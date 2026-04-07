A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára
A Trump-kormányzat a veszélyeztetett fajok védelméről szóló szövetségi törvény 1973-as elfogadása óta a legkevesebb fajt helyezte oltalom alá. Második ciklusában eddig egyetlen új faj sem került fel a védett fajok listájára, miközben mintegy 400 faj vár elbírálásra - írta az Alaska Beacon.

Az Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálata (U.S. Fish and Wildlife Service) Trump első elnöki ciklusa alatt mindössze 22 fajt vett fel a jelenleg mintegy 1700 fajt számláló szövetségi listára. A Biológiai Sokféleség Központ (Center for Biological Diversity) nevű természetvédelmi szervezet és a hatóság adatbázisai szerint a második ciklusban

ez a szám egyelőre nulla.

A kormányzat a héten újabb példátlan lépést tett. Hat, Trump által kinevezett tisztségviselő egyhangúlag megszavazta a Mexikói-öbölben az olaj- és gázkitermelés útjában álló fajok védelmének feloldását. Az intézkedés érinti többek között a Rice-bálnát is, amelynek ismert egyedszáma mindössze 51. Természetvédelmi szervezetek már pert is indítottak a döntés ellen. A veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvény alapján felállított bizottság, közismert nevén az "Isten Bizottsága" (God Squad) összehívására 1978 óta mindössze negyedszer került sor.

Nincs pénz emberekre sem

Noah Greenwald, a Biológiai Sokféleség Központ veszélyeztetett fajokkal foglalkozó programjának igazgatója szerint a helyzetet súlyosbítja a Hal- és Vadvédelmi Szolgálat forráshiánya és létszámcsökkenése. Az ügynökség az elmúlt évben munkatársainak közel 20 százalékát veszítette el a kormányzati létszámleépítési intézkedések, például önkéntes távozási programok és korai nyugdíjazások következtében.

A törvény előírja, hogy bárki kezdeményezheti egy faj listára vételét, az illetékes hatóságoknak pedig szigorú határidőkön belül kell eljárniuk. Kilencven nap áll rendelkezésre a kérelem elbírálására, egy év a kutatásra, majd újabb egy év a végleges döntés meghozatalára.

A gyakorlatban azonban ezek a lépések összesen akár tíz évig is elhúzódhatnak.

Greenwald szerint a kormányzat egy további kiskaput is kihasznál. Egyes fajokat az "indokolt, de hátrasorolt" kategóriába tesznek, ami a szakértők szerint egyfajta jogi purgatóriumot jelent a kipusztulás szélén álló állatok és növények számára.

Az empirikus kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvény a gyakorlatban is működik. Christian Langpap, az Oregoni Állami Egyetem természeti erőforrás-gazdálkodással foglalkozó professzora szerint a listára vétel és a fajmegőrzésbe fektetett erőforrások bizonyítottan hatékonyak. Ha viszont már az első lépést, magát a listára vételt is megakadályozzák, annak komoly természetvédelmi ára lesz. Daniel Rohlf, a Lewis & Clark Egyetem jogászprofesszora hozzátette:

a tudományos kapacitások szisztematikus leépítése azt is megnehezíti majd, hogy a jövőben egyáltalán felmérjék a fajok pusztulásának következményeit.

