Választás 2026: változások a szavazásnál, erre kell odafigyelni április 12-én

Az április 12-i országgyűlési választásokon már nem lesz szükség a lakcímkártya bemutatására, elegendő lesz a személyazonosságra igazoló okmány felmutatása. Ez lehet a személyi igazolvány, a jogosítvány vagy az útlevél is. Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni, ezért érdemes leellenőrizni a dátumokat. Fontos szempont, hogy az ellenőrzésnél
nem tudják elfogadni a DÁP-applikáción keresztül, elektronikusan bemutatott igazolványokat.
A szavazóbizottság tagjainak figyelmét korábban már felhívták a lakcímkártyát érintő változásra, így ott azt már nm kérhetik el. A könnyítést azzal indokolják, hogy a fényképes igazolványokon szereplő adatok is elegendőek ahhoz, hogy azonosítsák a választópolgárt.
