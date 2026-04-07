Bejelentették a német mestertervet: eurómilliárdos rehabra készül Európa legnagyobb gázfüggője

A német kormány az iráni háború kezdete után nem egészen 1 hónappal fogadta el új klímacsomagját, melynek a szén-dioxid-kibocsátáscsökkentésen túl nem titkolt célja a fosszilis energiahordozók importjának csökkentése is. A közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázpiaci árkrízis érzékenyen érintette a magas energiaköltségek miatt egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő legnagyobb európai gazdaságot, az ország pedig részben a megújuló energiaforrások és az elektromobilitás térnyerésének, illetve az ipari villamosításának fokozásával kívánja csillapítani a negatív hatásokat. A Friedrich Merz vezette koalíció új klímacsomagja vegyes reakciókat váltott ki.

A március 26-án bemutatott, 67 intézkedést tartalmazó programra 8 milliárd euró forrás jut a 2027-2030-as időszakban, és megvalósításával 2030-ban 27,1 millió tonna addicionális szén-dioxid-kibocsátás elkerülése válik lehetővé a német környezetvédelmi tárca szerint. Noha ez csak nem egészen 5%-a jelenlegi teljes éves német kibocsátásnak, de a kormány szerint lehetővé teszi, hogy az 1990-es szinthez képest 65%-kal csökkenjen az emisszió 2030-ig, míg az új intézkedések nélkül az előrejelzések csak 63%-os eredményt vetítenek előre.

A német gazdaság karbonemisszója jelenleg körülbelül 48%-kal van az 1990-es szint alatt, így jelentős különbséget kell áthidalni az évtized vége előtt, és a 2045-ös klímasemlegességi cél elérése is kétséges. Miközben a csomag segíti az országot klímacéljai elérésében, akadnak a jelen helyzetben és rövid távon talán még lényegesebb következményei is.

Az intézkedések Berlin várakozásai szerint

közel 7 milliárd köbméterrel mérsékelhetik az ország 2030-ban várható földgázfogyasztását és 4 milliárd literrel a benzinfelhasználását,

ami a 2023-24-es értékek közel 9%-át, illetve csaknem 15%-át teszi ki.

Ennek hatására Németország 2030-tól évi mintegy 4,5 milliárd eurót takaríthat meg csak a földgázimporton, a jelenlegi árakból kiindulva.

Az új intézkedési csomag egyik legfontosabb eleme, hogy a német kormány

12 gigawattal (GW) növeli a 2030-ig kiírni tervezett szárazföldi szélerőmű kapacitás tenderek volumenét.

Ezzel, valamint a már eddig is tervezett aukciókkal a németországi szárazföldi szélturbinák beépített teljesítőképessége 2030-ig elérheti a 115 GW-ot. Az ennek nyomán felépülő új szélerőműveknek köszönhetően 6,5 millió tonnányi CO2-kibocsátás előzhető meg, és az egyéb légszennyezést is csökkenti.

A többlet szélerőmű kapacitás kiépítésének további kedvező következménye, hogy enyhíti az ország fosszilisenergia-függőségét, és a nagykereskedelmi villamosenergia-árakat is mérsékli, a számítások szerint mintegy 0,006 euróval kilowattóránként (kWh), ami a cikkünk születése idején érvényes (90 EUR/MWh) ár közel 7%-a.

Az új terv más intézkedéseket is előirányoz. A célok között szerepel a távfűtési hálózatok bővítése, a megújuló energia és hulladékhő távhő-előállításban és -szolgáltatásban elfoglalt részarányának támogatásokkal történő növelése. Továbbá a német kormány fokozza az ipari (hőtermelési) folyamatok villamosításának és dekarbonizációjának támogatását is egy finomított vagy a 2027-es költségvetés részeként kidolgozandó új finanszírozási eszköz alkalmazásával. További cél az ipar energia- és erőforrás-hatékonyságát támogató program fejlesztése, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás beruházási támogatásokkal való felgyorsítása.

Az épületek elektrifikációját egyebek mellett a villamosenergia-árak hálózati díjak mérséklésével történő csökkentésével segítenék elő.

A szállítási ágazat üvegházgáz-kibocsátásának csökkentését szintén több új intézkedés szolgálja. Ilyen lépés az üzemanyagokra vonatkozó előírások reformja, például a megújuló, nem fosszilis alapú repülőgép-üzemanyagok helyzetbe hozása,

az elektromobilitás terjedését pedig egy új, 3 milliárd eurós támogatási programmal segítenék,

melynek keretében a villanyautót vásárló családok akár 6 000 eurót is kaphatnának; a cél 800 ezer új elektromos autó forgalomba állásának elősegítése. Ezen felül az ország 500 millió eurót különít el az e-töltő infrastruktúra bővítésére, továbbá, az új klímacsomag értelmében folytatódik a fix, átalányáras tömegközlekedési jegyek - “Deutschlandticket” – értékesítése is.

Az intézkedések a mezőgazdaság területére is kiterjednek, beleértve a műtrágyákból származó emissziót csökkentő, valamint a klímabarát üzemanyagokra való átállást elősegítő beruházások támogatását. Az új klímacsomag a fenntarthatóbb földhasználatot, és a természetalapú klímacselekvést 4,7 milliárd euróval támogatja, illetve az erdők, tőzeglápok és talajok megerősítésére és helyreállítására vonatkozó 23 intézkedéssel.

A Friedrich Merz vezette kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíció új klímacsomag

vegyes reakciókat váltott ki az érdekelt felekből.

A német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) részéről kritizálták a klímavédelmi programot, mondván az további költségeket ró a gazdaságra, míg a megújulóenergia-iparági szervezetek és a környezetvédők összességében alapvetően jó irányba tett, de messze nem elégséges kormányzati tervekről beszélnek, hiányolva egyebek mellett a napenergiára vonatkozó konkrét célokat, a szigorúbb közúti sebességkorlátozások bevezetését és a belsőégésű motorral hajtott autók támogatásának megszüntetését is.

Vélemények szerint a terv nem képes a kitűzött céloknak megfelelő mértékben ösztönözni a klímavédelmi fellépést és csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget, különösen a jelenlegi geopolitikai feszültségek fényében. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy közben a német kormány a fentiekkel ellentétes hatású intézkedéseket is hoz, mint például az új fűtési rendszerekre vonatkozó kötelező megújulóenergia-kvóta elvetése.

A kritikusok táborba tartozik maga a kormány által kinevezett független klímaváltozási szakértői tanács is, amely erősen bírálta a programot. A tanácsadók szerint a tervezett új intézkedések valószínűleg nem lesznek elegendőek a klímacélok eléréséhez, a kormány pedig jelentősen túlbecsüli a program várható üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentési hatását.

