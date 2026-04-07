Elkezdődött: 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, egy nagy ígéretet is tettek a politikusok az Egyesült Királyságban

A korhatáremelés azokat érinti először, akik ebben a hónapban töltik be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt, nekik egy hónappal tovább kell várniuk az ellátás folyósítására.

A változást két év alatt, fokozatosan vezetik be,

elsőként az 1960-as évek elején születettekre vonatkozóan. A kormányzat a lépést a növekvő várható élettartammal indokolja. A Pénzügyminisztérium becslései szerint az intézkedés 2030-ra évente körülbelül 10 milliárd font (kb. 4400 milliárd forint) megtakarítást eredményez.

Civil szervezetek és más kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a korhatáremelés nem veszi figyelembe a régiók közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket. A szegényebb térségekben az egészségben eltöltött várható élettartam jóval alacsonyabb, mint a tehetősebb országrészekben. Emiatt az ott élők számára a későbbi nyugdíjba vonulás különösen nagy terhet jelent.

Áprilistól egyúttal 4,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak az átlagos bérnövekedés alapján, az úgynevezett hármas nyugdíjgarancia (triple lock) rendszerének köszönhetően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

az új típusú, egységes összegű állami nyugdíj heti 241,30 fontra (kb. heti 105 ezer forint), míg

(kb. heti 81 ezer forint)

emelkedik.

Egy tipikus brit nyugdíjas éves jövedelmének kb. 40-50%-a származik az állami nyugdíjból, a fennmaradó részt főként foglalkoztatói és egyéni nyugdíjcélú megtakarítások adják, tehát az állami nyugdíj inkább egyfajta alapvető bevételi forrást biztosít, semmint az aktív korban megszokott jövedelem kielégítő mértékű pótlását.

A hármas garancia rendszere politikailag rendkívül népszerű az idősebb szavazók körében. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy a nyugdíjakat minden évben a bérnövekedés, az infláció, vagy egy fix 2,5 százalékos érték közül a legmagasabb mértékkel emeljék. Nigel Farage, a Reform UK vezetője is ígéretet tett a rendszer fenntartására. A mechanizmus költségvetési fenntarthatóságát azonban egyre többen megkérdőjelezik: az előrejelzések szerint a rendkívül bőkezű hármas garancia 2030-ra évi 15,5 milliárd fonttal növeli majd a költségvetési kiadásokat a jelenlegi szinthez képest.

