Elkezdődött: 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, egy nagy ígéretet is tettek a politikusok az Egyesült Királyságban

A korhatáremelés azokat érinti először, akik ebben a hónapban töltik be a jelenlegi nyugdíjkorhatárt, nekik egy hónappal tovább kell várniuk az ellátás folyósítására.
A változást két év alatt, fokozatosan vezetik be,
elsőként az 1960-as évek elején születettekre vonatkozóan. A kormányzat a lépést a növekvő várható élettartammal indokolja. A Pénzügyminisztérium becslései szerint az intézkedés 2030-ra évente körülbelül 10 milliárd font (kb. 4400 milliárd forint) megtakarítást eredményez.
Civil szervezetek és más kritikusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a korhatáremelés nem veszi figyelembe a régiók közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket. A szegényebb térségekben az egészségben eltöltött várható élettartam jóval alacsonyabb, mint a tehetősebb országrészekben. Emiatt az ott élők számára a későbbi nyugdíjba vonulás különösen nagy terhet jelent.
Áprilistól egyúttal 4,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak az átlagos bérnövekedés alapján, az úgynevezett hármas nyugdíjgarancia (triple lock) rendszerének köszönhetően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
- az új típusú, egységes összegű állami nyugdíj heti 241,30 fontra (kb. heti 105 ezer forint), míg
- a régi rendszer szerinti állami alapnyugdíj heti 184,90 fontra (kb. heti 81 ezer forint)
emelkedik.
Egy tipikus brit nyugdíjas éves jövedelmének kb. 40-50%-a származik az állami nyugdíjból, a fennmaradó részt főként foglalkoztatói és egyéni nyugdíjcélú megtakarítások adják, tehát az állami nyugdíj inkább egyfajta alapvető bevételi forrást biztosít, semmint az aktív korban megszokott jövedelem kielégítő mértékű pótlását.
A hármas garancia rendszere politikailag rendkívül népszerű az idősebb szavazók körében. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy a nyugdíjakat minden évben a bérnövekedés, az infláció, vagy egy fix 2,5 százalékos érték közül a legmagasabb mértékkel emeljék. Nigel Farage, a Reform UK vezetője is ígéretet tett a rendszer fenntartására. A mechanizmus költségvetési fenntarthatóságát azonban egyre többen megkérdőjelezik: az előrejelzések szerint a rendkívül bőkezű hármas garancia 2030-ra évi 15,5 milliárd fonttal növeli majd a költségvetési kiadásokat a jelenlegi szinthez képest.
Megindult a lavina: sosem látott kihívással néz szembe Európa legerősebb vezetője – Totális átalakulás jön
Mélyponton Friedrich Merz és kormányának támogatottsága, súlyos válságban a kisebbik koalíciós partner.
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Aki nem lép időben, az bukja a támogatást
Érkeznek az első áramszámlák.
Váratlan fordulat Amerikában: gigantikus pénzesőt kapnak ezek az óriáscégek
Azonnal reagálnak a befektetők.
Új stratégiai megállapodásokat kötött amerikai cégekkel a 4iG
Űr-és védelmi ipari területen.
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.