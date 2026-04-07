Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: már az ivóvízrendszerekben is benne vannak az iráni hackerek

A közös tájékoztató szerint a támadások 2026 márciusa óta több kritikus infrastruktúra-szektort is érintenek. Ezek közé tartoznak a kormányzati létesítmények, a víz- és szennyvízkezelő rendszerek, valamint az energetikai vállalatok.

A behatolások pénzügyi veszteségeket és üzemzavarokat okoztak az érintett szervezeteknél.

Az FBI értékelése alapján az iráni APT-csoport célja az internet felől elérhető PLC-k megzavarása. A támadók manipulálják a projektfájlokat, illetve a HMI- és SCADA-kijelzőkön megjelenített adatokat. A szövetségi ügynökségek megerősítették, hogy a hackerek sikeresen megszerezték egyes eszközök projektfájljait. A közlemény rámutat: a kiberkampány fokozódása valószínűleg az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti ellenségeskedésre adott válasz.

A fenyegetés nem előzmény nélküli

2023 novemberében már kiadtak egy hasonló figyelmeztetést a CyberAv3ngers nevű csoporttal kapcsolatban, amely az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kötelékébe tartozik, és Unitronics OT-rendszerek sebezhetőségeit használta ki. Ez a formáció 2023 novembere és 2024 januárja között legalább 75 Unitronics PLC-t tört fel több támadáshullámban. Ezeknek az incidenseknek a fele víz- és szennyvízkezelő rendszereket érintett.

A fenyegetettségi helyzetet tovább súlyosbítja egy múlt havi incidens. Ennek során az iráni kötődésű, palesztinpárti Handala hackercsoport mintegy 80 ezer eszközön végzett adattörlést a Stryker amerikai orvostechnikai nagyvállalat hálózatán. A támadás a munkavállalók cég által felügyelt mobileszközeit és személyi számítógépeit is érintette.

