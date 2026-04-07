50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak

Az irányadó holland TTF határidős gázjegyzés hétfő reggelre
3,1 százalékos emelkedéssel kezdte a napot, 50,5 euró/MWh-os áron.
A háború kezdete óta így már több mint 55 százalékkal drágult az európai földgáz. A legközelebbi lejáratú határidős szerződés amszterdami idő szerint reggel fél kilenckor 1,5 százalékos pluszban, megawattóránként 50,80 eurón állt.
Trump kijelentette, hogy az amerikai hadsereg képes lenne "holnap éjfélig minden hidat lerombolni Iránban", ha Teherán amerikai keleti parti idő szerint kedd este 8 óráig nem köt megállapodást. Az elnök szerint az iráni erőművek "lángolnának és soha többé nem lehetne őket használni". Emellett azt is követelte, hogy a Hormuzi-szorosban a szabad hajózás biztosítása is legyen a megállapodás része. A szoros újranyitását "rendkívül fontos prioritásnak" nevezte.
Irán figyelmeztetett, hogy az ilyen csapásokra a Perzsa-öböl menti energetikai infrastruktúra elleni támadások fokozásával válaszolna, ami tovább szűkíthetné a globális energiakínálatot. Teherán a háború kitörése óta egyetlen LNG-szállító hajót sem engedett át a Hormuzi-szoroson. Ezzel a lépéssel a világ cseppfolyósítottföldgáz-kínálatának (LNG) mintegy ötödét vágta el a piacoktól. Olajszállító tankerek és egyéb hajók iráni engedéllyel időnként ugyan áthaladnak a szűk vízi úton, de a forgalom drasztikusan visszaesett.
Európa számára az elhúzódó ellátási zavarok különösen aggasztóak, mivel megnehezítik a gáztárolók feltöltését a következő télre. A kontinens tárolói jelenleg alig 28 százalékos töltöttségi szinten állnak. Bár a közel-keleti földgáz nagy része jellemzően Ázsiába irányul, a tartós kiesés élesedő globális versenyt eredményezhet a korlátozott LNG-készletekért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
