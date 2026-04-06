Zöld fordulat a gyakorlatban: mi áll az energiaátmenet útjában Magyarországon?

A megújuló technológiák ma már sok esetben piaci alapon is versenyképes alternatívát jelentenek, és ezzel együtt új lendületet kapott az energiaátmenet is. Feldmájer Benjámin, a Schneider Electric Zrt. fenntarthatósági vezetője szerint a következő évek tempóját az is meghatározza majd, mennyire nő össze az energetika a digitalizációval, ugyanis a prosumer modell és a tömegesen megjelenő termelők miatt a rendszer egyre inkább adatvezérelt, automatizált irányítást igényel. A szakértőt többek között arról kérdeztük, mi jelenti ma Magyarországon a szűk keresztmetszet az elektrifikációban és a megújuló kapacitások bővülésében, hol jöhet a legnagyobb energiahatékonysági ugrás a következő években, és milyen pontokon ütköznek legélesebben a vállalati fenntarthatósági célok a költség- és megtérülési elvárásokkal? Feldmájer Benjamin kitért arra is, hogy a fenntarthatósági szempontok egyre inkább szabályozói oldalról is megjelennek, az Európai Unió például kivezeti az egyik legerősebb üvegházhatású gáznak számító SF6 használatát az energiaelosztásban is, ez pedig újabb alkalmazkodási kényszert jelent az iparági szereplők számára. A Schneider Electric épp ezért az SF6 helyett tisztított és sűrített levegőt használ az RM AirSeT kapcsolóberendezésekben. Több éves fejlesztés eredményeképp pedig a környezetkímélőbb technológia a gyakorlatban az SF6-os megoldással azonos szintű teljesítményt nyújt.

Mi jelenti napjainkban az energiaátmenet mozgatórugóját? Gazdasági ösztönzők, technológiai fejlődés vagy a szabályozás, mi lehet a döntő tényező a jövőben?

Ma az energiaátmenetet elsősorban a technológiai fejlődés és a költségek gyors csökkenése hajtja:

a megújulók sok esetben már piaci alapon is versenyképesek, és tárolással kiegészítve egyre több helyzetben alternatívát jelentenek az új, sőt akár a meglévő fosszilis kapacitásokkal szemben.

A következő években várhatóan több tényező együtt adhat még nagyobb lökést, mindenekelőtt az, hogy az energetika és az infokommunikációs technológiák ténylegesen összenőnek. Az energiaáramlás egyre inkább kétirányúvá válik, már nem arról van szó, hogy a nagy erőművek megtermelik az áramot, a hálózat pedig eljuttatta azt a fogyasztókhoz. Egyre több szereplő ma már nemcsak fogyaszt, hanem időnként termel is, egy úgynevezett prosumer modell jön létre.

A háztartások és vállalatok a napelemekkel, illetve más megújulókkal nemcsak felhasználhatnak, hanem vissza is táplálhatnak a hálózatba. Ez rengeteg szereplő összehangolását igényli valós időben, adatok alapján, nagyrészt automatizáltan. Ehhez szélessávú internetre, 5G-re, digitalizációra és egyre inkább mesterséges intelligenciára is szükség van, hogy az adatgyűjtés, a feldolgozás és a vezérlés skálázható legyen, a rugalmasság pedig – például tárolókkal és okos fogyasztásidőzítéssel – a rendszerstabilitást szolgálja.

A hazai villamosítási törekvések és a megújuló kapacitások dinamikus bővülése felől nézve, véleménye szerint mi jelenti ma az energiaátmenet szűk keresztmetszetét?

Az információhiány az elektrifikáció egyik fő gátja. A döntéshozók sokszor részleges képpel dolgoznak, közben pedig rengeteg olyan állítás kering a piacon, ami nem igaz vagy idejétmúlt. Ilyen visszatérő panelek például, hogy "a napelem és az elektromos autózás drága", "egy villanyautó legfeljebb 50 kilométeres hatótávval rendelkezik" és még sorolhatnám. Ezek mítoszok. Még a hőszivattyút is sokszor rejtélyes, új technológiaként kezelik.

A második nagy korlát a hálózati kapacitás. A mai elosztóhálózat többnyire elbírja a fogyasztási oldalt, de a megújulók felfutásával egyre gyakrabban az a gond, hogy a termelők betáplálási igényeit már nem tudja megfelelően kiszolgálni.

A harmadik hátráltató tényező, hogy az e-töltő infrastruktúra még nem elég fejlett, különösen a főútvonalak menti szupergyors töltők sűrűsége és minősége nem megfelelő.

Mit gondol, mely tényezők adhatják a legnagyobb lökést az energiahatékonyság javulásának a következő öt évben?

A hőszivattyús rendszerek terjedése nagy előrelépés. Egy hőszivattyú éves, teljes szezonra vetített hatásfoka elérheti a 300–400%-ot, míg egy jó gázfűtés jellemzően 80–95% körül mozog.

Még akkor is, ha a teljes energialáncot nézzük, a hőszivattyú összességében is érdemben jobb hatásfokkal működik.

Az elektromobilitás terjedése szintén sokat segíthet, az elektromos hajtáslánc eleve hatékonyabb, mint a benzines vagy dízel, és összességében – a töltéshez szükséges áram előállítását is beleszámolva – ez továbbra is kedvezőbb energiafelhasználást jelent. Emiatt az elektrifikáció Európában nemcsak üzemanyagváltás, hanem energiafelhasználás-csökkenés is, ahogy az olaj egyre inkább áramfelhasználássá alakul, komoly hatékonysági ugrás következhet be.

A gyakorlatban hol feszül egymásnak a legélesebben a fenntarthatósági célrendszer – az elektrifikációval együtt – és a költség-, illetve megtérülési elvárások logikája? Milyen döntési keretrendszer segíthet abban, hogy a pénzügyi racionalitás megtartása mellett is gyorsan megszülethessen egy reális, vállalható megoldás?

Az egyik tipikus terület a fűtés elektrifikációja. Nagy ipari üzemeknél a villamos energia végfogyasztói költsége sokszor magasabbnak tűnik, mint a földgázé, ezért, ha az első számítások hosszú megtérülést mutatnak, gyorsan felmerül: miért váltsunk, ha drágábbnak látszik?

A tapasztalatunk szerint rendszerben gondolkodva ez gyakran feloldható. Ha a fűtés elektrifikációját helyi napelemes termeléssel kapcsoljuk össze, máris másképp alakul az áramár. Ugyanez igaz akkor is, ha egy nagyfogyasztó hosszú távú PPA-val (áramvásárlási szerződéssel) biztosítja magának az energiát, így az ár jobban kontrollálható.

A másik tipikus terület az elektromos autózás. Sokszor nem műszaki vagy pénzügyi kérdés a fő akadály, hanem inkább pszichológiai: "mi lesz, ha nem lehet vele eleget menni", vagy "nem lesz hol tölteni". Ennek a feloldása gyakran egyszerű:

töltőt kell telepíteni a telephelyre, és érdemes átvenni a jó gyakorlatokat, illetve olyan szoftvereket használni, amelyek segítik a töltés ütemezését és optimalizálását.

A fenntarthatósági szempontok egyre inkább szabályozói oldalról is megjelennek: az Európai Unió például kivezeti az egyik legerősebb üvegházhatású gáznak számító SF6 használatát az energiaelosztásban is. Mit jelent ez az iparág számára ? Vannak már működő alternatívák, amelyeket alkalmazni lehet?

Amíg az üvegházhatású gázok kérdése nem volt igazán fókuszban és a döntéshozók sem látták át a probléma súlyát, a mindennapi ipari technológiákban is gond nélkül használtak olyan gázokat, amelyek a szén-dioxidnál nagyságrendekkel károsabbak a klímára.

Jó példa erre a középfeszültségű kapcsolóberendezésekben évtizedek óta elterjedt SF6 (kén-hexafluorid), mert műszakilag kiváló ívoltó közeg, ezért világszerte bevált megoldás lett a hálózati szakaszok biztonságos lekapcsolására. Csakhogy közben rendkívül erős üvegházhatású gáz, a klímahatása nagyjából 23 ezerszerese a szén-dioxidénak.

Elég belegondolni, milyen következménye van annak, ha akár egyetlen kilogramm is a légkörbe jut, márpedig ilyen gázból sok berendezésben jelentős mennyiségek találhatók. Ez a helyzet kényszerítette rá az iparágat arra, hogy újragondolja a megszokott technológiát: hogyan lehet úgy megtervezni egy kapcsolóberendezést, hogy ne egy rendkívül hatékony, de környezetileg súlyosan problémás gázra épüljön, hanem egy fenntarthatóbb megoldásra.

A Schneider Electric épp ezért az SF6 helyett tisztított és sűrített levegőt használ az RM AirSeT kapcsolóberendezésekben.

A cél az volt, hogy a környezeti terhelés csökkentése ne járjon kompromisszummal a működésbiztonság terén, és a fejlesztéseinkkel elértük, hogy a tiszta levegővel működő megoldás a kapcsoláskor keletkező elektromos ívet – vagyis az áram megszakításakor létrejövő "szikracsatornát" – ugyanolyan megbízhatóan szüntesse meg, mint az SF6-os technológia.

Ebben sok évnyi fejlesztőmunka van, és a Schneider az elsők között mutatta be és dolgozta ki ezt a megközelítést. Más gyártók is reagáltak a kihívásra, ők jellemzően olyan alternatív – az SF6-nál kevésbé káros – adalékgázokkal váltották ki a hagyományos megoldást, amelyek nem esnek tiltás alá.

