Áll a bál a magas üzemanyagárak miatt a nyugat-afrikai országban

Sztrájkba léptek a tömegközlekedésben dolgozó sofőrök Bissau-Guineában. A kormány ugyanis az iráni háború miatt megugró olajárakra hivatkozva drasztikusan megemelte az üzemanyagárakat, ugyanakkor a viteldíjak emelését megtiltotta.

Kedden legalább három településen, köztük a fővárosban, Bissauban állt le a közlekedés. A keleti országrészben fekvő Gabuban, az ország legnagyobb vidéki városában, valamint Mansoában sem jártak a taxik és a kisbuszok.

Az utasok így kénytelenek voltak gyalog megtenni a nagyobb távolságokat.

Caram Gassama, az országos sofőrszakszervezet elnöke közölte: a fővárosban egyelőre csak a legalább tizenöt személyes kisbuszok vezetői szüntették be a munkát. A taxisok azonban jelezték, hogy szerdán ők is csatlakoznak a tiltakozáshoz.

A sztrájk közvetlen kiváltó oka a múlt héten bejelentett üzemanyagár-emelés volt. A gázolaj literenkénti ára 700-ról 898 CFA-frankra, a benziné pedig 794-ről 899 CFA-frankra ugrott. A kabinet ugyanakkor megtiltotta a fuvarozóknak, hogy a megnövekedett költségeket áthárítsák az utasokra. (1 frank=0,58 forint)

A drágulás az iráni háború okozta globális olajpiaci áremelkedés következménye, amely számos afrikai országot érzékenyen érint. A kőolajimportra szoruló nyugat-afrikai államban az elmúlt két hétben a benzinkutakon is komoly ellátási zavarok jelentkeztek.

A novemberi katonai puccsal hatalomra került kormány, amelyet Horta Inta-a vezérőrnagy vezet, kedden nem reagált a sztrájkra. A kormányszóvivő szintén nem válaszolt a sajtómegkeresésekre.

Forrás: Reuters

