Tízezrek életét forgatja fel a magyar vasúton életbe lépő változás: mutatjuk, kiknek kell teljesen újratervezniük az utazást
A Déli körvasút fejlesztése miatt április 7-től várhatóan 2027 végéig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között. A korlátozás jelentősen átírja a győri és a pécsi fővonal, valamint a székesfehérvári és dunaújvárosi járatok menetrendjét, így több vonat fővárosi indulási és érkezési állomása is megváltozik - írta meg a MÁV.

A menetrendi változások leginkább a győri és a pécsi vonal utasait érintik. A győri fővonalon

a belföldi InterCityk, a G10-es járatok és a sebesvonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak.

A bécsi nemzetközi vonatok a megszokottnál korábban indulnak a Keleti pályaudvarról. A Tisza-Szamos EuroCityk egyáltalán nem érintik ezt az állomást, a Rába InterRégiók pedig a Déli pályaudvarra érkeznek.

A Budapest és Pécs között közlekedő Mecsek InterCityk többsége az előszezoni menetrend kezdetéig a Déli pályaudvart használja. Ezzel szemben a kaposvári InterCityk, valamint a dunaújvárosi Z42-es vonatok végállomása Budapest-Kelenföld lesz. A módosítások kisebb mértékben a székesfehérvári vonalra is kihatnak. Változik a hétvégi Déli-Parti InterRégiók, a munkanapi S36-os vonatok, illetve néhány kora hajnali és esti járat menetrendje is.

Választás 2026: változások a szavazásnál, erre kell odafigyelni április 12-én

A napelem ugyanolyan stratégiai eszközzé vált, mint a golyóálló mellény

Ennek sokan nem fognak örülni: erős szél csapott le az országra, és ez egy darabig nem is fog változni

A vágányzár első hetében a tavaszi szünet miatt a megszokottnál kisebb lesz az utasforgalom. A tanítás április 13-i kezdetétől azonban minden ingázónak érdemes előre tájékozódnia. A pontos útvonalak és menetrendek megtervezéséhez a MÁV hivatalos utastájékoztató felületeinek használata javasolt. A több évig tartó beruházás elsődleges célja az elővárosi vonalak és a fővárosi közutak tehermentesítése. A tervek szerint a fejlesztés napi szinten akár 60 ezer autóval is csökkentheti a gépjárműforgalmat. Eközben a főváros környékéről ingázók gyorsabban és kiszámíthatóbban juthatnak be Budapestre.

A munkálatok során egy közel 3,8 kilométeres szakaszon teljesen átépítik a meglévő két vágányt. Emellett egy harmadik, bizonyos részeken pedig egy negyedik vágányt is kialakítanak. A kapacitásbővítés lehetővé teszi, hogy a jövőben irányonként és óránként akár 12 elővárosi vonat is közlekedhessen. A pályaépítés során modern, rezgéscsillapító megoldásokat alkalmaznak a környezeti terhelés mérséklése érdekében. Mindemellett hét budapesti vasúti hidat is felújítanak vagy újjáépítenek.

Megbénult a vonatközlekedés a Balaton felé: szándékosan léphetett a vonat elé egy ember

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Váratlan manőver a tengeren: megindultak a hatalmas gázszállító hajók, de nem jutottak messze
Figyelmeztetést kapott Irán: a Hormuzi-szorost egyetlen ország sem használhatja alkualapként
Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében
