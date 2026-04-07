Bevezették az eurót, eddig nagyon bejött a közös pénz Bulgáriának
Bulgária január 1-jén vezette be az eurót. A jegybank elnöke szerint az átállás inflációs hatása minimális volt, miközben a közös valuta társadalmi támogatottsága gyorsan emelkedik.

Dimitar Radev, a bolgár jegybank elnöke az euró bevezetésével az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának is tagja lett. A Reuters hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy elemzéseik szerint

az euróátállás egyszeri inflációs hatása mindössze 0,3–0,4 százalékpont volt.

Ez nagyjából megfelel a korábbi horvátországi tapasztalatoknak. Bulgáriában az infláció januárban ténylegesen csökkent: a mutató a decemberi 3,5 százalékról 2,3 százalékra mérséklődött, márciusban pedig már nagyjából az euróövezet átlagának felelt meg.

Az euró bevezetését megelőzően a lakosság körében viszonylag alacsony volt a közös valuta támogatottsága. Bulgária volt elnöke, akit az április 19-i választáson a miniszterelnöki poszt esélyesének tartanak, nyíltan bírálta a csatlakozást. Azzal érvelt, hogy az áremelkedés még nehezebb helyzetbe hozná az Európai Unió egyik legszegényebb országát.

Most kiderül, mennyit húzhat ki a pénztárcánkból a háború – Közeleg az újabb árrobbanás?

Hiába születik béke a Közel-Keleten, infláció és lassú növekedés fenyegeti a világot az IMF vezére szerint

Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat

A mérsékelt inflációs hatás azonban a közhangulatot is kedvezően befolyásolta. Radev szerint a háztartások körében az euró támogatottsága a csatlakozás előtti 45 százalékról 54 százalékra nőtt. A vállalati szektorban már korábban is erős volt a bizalom, ez az arány mára pedig 70 százalék fölé emelkedett.

A jegybank vezetője úgy véli, hogy az iráni háború tovább erősítheti az euró elfogadottságát, mivel a lakosság egyre inkább érzékeli a közös fizetőeszköz által nyújtott védelmet.

A jelenlegi helyzet láthatóbbá teszi az előnyöket, egyre többen ismerik fel, hogy az unión belül lenni értékesebb, mint kívül maradni

– fogalmazott Radev.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Megszületett az iráni béketerv, de alig egy napra vagyunk a végső határidő lejártától - Percről percre az iráni háborúról hétfőn
Váratlan fordulat a Hormuzi-szorosnál: hiába a megállapodás, megállítottak két hatalmas tankerhajót
Orbán Viktor azonnal lépett a kritikus gázvezeték elleni robbantási kísérlet ügyében
