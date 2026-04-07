Hatalmas a káosz Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáján: több kilométeres a torlódás a főváros felé

Két baleset is történt az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán, ezért több kilométeres torlódás alakult ki a sztrádán - közölte csütörtök délelőtt az Útinform.

Azt írták, hogy egy kamion és egy kisteherautó ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa környékén.

A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométeres.

Közölték azt is, hogy baleset történt az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán is, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 5 kilométer.

