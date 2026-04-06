Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye. Az esemény hatással lehet a forint árfolyamára és a részvénypiacra is, vagyis minden befektetést érinthet. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Az elmúlt hetek piaci hangulatát egyértelműen a közel-keleti háború határozta meg, az egy hónapja kitört konfliktus miatt jelentősen emelkedett a világpiaci olaj- és földgázár. Ez pedig hatással volt a részvénypiacokra és a devizákra is. A múlt héten felcsillant ugyan a háború közelgő lezárásának lehetősége, de egyelőre nem közelednek jelentősen az amerikai és iráni álláspontok.

A geopolitikai helyzet a forint árfolyamára is hatással volt, a magyar deviza a korábbi 375 körüli szintről hamar 400-ig gyengült az euróval szemben. Onnan aztán az elmúlt hetekben oldódott a feszültség, így a múlt héten már újra a 380-as szintet támadta a forint.

A magyar részvénypiacon a háború mellett az utóbbi hetekben már meglátszottak a közelgő választás lehetséges hatásai. Elsősorban a 4ig és az Opus papírjaiban voltak komoly kilengések a várható politikai kockázatok árazása miatt. Ez már jól mutatta, hogy a közelgő esemény komoly hatásokkal járhat a piacokon.

A voksolás előtt a héten még lesznek fontos adatok, melyekre érdemes lesz figyelni. A húsvét miatt ismét rövid hetünk lesz, főleg az európai piacokon lesz kereskedési szünnap hétfőn.

2026. április 6-12. makronaptár Magyar makrogazdaság április 6. hétfő Húsvét - Kereskedési szünnap április 7. kedd 8:30 MNB Értékpapírstatisztika febr. április 8. szerda 8:30 KSH Infláció márc. április 8. szerda 8:30 KSH Ipari termelés febr. április 8. szerda 8:30 KSH Kiskereskedlmi forgalom febr. április 9. csütörtök 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 12. vasárnap - - Országgyűlési választás - Nemzetközi makrogazdaság április 6. hétfő 16:00 USA ISM szolgáltató bmi márc. április 7. kedd 9:55 Németország HCOB szolgáltató bmi márc. április 7. kedd 10:00 Eurózóna HCOB szolgáltató bmi márc. április 7. kedd 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index április 7. kedd 14:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya febr. április 8. szerda 8:00 Németország Gyáripari megrendelések febr. április 8. szerda 11:00 Eurózóna Kiskereskedlmi forgalom febr. április 8. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv április 9. csütörtök 8:00 Németország Ipari termelés febr. április 9. csütörtök 8:00 Németország Külkereskedelmi mérleg febr. április 9. csütörtök 14:30 USA Személyes fogyasztás árindexe febr. április 9. csütörtök 14:30 USA GDP Q4 április 10. péntek 3:30 Kína Infláció márc. április 10. péntek 8:00 Németország Infláció márc. április 10. péntek 14:30 USA Infláció márc. április 10. péntek 16:00 USA Gyáripari megrendelések febr. április 10. péntek 16:00 USA Michigan fogyasztói hangulatindex ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az MNB kedd reggel publikálja legfrissebb értékpapír-statisztikáját, miközben Nyugat-Európában a szolgáltató szektor konjunktúraindexe jelenik meg, a nap második felében pedig amerikai adatok jönnek, melyekre érdemes lesz figyelni.

Szerda reggel jön a KSH márciusi inflációs statisztikája, melyből

kiderülhet, milyen hatása volt a magyar fogyasztói árakra a közel-keleti háborúnak.

Az üzemanyagok védett ára miatt egyelőre nem lehet jelentős hatással számolni, a gázárak pedig lassabban gyűrűznek be a fogyasztói árakba. Ugyanakkor ezek a mesterséges árkorlátozások a végtelenségig nem tarthatók fenn, így a várakozások szerint az év további részében emelkedhet az infláció. De szerdán nem csak az áremelkedésre figyelünk, a KSH ugyanis akkor közli az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom februári adatait, melyek a magyar gazdasági kojunktúra szempontjából lehetnek lényegesek. Magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből akár az amerikai jegybank jövőbeli döntéseire is lehet következtetni.

Csütörtökön teszi közzé az MNB a nemzetközi tartalékok márciusi végi előzetes adatát. A devizatartalék az év elején már 60 milliárd euró környékére emelkedett, azóta a jegybank felajánlotta a szolgáltatóknak, hogy az energiaimport fedezésére igénybe vehetik, így érdekes lehet, hogyan változott a tartalék összege. Amerikában még a tavalyi negyedik negyedéves felülvizsgált GDP-adatot teszik közzé a nap második felében.

Itthon péntekre nem marad említésre méltó esemény, érkezik viszont inflációs adat Kínából, Németországból és Amerikából is, illetve a tengerentúlon érdekes lehet a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images