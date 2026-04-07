Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek
Iránhoz köthető hackercsoportok támadják az amerikai kritikus infrastruktúra hálózataiban található, internetről is elérhető Rockwell/Allen-Bradley programozható logikai vezérlőket (PLC). Az FBI, a CISA, az NSA és számos más szövetségi ügynökség közös figyelmeztetést adott ki az eszkalálódó fenyegetésről - írja a Bleeping Computer.

A közös tájékoztató szerint a támadások 2026 márciusa óta több kritikus infrastruktúra-szektort is érintenek. Ezek közé tartoznak a kormányzati létesítmények, a víz- és szennyvízkezelő rendszerek, valamint az energetikai vállalatok.

A behatolások pénzügyi veszteségeket és üzemzavarokat okoztak az érintett szervezeteknél.

Az FBI értékelése alapján az iráni APT-csoport célja az internet felől elérhető PLC-k megzavarása. A támadók manipulálják a projektfájlokat, illetve a HMI- és SCADA-kijelzőkön megjelenített adatokat. A szövetségi ügynökségek megerősítették, hogy a hackerek sikeresen megszerezték egyes eszközök projektfájljait. A közlemény rámutat: a kiberkampány fokozódása valószínűleg az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti ellenségeskedésre adott válasz.

A fenyegetés nem előzmény nélküli

2023 novemberében már kiadtak egy hasonló figyelmeztetést a CyberAv3ngers nevű csoporttal kapcsolatban, amely az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kötelékébe tartozik, és Unitronics OT-rendszerek sebezhetőségeit használta ki. Ez a formáció 2023 novembere és 2024 januárja között legalább 75 Unitronics PLC-t tört fel több támadáshullámban. Ezeknek az incidenseknek a fele víz- és szennyvízkezelő rendszereket érintett.

A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára

Csehország is korlátozta az üzemanyagok maximális árát

Fájdalmas igazság derült ki a ChatGPT-ről: hiába várják a csodát az internetes oldalak

A fenyegetettségi helyzetet tovább súlyosbítja egy múlt havi incidens. Ennek során az iráni kötődésű, palesztinpárti Handala hackercsoport mintegy 80 ezer eszközön végzett adattörlést a Stryker amerikai orvostechnikai nagyvállalat hálózatán. A támadás a munkavállalók cég által felügyelt mobileszközeit és személyi számítógépeit is érintette.

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Ez is érdekelhet
Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Meglépi Franciaország: tömegesen kapcsolják le a nap- és szélerőműveket, mert mínuszba fordultak az árak
Rejtélyes, több mint kétmilliárd forint értékű ukrán szállítmányt fogott el a NAV
