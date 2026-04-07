Bejelentették a német mestertervet: eurómilliárdos rehabra készül Európa legnagyobb gázfüggője

A március 26-án bemutatott, 67 intézkedést tartalmazó programra 8 milliárd euró forrás jut a 2027-2030-as időszakban, és megvalósításával 2030-ban 27,1 millió tonna addicionális szén-dioxid-kibocsátás elkerülése válik lehetővé a német környezetvédelmi tárca szerint. Noha ez csak nem egészen 5%-a jelenlegi teljes éves német kibocsátásnak, de a kormány szerint lehetővé teszi, hogy az 1990-es szinthez képest 65%-kal csökkenjen az emisszió 2030-ig, míg az új intézkedések nélkül az előrejelzések csak 63%-os eredményt vetítenek előre.
A német gazdaság karbonemisszója jelenleg körülbelül 48%-kal van az 1990-es szint alatt, így jelentős különbséget kell áthidalni az évtized vége előtt, és a 2045-ös klímasemlegességi cél elérése is kétséges. Miközben a csomag segíti az országot klímacéljai elérésében, akadnak a jelen helyzetben és rövid távon talán még lényegesebb következményei is.
Az intézkedések Berlin várakozásai szerint
közel 7 milliárd köbméterrel mérsékelhetik az ország 2030-ban várható földgázfogyasztását és 4 milliárd literrel a benzinfelhasználását,
ami a 2023-24-es értékek közel 9%-át, illetve csaknem 15%-át teszi ki.
Ennek hatására Németország 2030-tól évi mintegy 4,5 milliárd eurót takaríthat meg csak a földgázimporton, a jelenlegi árakból kiindulva.
Az új intézkedési csomag egyik legfontosabb eleme, hogy a német kormány
12 gigawattal (GW) növeli a 2030-ig kiírni tervezett szárazföldi szélerőmű kapacitás tenderek volumenét.
Ezzel, valamint a már eddig is tervezett aukciókkal a németországi szárazföldi szélturbinák beépített teljesítőképessége 2030-ig elérheti a 115 GW-ot. Az ennek nyomán felépülő új szélerőműveknek köszönhetően 6,5 millió tonnányi CO2-kibocsátás előzhető meg, és az egyéb légszennyezést is csökkenti.
A többlet szélerőmű kapacitás kiépítésének további kedvező következménye, hogy enyhíti az ország fosszilisenergia-függőségét, és a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat is mérsékli, a számítások szerint mintegy 0,006 euróval kilowattóránként (kWh), ami a cikkünk születése idején érvényes (90 EUR/MWh) ár közel 7%-a.
Az új terv más intézkedéseket is előirányoz. A célok között szerepel a távfűtési hálózatok bővítése, a megújuló energia és hulladékhő távhő-előállításban és -szolgáltatásban elfoglalt részarányának támogatásokkal történő növelése. Továbbá a német kormány fokozza az ipari (hőtermelési) folyamatok villamosításának és dekarbonizációjának támogatását is egy finomított vagy a 2027-es költségvetés részeként kidolgozandó új finanszírozási eszköz alkalmazásával. További cél az ipar energia- és erőforrás-hatékonyságát támogató program fejlesztése, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás beruházási támogatásokkal való felgyorsítása.
Az épületek elektrifikációját egyebek mellett a villamosenergia-árak hálózati díjak mérséklésével történő csökkentésével segítenék elő.
A szállítási ágazat üvegházgáz-kibocsátásának csökkentését szintén több új intézkedés szolgálja. Ilyen lépés az üzemanyagokra vonatkozó előírások reformja, például a megújuló, nem fosszilis alapú repülőgép-üzemanyagok helyzetbe hozása,
az elektromobilitás terjedését pedig egy új, 3 milliárd eurós támogatási programmal segítenék,
melynek keretében a villanyautót vásárló családok akár 6 000 eurót is kaphatnának; a cél 800 ezer új elektromos autó forgalomba állásának elősegítése. Ezen felül az ország 500 millió eurót különít el az e-töltő infrastruktúra bővítésére, továbbá, az új klímacsomag értelmében folytatódik a fix, átalányáras tömegközlekedési jegyek - “Deutschlandticket” – értékesítése is.
Az intézkedések a mezőgazdaság területére is kiterjednek, beleértve a műtrágyákból származó emissziót csökkentő, valamint a klímabarát üzemanyagokra való átállást elősegítő beruházások támogatását. Az új klímacsomag a fenntarthatóbb földhasználatot, és a természetalapú klímacselekvést 4,7 milliárd euróval támogatja, illetve az erdők, tőzeglápok és talajok megerősítésére és helyreállítására vonatkozó 23 intézkedéssel.
A Friedrich Merz vezette kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíció új klímacsomag
vegyes reakciókat váltott ki az érdekelt felekből.
A német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) részéről kritizálták a klímavédelmi programot, mondván az további költségeket ró a gazdaságra, míg a megújulóenergia-iparági szervezetek és a környezetvédők összességében alapvetően jó irányba tett, de messze nem elégséges kormányzati tervekről beszélnek, hiányolva egyebek mellett a napenergiára vonatkozó konkrét célokat, a szigorúbb közúti sebességkorlátozások bevezetését és a belsőégésű motorral hajtott autók támogatásának megszüntetését is.
Vélemények szerint a terv nem képes a kitűzött céloknak megfelelő mértékben ösztönözni a klímavédelmi fellépést és csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget, különösen a jelenlegi geopolitikai feszültségek fényében. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy közben a német kormány a fentiekkel ellentétes hatású intézkedéseket is hoz, mint például az új fűtési rendszerekre vonatkozó kötelező megújulóenergia-kvóta elvetése.
A kritikusok táborba tartozik maga a kormány által kinevezett független klímaváltozási szakértői tanács is, amely erősen bírálta a programot. A tanácsadók szerint a tervezett új intézkedések valószínűleg nem lesznek elegendőek a klímacélok eléréséhez, a kormány pedig jelentősen túlbecsüli a program várható üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentési hatását.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak
Európa pedig aggódva várja a holnapot.
Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak
Nem lesz könnyű megoldani.
Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa
Az új szabályok meghatározhatják az ország egyetlen megmaradt globális bankjának jövőjét.
Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés
Hidegebbre fordul az idő.
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Több órás külön procedúra várhat sokakra.
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Fájdalmas ára lehet annak, amire a kormányok most készülnek.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.