében pedig amerikai adatok jönnek, melyekre érdemes lesz figyelni.
Szerda reggel jön a KSH márciusi inflációs statisztikája, melyből
kiderülhet, milyen hatása volt a magyar fogyasztói árakra a közel-keleti háborúnak.
Az üzemanyagok védett ára miatt egyelőre nem lehet jelentős hatással számolni, a gázárak pedig lassabban gyűrűznek be a fogyasztói árakba. Ugyanakkor ezek a mesterséges árkorlátozások a végtelenségig nem tarthatók fenn, így a várakozások szerint az év további részében emelkedhet az infláció. De szerdán nem csak az áremelkedésre figyelünk, a KSH ugyanis akkor közli az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom februári adatait, melyek a magyar gazdasági kojunktúra szempontjából lehetnek lényegesek. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből akár az amerikai jegybank jövőbeli döntéseire is lehet következtetni.
Csütörtökön teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.
Itthon péntekre nem marad említésre méltó esemény, érkezik viszont inflációs adat Kínából, Németországból és Amerikából is, illetve a tengerentúlon érdekes lehet a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe is.
