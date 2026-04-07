Bevezették az eurót, eddig nagyon bejött a közös pénz Bulgáriának

Bulgária január 1-jén vezette be az eurót. A jegybank elnöke szerint az átállás inflációs hatása minimális volt, miközben a közös valuta társadalmi támogatottsága gyorsan emelkedik.

Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke az euró bevezetésével az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának is tagja lett. A Reuters hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy elemzéseik szerint

az euróátállás egyszeri inflációs hatása mindössze 0,3–0,4 százalékpont volt.

Ez nagyjából megfelel a korábbi horvátországi tapasztalatoknak. Bulgáriában az infláció januárban ténylegesen csökkent: a mutató a decemberi 3,5 százalékról 2,3 százalékra mérséklődött, márciusban pedig már nagyjából az euróövezet átlagának felelt meg.

Az euró bevezetését megelőzően a lakosság körében viszonylag alacsony volt a közös valuta támogatottsága. Bulgária volt elnöke, akit az április 19-i választáson a miniszterelnöki poszt esélyesének tartanak, nyíltan bírálta a csatlakozást. Azzal érvelt, hogy az áremelkedés még nehezebb helyzetbe hozná az Európai Unió egyik legszegényebb országát.

A mérsékelt inflációs hatás azonban a közhangulatot is kedvezően befolyásolta. Radev szerint a háztartások körében az euró támogatottsága a csatlakozás előtti 45 százalékról 54 százalékra nőtt. A vállalati szektorban már korábban is erős volt a bizalom, ez az arány mára pedig 70 százalék fölé emelkedett.

A jegybank vezetője úgy véli, hogy az iráni háború tovább erősítheti az euró elfogadottságát, mivel a lakosság egyre inkább érzékeli a közös fizetőeszköz által nyújtott védelmet.

A jelenlegi helyzet láthatóbbá teszi az előnyöket, egyre többen ismerik fel, hogy az unión belül lenni értékesebb, mint kívül maradni

– fogalmazott Radev.

