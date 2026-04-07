Elkerülhetetlennek tűnik az államcsőd a hatalmas gázvagyonon ülő országban

A 2031-ben lejáró, 900 millió dollár értékű kötvények árfolyama kedden 3,6 centtel esett, így a londoni kereskedésben egy dollárra vetítve 72,98 centre süllyedt. Ez 2023 júniusa óta a legalacsonyabb szint.
A papíroknál már hetekkel ezelőtt eladási hullám indul, amit az iráni konfliktus okozta olajársokk és a nemzetközi hitelminősítők fokozott figyelme tovább súlyosbított.
A délkelet-afrikai ország pénzügyminisztériuma hivatalosan is szerződtette az Alvarez & Marsal tanácsadócéget egy 2029-ig szóló államadósság-kezelési stratégia kidolgozására. A cég feladata lesz továbbá a "kétoldalú, multilaterális és kereskedelmi hitelezőkkel folytatott tárgyalások támogatása" is. Mozambik külső adósságállománya tavaly év végén 9,7 milliárd dollárt tett ki.
Az Abrdn Investments feltörekvő piaci elemzője, Leo Morawiecki szerint az adósságfelülvizsgálat valószínűleg az eurókötvényekre is kiterjed, nem csupán a belföldi és egyéb tartozásokra. Az átstrukturálás "a futamidők meghosszabbítását" is magában foglalhatja. Az átstrukturálás is technikai államcsődöt jelentene.
Erre azért is szükség lehet, mert az országnak 2028-ban kell megkezdenie az amortizálódó kötvények visszafizetését, miközben a tengeri gázmezőkből származó bevételekre csak 2031-től számíthatnak.
Az iráni háború jelenlegi helyzete a gázpotenciál ellenére is tovább rontja a Mozambik iránti befektetői hangulatot – mondta Phumelele Mbiyo, az Absa Bank johannesburgi vezető közgazdásza. A szakértő szerint azok a kötvénytulajdonosok, akik eddig abban reménykedtek, hogy az eurókötvényeket nem strukturálják át, most felülvizsgálhatják az álláspontjukat.
Jelenleg Mozambik és Szenegál dollárkötvényei számítanak a legkockázatosabb afrikai állampapíroknak. Mindkét eszköz felára jóval az adósságválságot jelző 1000 bázispontos szint felett forog. A mozambiki kötvénytulajdonosok a háború kitörése óta 9,3 százalékos veszteséget szenvedtek el. Ez a feltörekvő piaci országok között a legrosszabb teljesítmény Libanon, Szenegál és Ukrajna után.
Címlapkép forrása: Jeronimo Muianga/dpa via Getty Images
