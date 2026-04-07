Elkezdődött: 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, egy nagy ígéretet is tettek a politikusok az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyságban fokozatosan 66-ról 67 évre emelkedik az állami nyugdíjkorhatár. Ezzel párhuzamosan a nyugdíjak összege is jelentősen nő a nyugdíjemelést meghatározó "hármas garancia" (triple lock) rendszerének köszönhetően. A korhatáremelés évente mintegy 10 milliárd font (kb. 4400 milliárd forint) megtakarítást hozhat az államkasszának – írja a Pension Policy International. A kritikusok azonban figyelmeztetnek, hogy a lépés aránytalanul súlyosan érinti az alacsonyabb jövedelmű régiókban élőket.

A korhatáremelés azokat érinti először, akik ebben a hónapban töltik be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt, nekik egy hónappal tovább kell várniuk az ellátás folyósítására.

A változást két év alatt, fokozatosan vezetik be,

elsőként az 1960-as évek elején születettekre vonatkozóan. A kormányzat a lépést a növekvő várható élettartammal indokolja. A Pénzügyminisztérium becslései szerint az intézkedés 2030-ra évente körülbelül 10 milliárd font (kb. 4400 milliárd forint) megtakarítást eredményez.

Civil szervezetek és más kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a korhatáremelés nem veszi figyelembe a régiók közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket. A szegényebb térségekben az egészségben eltöltött várható élettartam jóval alacsonyabb, mint a tehetősebb országrészekben. Emiatt az ott élők számára a későbbi nyugdíjba vonulás különösen nagy terhet jelent.

Áprilistól egyúttal 4,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak az átlagos bérnövekedés alapján, az úgynevezett hármas nyugdíjgarancia (triple lock) rendszerének köszönhetően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

  • az új típusú, egységes összegű állami nyugdíj heti 241,30 fontra (kb. heti 105 ezer forint), míg
  • a régi rendszer szerinti állami alapnyugdíj heti 184,90 fontra (kb. heti 81 ezer forint)

emelkedik.

Egy tipikus brit nyugdíjas éves jövedelmének kb. 40-50%-a származik az állami nyugdíjból, a fennmaradó részt főként foglalkoztatói és egyéni nyugdíjcélú megtakarítások adják, tehát az állami nyugdíj inkább egyfajta alapvető bevételi forrást biztosít, semmint az aktív korban megszokott jövedelem kielégítő mértékű pótlását.

A hármas garancia rendszere politikailag rendkívül népszerű az idősebb szavazók körében. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy a nyugdíjakat minden évben a bérnövekedés, az infláció, vagy egy fix 2,5 százalékos érték közül a legmagasabb mértékkel emeljék. Nigel Farage, a Reform UK vezetője is ígéretet tett a rendszer fenntartására. A mechanizmus költségvetési fenntarthatóságát azonban egyre többen megkérdőjelezik: az előrejelzések szerint a rendkívül bőkezű hármas garancia 2030-ra évi 15,5 milliárd fonttal növeli majd a költségvetési kiadásokat a jelenlegi szinthez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

