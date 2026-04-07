Kimondták az elemzők: hetek alatt vált köddé a várva várt fellendülés, komoly lépésre kényszerülhet a központi bank is

Az elemzőház korábban azt várta, hogy 2026 és 2027 erős évek lesznek az euróövezet számára, a trend feletti, 1,3, illetve 1,4 százalékos GDP-növekedéssel.
Ehhez képest a hat hete tartó iráni konfliktus nyomán a 2026-os előrejelzést 0,8 százalékra, a 2027-est pedig 1,2 százalékra csökkentették.
A kockázatok ráadásul egyöntetűen lefelé mutatnak. Különösen igaz ez akkor, ha a konfliktus elhúzódik, és az energetikai infrastruktúra további károkat szenved. Ez ugyanis magasabb energiaárakhoz, fokozódó bizonytalansághoz és az ellátási láncokban fellépő zavarokhoz vezethet.
Az egyes tagállamokat eltérő mértékben érinti a válság.
Németország és Olaszország a kiterjedtebb és energiaigényesebb ipari szektoruk miatt jobban ki van téve az energiaár-sokknak. A németországi 2026-os növekedési várakozást a UBS elemzői a felére, 0,6 százalékra rontották. Ezt némileg tompítja, hogy a védelmi és infrastrukturális kiadások évi 0,6 százalékponttal járulnak hozzá a bővüléshez. Olaszország esetében 0,5 százalékra mérsékelték az idei előrejelzést.
Franciaországot az atomenergia magas aránya részben megvédi a sokktól, azonban a 2027 eleji elnökválasztás körüli bizonytalanság visszafoghatja a gazdaságot.
Spanyolország 2,2 százalékos 2026-os előrejelzésével továbbra is a nagy euróövezeti gazdaságok növekedési bajnoka marad.
Az Egyesült Királyságban a nagykereskedelmi gázárak gyorsan és erőteljesen begyűrűznek a gazdaságba, így ott szintén fél százalékponttal, 0,6 százalékra rontották az idei GDP-várakozást.
Az inflációt tekintve az energiaárak emelkedése márciusban már 2,5 százalékra tolta az euróövezeti mutatót, amely májusban 3,4 százalékon tetőzhet. A 2026-os éves átlag a UBS elemzői szerint 2,8 százalék körül alakulhat.
Az árbegyűrűzés ütemében szintén jelentős eltérések várhatók az országok között.
Spanyolországban és Olaszországban gyorsabb lesz ez a hatás, míg Németországban és Franciaországban lassabb lefolyásra lehet számítani. Az elemzők arra is figyelmeztetnek, hogy az energiaárak 2026 végén és 2027 elején az élelmiszerárakba és a maginflációba is átgyűrűzhetnek, így a másodkörös inflációs hatások sem zárhatók ki.
Az Európai Központi Banktól (EKB) júniusban és szeptemberben egyaránt 25 bázispontos kamatemelést várnak a szakértők, amivel az irányadó ráta 2,5 százalékra emelkedne.
Ha a másodkörös inflációs hatások a vártnál korábban jelentkeznek, akár már egy áprilisi szigorítás sem kizárt. A piaci árazás az összes nagy európai jegybank esetében érdemben szigorodott. Az EKB esetében február vége óta 82 bázispontos szigorító irányú átárazódás történt.
A költségvetési politika oldaláról az elemzők egyelőre csak korlátozott, a GDP kevesebb mint 0,5 százalékát kitevő támogatásra számítanak.
Ez a lépés is főként az energiaadók csökkentésére szorítkozhat, hasonlóan Olaszország és Spanyolország nemrég bejelentett intézkedéseihez. Ez lényegesen kevesebb a 2022 és 2023 közötti válságkezelés során mozgósított, GDP-arányosan mintegy 2 százalékot kitevő támogatásnál. A szerényebb állami beavatkozás a szűkebb költségvetési mozgásteret és az egyelőre mérsékeltebb növekedési sokkot tükrözi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
50 euró felett a gázár: Trump fenyegetése adhatja meg a kegyelemdöfést a gázpiacnak
Európa pedig aggódva várja a holnapot.
Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak
Nem lesz könnyű megoldani.
Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa
Az új szabályok meghatározhatják az ország egyetlen megmaradt globális bankjának jövőjét.
Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés
Hidegebbre fordul az idő.
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Több órás külön procedúra várhat sokakra.
Figyelmeztették Brüsszelből az összes tagállamot, hogy ezt nagyon gyorsan verjék ki a fejükből
Fájdalmas ára lehet annak, amire a kormányok most készülnek.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
