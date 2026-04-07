Drágul a tankolás a szomszédban
MTI
Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon - közölte kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium.

A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,7 centtel 1,65 euróra (mintegy 645 forintra) emelkedik, a dízelé 8,7 centtel 1,89 euróra (mintegy 740 forintra) nő. A fűtőolaj ára literenként 9,9 centtel 1,56 euróra emelkedik.

A minisztérium közlése szerint ezek az árak jövő hét hétfőig, azzal bezárólag maradnak érvényben.

A kormány ezúttal nem változtatott a benzin jövedéki adóján. A dízel és a fűtőolaj jövedéki adója már a lehető legalacsonyabb szinten van. Ljubljana az üzemanyagárak emelkedése miatt korábban ideiglenesen felfüggesztette a környezetvédelmi díjat is.

A minisztérium számításai szerint állami beavatkozás nélkül a 95-ös benzin ára mintegy 1,82 euró, a dízelé 2,08 euró, a fűtőolajé pedig 1,76 euró lenne literenként.

Még több Gazdaság

Megjött a riasztó előrejelzés: 2,6 milliárd ember lehet kitéve a hőhullámoknak

Megint jönnek a mínuszok - Pénteken és szombaton lehet erre számítani

Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be

A benzinkutak árrését kormányrendelet korlátozza: a dízel esetében literenként legfeljebb 0,0983 euró, a benzin esetében 0,0994 euró, a fűtőolajnál pedig 0,08 euró lehet.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta szabadon határozhatják meg a kereskedők. A kormány az intézkedést azzal indokolta, hogy a szlovéniai üzemanyagok a szomszédos országokhoz képest alacsonyabb ára megnövekedett keresletet váltott ki.

A minisztérium jelezte: a szabályozott árakat továbbra is a világpiaci üzemanyagárak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján számítják ki. A modellárakat a kőolajszármazékok 14 napos átlagárának figyelembevételével határozzák meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Meglépi Franciaország: tömegesen kapcsolják le a nap- és szélerőműveket, mert mínuszba fordultak az árak
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
