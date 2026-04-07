Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Aki nem lép időben, az bukja a támogatást

Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák, írja közleményében az MVM. A kedvezményt az áramszámlákon a ’Támogatás’ soron kell keresni, a számla 3. oldalán, a számlarészletezőben. A 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek,

akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni,

és e nyilatkozatukat az MVM feldolgozta. Mostanáig 475 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik, írja az MVM.

A rezsistop villamos energiára az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni.

Fontos, hogy

a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában érvényesítés igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,

az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,

az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint

e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, és a feldolgozás ideje is rövidebb - írja az MVM.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images