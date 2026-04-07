Fájdalmas igazság derült ki a ChatGPT-ről: hiába várják a csodát az internetes oldalak

A tanulmány szerint a kimenő kattintások több mint 30 százaléka mindössze tíz doménre irányul. Ezen belül egyedül a Google részesedése meghaladja a 21 százalékot. A maradék forgalom szélsőségesen elaprózódik. Bár a hivatkozott domének száma 2025-ben átmenetileg 260 ezerre ugrott, mára 170 ezer körül stabilizálódott. A legtöbb oldal azonban továbbra is csak minimális látogatottságot kap.
A ChatGPT egyre kevésbé támaszkodik a valós idejű internetes találatokra.
A lekérdezések mindössze 34,5 százaléka esetében indít keresést a világhálón, szemben a 2024 végén mért 46 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyre inkább az előre betanított tudásbázisából válaszol. A nyílt webre már csak bizonyos esetekben támaszkodik: például akkor, ha a felhasználó kifejezetten forrást kér, friss eseményekről érdeklődik, vagy a nyelvi modell nem elég biztos a válaszában.
A felhasználói viselkedés is lényegesen eltér a hagyományos keresési szokásoktól. A bemeneti utasítások 65–85 százaléka nem felel meg a klasszikus keresőkifejezéseknek. A felhasználók jellemzően összetettebb, társalgási stílusú kérdéseket fogalmaznak meg. Ezzel párhuzamosan a felhasználói aktivitás is mélyül: 2025 végén az egy munkamenetre jutó lekérdezések száma 50 százalékkal emelkedett.
A Semrush több mint egymilliárd sornyi amerikai kattintási adatot elemzett 2024 októbere és 2026 februárja között, egy 200 milliós felhasználói mintán. Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a ChatGPT-ben való megjelenés önmagában nem garantál érdemi forgalmat. Ez különösen annak a fényében igaz, hogy a valós idejű keresést igénylő lekérdezések aránya folyamatosan csökken.
Megint jönnek a mínuszok - Pénteken és szombaton lehet erre számítani
Ez nem túl tavaszias időjárás.
Annyira eldurvult a budapesti taxishelyzet, hogy több rendőrt vetnek be
39 ezer forintot kért a 2800 forintos útért.
Egekben az olaj ára, csaknem négyéves csúcs dőlhet meg
Felárral adják-veszik a WTI-t a Brenthez képest, ami ritkaság.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Németországból üzentek az UniCreditnek, ezt nem teszi zsebre az olasz bank
Hűvös választ adott a Commerzbank.
Áll a bál J. D. Vance budapesti szavai miatt: atomfegyver bevetésére készülhet Amerika?
A Fehér Ház visszautasította a feltételezést.
Lépett Kína: olyan dologgal etetik az állatokat, aminek csúnya vége lehet
Igyekeznek függetlenedni a termesztők.
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.