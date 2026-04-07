Fájdalmas igazság derült ki a ChatGPT-ről: hiába várják a csodát az internetes oldalak

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A tanulmány szerint a kimenő kattintások több mint 30 százaléka mindössze tíz doménre irányul. Ezen belül egyedül a Google részesedése meghaladja a 21 százalékot. A maradék forgalom szélsőségesen elaprózódik. Bár a hivatkozott domének száma 2025-ben átmenetileg 260 ezerre ugrott, mára 170 ezer körül stabilizálódott. A legtöbb oldal azonban továbbra is csak minimális látogatottságot kap.

A ChatGPT egyre kevésbé támaszkodik a valós idejű internetes találatokra.

A lekérdezések mindössze 34,5 százaléka esetében indít keresést a világhálón, szemben a 2024 végén mért 46 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyre inkább az előre betanított tudásbázisából válaszol. A nyílt webre már csak bizonyos esetekben támaszkodik: például akkor, ha a felhasználó kifejezetten forrást kér, friss eseményekről érdeklődik, vagy a nyelvi modell nem elég biztos a válaszában.

A felhasználói viselkedés is lényegesen eltér a hagyományos keresési szokásoktól. A bemeneti utasítások 65–85 százaléka nem felel meg a klasszikus keresőkifejezéseknek. A felhasználók jellemzően összetettebb, társalgási stílusú kérdéseket fogalmaznak meg. Ezzel párhuzamosan a felhasználói aktivitás is mélyül: 2025 végén az egy munkamenetre jutó lekérdezések száma 50 százalékkal emelkedett.

A Semrush több mint egymilliárd sornyi amerikai kattintási adatot elemzett 2024 októbere és 2026 februárja között, egy 200 milliós felhasználói mintán. Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a ChatGPT-ben való megjelenés önmagában nem garantál érdemi forgalmat. Ez különösen annak a fényében igaz, hogy a valós idejű keresést igénylő lekérdezések aránya folyamatosan csökken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images