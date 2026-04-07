Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be

Az összehangolt ellenőrzés célja a jogszerűtlenül működő járművezetők tettenérése és az utasok biztonságának garantálása volt. Ezt a szakemberek próbavásárlásokkal, egyszerű utasként fellépve is tesztelték. A vizsgálatok során leggyakrabban az derült ki, hogy a sofőrök elmulasztották a nyugtaadást. Gyakori probléma volt az is, hogy nem működött a bankkártyás fizetéshez szükséges POS-terminál, vagy hiányoztak az autóról az előírt arculati elemek.

A hatóságok két kirívó jogsértést is feltártak.

Az egyik sofőr egy nagyjából 2800 forintos fuvarért 39 ezer forintot fizettetett ki az utasokkal.

Egy másik járművezető pedig lejárt tevékenységi engedéllyel és érvénytelen droszthasználati engedéllyel dolgozott. Utóbbi esetben a Közlekedési Hatóság munkatársai a helyszínen bevonták az autó forgalmi engedélyét, a rendszámot pedig leszerelték.

Mivel az elmúlt időszakban többször is érte atrocitás a BKK ellenőreit munka közben, a társaság zéró toleranciát hirdetett a fenyegetésekkel és támadásokkal szemben. A munkatársak biztonsága és a zavartalan munkavégzés érdekében a hasonló ellenőrzések

a jövőben már fokozott rendőri biztosítás mellett zajlanak.

A hatóságok célja továbbra is a tisztességesen dolgozó szolgáltatók és az utasok védelme. Ennek szellemében a jövőben is rendszeresek lesznek a razziák a budapesti utakon személyszállítást végző sofőrök körében.