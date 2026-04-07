Kimondták az elemzők: hetek alatt vált köddé a várva várt fellendülés, komoly lépésre kényszerülhet a központi bank is

Az iráni konfliktus hatására jelentősen romlottak az euróövezet növekedési kilátásai. A UBS Investment Bank elemzői fél százalékponttal rontották az eurózónára vonatkozó 2026-os GDP-előrejelzésüket, miközben az infláció emelkedése és az újabb jegybanki kamatemelések is a látóhatáron vannak.

Az elemzőház korábban azt várta, hogy 2026 és 2027 erős évek lesznek az euróövezet számára, a trend feletti, 1,3, illetve 1,4 százalékos GDP-növekedéssel.

Ehhez képest a hat hete tartó iráni konfliktus nyomán a 2026-os előrejelzést 0,8 százalékra, a 2027-est pedig 1,2 százalékra csökkentették.

A kockázatok ráadásul egyöntetűen lefelé mutatnak. Különösen igaz ez akkor, ha a konfliktus elhúzódik, és az energetikai infrastruktúra további károkat szenved. Ez ugyanis magasabb energiaárakhoz, fokozódó bizonytalansághoz és az ellátási láncokban fellépő zavarokhoz vezethet.

Az egyes tagállamokat eltérő mértékben érinti a válság.

Németország és Olaszország a kiterjedtebb és energiaigényesebb ipari szektoruk miatt jobban ki van téve az energiaár-sokknak. A németországi 2026-os növekedési várakozást a UBS elemzői a felére, 0,6 százalékra rontották. Ezt némileg tompítja, hogy a védelmi és infrastrukturális kiadások évi 0,6 százalékponttal járulnak hozzá a bővüléshez. Olaszország esetében 0,5 százalékra mérsékelték az idei előrejelzést.

Franciaországot az atomenergia magas aránya részben megvédi a sokktól, azonban a 2027 eleji elnökválasztás körüli bizonytalanság visszafoghatja a gazdaságot.

Spanyolország 2,2 százalékos 2026-os előrejelzésével továbbra is a nagy euróövezeti gazdaságok növekedési bajnoka marad.

Az Egyesült Királyságban a nagykereskedelmi gázárak gyorsan és erőteljesen begyűrűznek a gazdaságba, így ott szintén fél százalékponttal, 0,6 százalékra rontották az idei GDP-várakozást.

Az inflációt tekintve az energiaárak emelkedése márciusban már 2,5 százalékra tolta az euróövezeti mutatót, amely májusban 3,4 százalékon tetőzhet. A 2026-os éves átlag a UBS elemzői szerint 2,8 százalék körül alakulhat.

Az árbegyűrűzés ütemében szintén jelentős eltérések várhatók az országok között.

Spanyolországban és Olaszországban gyorsabb lesz ez a hatás, míg Németországban és Franciaországban lassabb lefolyásra lehet számítani. Az elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy az energiaárak 2026 végén és 2027 elején az élelmiszerárakba és a maginflációba is átgyűrűzhetnek, így a másodkörös inflációs hatások sem zárhatók ki.

Az Európai Központi Banktól (EKB) júniusban és szeptemberben egyaránt 25 bázispontos kamatemelést várnak a szakértők, amivel az irányadó ráta 2,5 százalékra emelkedne.

Ha a másodkörös inflációs hatások a vártnál korábban jelentkeznek, akár már egy áprilisi szigorítás sem kizárt. A piaci árazás az összes nagy európai jegybank esetében érdemben szigorodott. Az EKB esetében február vége óta 82 bázispontos szigorító irányú átárazódás történt.

A költségvetési politika oldaláról az elemzők egyelőre csak korlátozott, a GDP kevesebb mint 0,5 százalékát kitevő támogatásra számítanak.

Ez a lépés is főként az energiaadók csökkentésére szorítkozhat, hasonlóan Olaszország és Spanyolország nemrég bejelentett intézkedéseihez. Ez lényegesen kevesebb a 2022 és 2023 közötti válságkezelés során mozgósított, GDP-arányosan mintegy 2 százalékot kitevő támogatásnál. A szerényebb állami beavatkozás a szűkebb költségvetési mozgásteret és az egyelőre mérsékeltebb növekedési sokkot tükrözi.

