Horvátországba utaznál az előszezonban? Egy poláris örvény okozhat meglepetést

Az északi félteke téli időjárását meghatározó poláris örvény az évszakos felmelegedés hatására a sztratoszférában már szétesőben van. A troposzférában azonban még mindig aktív a magja. Ez azt jelenti, hogy hidegebb sarkvidéki levegő időről időre még betörhet délre, mielőtt a rendszer végleg feloszlana – hívja fel a figyelmet a Severe Weather Europe portál.

Nyugodtan indult

Április eleje Európa nagy részén, így Horvátországban is viszonylag nyugodtan indult. A hőmérséklet az évszakos átlag közelében vagy valamivel a felett alakult. A kellemesebb időjárásért az erősödő anticiklonok, valamint az enyhe nyugati és déli áramlások felelősek. Ezek stabil időt hoztak Közép-Európában. Délkelet-Európában és a Balkán egyes területein ugyanakkor a közeli ciklonok változékonyabb időt okozhatnak.

Az előrejelzési modellek szerint április második hetében fordulat jöhet. A ciklonok és az Észak-Európa felett erősödő anticiklon együttes hatására hidegebb levegő áramolhat a kontinens nagy része fölé.

Egyes régiókban a hőmérséklet akár 5–10 fokkal is az évszakos átlag alá süllyedhet. Bár ez nem jelent zord téli időt, az évszakhoz képest érezhetően hűvösebb napokat hozhat.

Horvátországban is rövid ideig tartó lehűlés várható, amennyiben a hideg légtömeg eléri a délebbi területeket. Ez különösen a szárazföld belsejében lehet észrevehető, ami felhősebb, csapadékosabb időt és hűvösebb éjszakákat eredményezhet. A csapadékeloszlás is megváltozik. Közép- és Nyugat-Európában az átlagosnál több eső várható, míg északon a tartós anticiklonális hatás miatt szárazabb marad az idő.

Április második felében a poláris örvény maradék magja várhatóan tovább gyengül, így a hőmérséklet fokozatosan emelkedni kezd. A hosszú távú előrejelzések szerint ugyanakkor úgynevezett blokkoló anticiklonok alakulhatnak ki, amelyek változékonyabb időjárási helyzeteket teremthetnek. Április harmadik hetében egy északnyugat felől érkező ciklon befolyásolhatja az európai időjárást. Miközben északon melegebb idő valószínű, a déli és közép-európai területeken – köztük a Balkánon – az átlag körüli vagy az alatti hőmérséklet alakulhat ki.

