Elkerülhetetlennek tűnik az államcsőd a hatalmas gázvagyonon ülő országban
Elkerülhetetlennek tűnik az államcsőd a hatalmas gázvagyonon ülő országban

Mozambik dollárkötvényei csaknem hároméves mélypontra zuhantak, miután a hatóságok az eddigi legerősebb jelzést adták arról, hogy adósság-átstrukturálási tárgyalásokat kívánnak kezdeményezni a hitelezőkkel - jelentette a Bloomberg.

A 2031-ben lejáró, 900 millió dollár értékű kötvények árfolyama kedden 3,6 centtel esett, így a londoni kereskedésben egy dollárra vetítve 72,98 centre süllyedt. Ez 2023 júniusa óta a legalacsonyabb szint.

A papíroknál már hetekkel ezelőtt eladási hullám indul, amit az iráni konfliktus okozta olajársokk és a nemzetközi hitelminősítők fokozott figyelme tovább súlyosbított.

A délkelet-afrikai ország pénzügyminisztériuma hivatalosan is szerződtette az Alvarez & Marsal tanácsadócéget egy 2029-ig szóló államadósság-kezelési stratégia kidolgozására. A cég feladata lesz továbbá a "kétoldalú, multilaterális és kereskedelmi hitelezőkkel folytatott tárgyalások támogatása" is. Mozambik külső adósságállománya tavaly év végén 9,7 milliárd dollárt tett ki.

Az Abrdn Investments feltörekvő piaci elemzője, Leo Morawiecki szerint az adósságfelülvizsgálat valószínűleg az eurókötvényekre is kiterjed, nem csupán a belföldi és egyéb tartozásokra. Az átstrukturálás "a futamidők meghosszabbítását" is magában foglalhatja. Az átstrukturálás is technikai államcsődöt jelentene.

Küszöbön az újabb krízis: erre válthatnak a magyarok, hogy végleg elfelejtsék a gázszámlát

Rejtélyes, több mint kétmilliárd forint értékű ukrán szállítmányt fogott el a NAV

Csúnya hiba miatt visszatért a rettegett halálos járvány, évtizedek óta nem történt ilyen a világban

Erre azért is szükség lehet, mert az országnak 2028-ban kell megkezdenie az amortizálódó kötvények visszafizetését, miközben a tengeri gázmezőkből származó bevételekre csak 2031-től számíthatnak.

Az iráni háború jelenlegi helyzete a gázpotenciál ellenére is tovább rontja a Mozambik iránti befektetői hangulatot – mondta Phumelele Mbiyo, az Absa Bank johannesburgi vezető közgazdásza. A szakértő szerint azok a kötvénytulajdonosok, akik eddig abban reménykedtek, hogy az eurókötvényeket nem strukturálják át, most felülvizsgálhatják az álláspontjukat.

Jelenleg Mozambik és Szenegál dollárkötvényei számítanak a legkockázatosabb afrikai állampapíroknak. Mindkét eszköz felára jóval az adósságválságot jelző 1000 bázispontos szint felett forog. A mozambiki kötvénytulajdonosok a háború kitörése óta 9,3 százalékos veszteséget szenvedtek el. Ez a feltörekvő piaci országok között a legrosszabb teljesítmény Libanon, Szenegál és Ukrajna után.

Hirtelen sorra elkezdtek csődbe menni az országok – már 20 állam sodródott adósságcsapdába

A háttérben kötött, sötét, gigantikus üzlettel odázta el az államcsődöt az összeomlás szélére sodródott ország

Heteken belül csődbe megy egy egész ország, a kormány a saját sírját ássa

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Tízezrek életét forgatja fel a magyar vasúton életbe lépő változás: mutatjuk, kiknek kell teljesen újratervezniük az utazást
