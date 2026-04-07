Csúnya hiba miatt visszatért a rettegett halálos járvány, évtizedek óta nem történt ilyen a világban

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint március 15. óta több mint 7500 kanyarógyanús esetet regisztráltak.
Ezek közül több mint 900-at hivatalosan is megerősítettek. Ez drámai ugrás a tavalyi évhez képest, amikor az egész év során mindössze 125 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel. A vasárnap indult kampány harminc körzetben zajlik. A program több mint 1,2 millió, hat hónapos és ötéves kor közötti gyermeket céloz meg.
A járvány a bangladesi oltási program komoly hiányosságaira világított rá. Az országban a kilenc hónaposnál idősebb gyermekeket rendszeresen oltják kanyaró ellen, és négyévente speciális kampányokat is szerveznek. Ezek a kiegészítő programok azonban 2020 óta elmaradtak. Lebonyolításukat előbb a koronavírus-járvány, majd a politikai válság akadályozta. 2024-ben tömeges tüntetések söpörték el Sejk Haszina kormányát, és csak idén februárban alakult meg az új, választott kabinet. Egy áprilisra tervezett kampány szintén meghiúsult. A Daily Star beszámolója szerint ennek hátterében a beszerzési problémák miatt kialakult vakcinahiány állt.
Különösen aggasztó, hogy a fertőzöttek mintegy harmada kilenc hónaposnál fiatalabb csecsemő. Ők életkoruk miatt még nem kaphatják meg a kötelező védőoltást. Rana Flowers, az UNICEF bangladesi képviselője hangsúlyozta, hogy a járvány "több ezer gyermeket, különösen a legfiatalabbakat és legsebezhetőbbeket" sodorja komoly veszélybe.
A kampányt az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is támogatja. A program keretében a kanyaró mellett a rubeola elleni védőoltásokat is beadják. Kiemelt figyelmet kap a sűrűn lakott főváros, Dakka, valamint Cox's Bazar térsége, ahol rendkívül zsúfolt rohingja menekülttáborok találhatók. Az egészségügyi hatóságok mindemellett széles körű tájékoztató kampányt is indítottak a kanyaró felismeréséről és megelőzéséről.
A kanyaró világszerte visszatérőben van.
A WHO adatai szerint 2024-ben mintegy 95 ezer ember halt meg a betegségben, a túlnyomó többségük ötéves kor alatti gyermek volt. A The Lancet orvosi szaklap jelentése alapján 2024-ben és 2025-ben húsz éve nem látott számú kanyarójárvány tört ki a világon. Az esetszámok Ázsiában és Afrikában, valamint Európában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is emelkedtek. Szakértők szerint ez részben az oltásellenes mozgalmak terjedésének tudható be.
