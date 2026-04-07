Bekövetkezhet, amitől sokan rettegnek: már írják a vészforgatókönyvet az üzemanyaghiányra Magyarország szomszédjában
Románia vészforgatókönyvvel készül egy esetleges üzemanyaghiányra, jelenleg azonban nincsenek üzemanyagellátási problémái - nyilatkozta Nicusor Dan román államfő kedden Temesváron tett látogatása során.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Romániában jelenleg nincsenek üzemanyagellátási problémák, azonban ahogy a gázellátásban és áramellátásban is készültek forgatókönyvek egy esetleges válság kezelésére, úgy

az üzemanyagokra vonatkozóan is dolgoznak egy vészforgatókönyvön arra az esetre, ha az olajtermékek ellátásában válság következne be

- számolt be az Agerpres.

Nicusor Dan kedden Alexandru Rogobete egészségügyi miniszterrel közösen felkereste a temesvári Pius Brinzeu Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház égési sérülteket ellátó sürgősségi központját. A sajtónak nyilatkozva az üzemanyagellátásra is kitért, hangsúlyozva, hogy Románia valamivel jobb helyzetben van, mint a többi európai ország, mivel van saját kőolajtermelése is, valamint finomítók is működnek a területén. Közölte, hogy amennyiben a nemzetközi helyzet nem hoz javulást és két-három hónap múlva is nagy nyomás nehezedik az üzemanyagárakra, megvizsgálják, hogy a jelenlegi intézkedésekhez hasonlóan mennyire lehet majd mindezt az állami költségvetésből kompenzálni.

Az államfő hétfőn a Cotroceni-palotában tartott megbeszélést Ilie Bolojan miniszterelnökkel, Bogdan Ivan energiaügyi miniszterrel, Ciprian Serban közlekedési miniszterrel, valamint az OMV Petrom és a Rompetrol olajipari vállalatok képviselőivel az ország kőolaj- és üzemanyagellátásáról.

Az államelnöki hivatal közleménye szerint ezen hangsúlyozták, hogy Romániának jelenleg nincsenek üzemanyagellátási problémái, és az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak.

Romániában kedden lépett életbe a kormány által pénteken elfogadott sürgősségi rendelet, miszerint literenként 30 banival (mintegy 45 forint) csökkentik a gázolaj jövedéki adóját.

Döntés született arról is, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer módosíthatják az árakat. Az intézkedésről a piaci szereplőkkel folytatott csütörtöki egyeztetések után döntött a Bolojan-kabinet annak érdekében, hogy fékezze az üzemanyagárak emelkedését.

Ez a piaci szereplők kérésére három nap haladék után lépett életbe. A Profit.ro gazdasági portál kedden arról számolt be, hogy az intézkedés életbe lépésével egyes töltőállomásokon 10 lej (751 forint) alá csökkent a gázolaj literenkénti ára, máshol azonban 10 lej fölött maradt, miután a nemzetközi piacon csütörtök óta folytatódott a drágulás.

A román kormány által elfogadott intézkedés ideiglenes, 2026. június 30-ig marad érvényben.

