  • Megjelenítés
Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be
Gazdaság

Portfolio
Több mint ötven taxist ellenőrzött Budapest forgalmas csomópontjain a BKK, a rendőrség, a NAV és a Közlekedési Hatóság egy március végi közös akció során. A razzián számos szabálytalanságra bukkantak. Volt, aki a viteldíj több mint tízszeresét követelte az utasoktól. Mások engedély nélkül dolgoztak, vagy éppen nem adtak nyugtát. A sorozatos atrocitások miatt a jövőben megerősített rendőri jelenlét kíséri majd az ellenőröket - közölte a BKK.

Az összehangolt ellenőrzés célja a jogszerűtlenül működő járművezetők tettenérése és az utasok biztonságának garantálása volt. Ezt a szakemberek próbavásárlásokkal, egyszerű utasként fellépve is tesztelték. A vizsgálatok során leggyakrabban az derült ki, hogy a sofőrök elmulasztották a nyugtaadást. Gyakori probléma volt az is, hogy nem működött a bankkártyás fizetéshez szükséges POS-terminál, vagy hiányoztak az autóról az előírt arculati elemek.

A hatóságok két kirívó jogsértést is feltártak.

Az egyik sofőr egy nagyjából 2800 forintos fuvarért 39 ezer forintot fizettetett ki az utasokkal.

Egy másik járművezető pedig lejárt tevékenységi engedéllyel és érvénytelen droszthasználati engedéllyel dolgozott. Utóbbi esetben a Közlekedési Hatóság munkatársai a helyszínen bevonták az autó forgalmi engedélyét, a rendszámot pedig leszerelték.

Még több Gazdaság

Mivel az elmúlt időszakban többször is érte atrocitás a BKK ellenőreit munka közben, a társaság zéró toleranciát hirdetett a fenyegetésekkel és támadásokkal szemben. A munkatársak biztonsága és a zavartalan munkavégzés érdekében a hasonló ellenőrzések

a jövőben már fokozott rendőri biztosítás mellett zajlanak.

A hatóságok célja továbbra is a tisztességesen dolgozó szolgáltatók és az utasok védelme. Ennek szellemében a jövőben is rendszeresek lesznek a razziák a budapesti utakon személyszállítást végző sofőrök körében.

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility