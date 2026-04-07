Küszöbön az újabb krízis: erre válthatnak a magyarok, hogy végleg elfelejtsék a gázszámlát

Nyomokban már Magyarországon is tapasztalható a közel-keleti háború érdemi keresletélénkítő hatása a tiszta, elektromos technológiák piacán, a jelenlegi energiapiaci helyzet tartósabb fennmaradása esetén hosszabb távon pedig várhatóan itthon is jelentősen erősödik a napelemek, energiatárolók, elektromos autók és hőszivattyúk iránti érdeklődés. Az alacsonyabb termelési és üzemeltetési költségek mellett a tiszta, elektromos technológiák vonzerejét az olaj- és gázellátás jövőjével kapcsolatos bizonytalanságok közepette az is növeli, hogy alkalmazásuk lehetővé teszi a központosított energiarendszertől való kisebb-nagyobb arányú függetlenedést is. A viszonylag jelentős beruházási költségek miatt a pénzügyi és szabályozási támogatások ma még elengedhetetlen az új technológiák szélesebb körű elterjedéséhez, de a fosszilis importfüggőség ezáltal lehetséges mérséklése nemzetgazdasági érdek is.

Az iráni háború február végi kirobbanását követően jelentősen emelkedtek a földgáz-, illetve olajpiaci árak, ami az üzemanyagok azonnali drágulását is maga után vonta. A cikkünk írása idején 114 dollárt közelítő Brent árfolyam közel 60%-os emelkedést jelöl a konfliktus kezdete előtti szinthez képest, míg a holland TTF gázár 50 euró/megawattórás árfolyama ennél is nagyobb mértékű drágulás eredménye.

Ez, a gáz áramtermelésben és villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában betöltött lényeges szerepe miatt ugyan a nagykereskedelmi áramárakat is feljebb húzta országonként változó mértékben, de nem utolsó sorban a megújuló energia részarányának növekedése következtében ez az összefüggés gyengülni látszik.

Összehasonlítva a határidős (forward) villamosenergia-piaci árakat a gáz- és az olajárakkal az látszik, hogy míg utóbbiak márciusban folyamatosan egyre magasabb csúcsokat értek el,

addig a villany határidős ára március elején ugyan szintén felpattant, de ezt követően már nem tört feljebb erről, a korábbiaknál 20-30%-kal magasabb szintről

- mutatott rá Pintér László, a HUPX Zrt. Kereskedelmi Vezetője a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSz) április 2-i Szolár Konferenciáján.

Az alacsonyabb termelési és üzemeltetési költségek mellett a tiszta, elektromos technológiák vonzerejét az olaj- és gázellátás jövőjével kapcsolatos bizonytalanságok közepette az is növeli, hogy alkalmazásuk lehetővé teszi a központosított energiarendszertől - és annak (geo)politikai célú manipulációitól - való kisebb-nagyobb arányú függetlenedést is.

Európának pedig érdemes felkészülnie egy hosszú távú energiasokkra, amint arra Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos is rámutatott a Financial Times-ban, ez pedig bizonyosan a magyarországi felhasználók energiaköltségeiben is meg fog jelenni.

Ennek valószínűségét az is erősíti, hogy a hazai hatósági árszabályozás hosszú távú fenntarthatósága is bizonytalan, legalábbis jelen formájában. A fosszilis energiapiaci sokk hazai gazdasági hatásait jelenleg mérsékli a lakossági energiaszolgáltatás hatósági árkorlátozása (rezsicsökkentés), illetve az üzemanyagokra bevezetett árplafon, illetve az, hogy az egyébként az Európai Unióban az egyik legmagasabb energiaköltséget fizető magyar vállalatok ellátását jellemzően hosszabb távú szerződések biztosítják.

Részben ezért, illetve a kedvezőtlen gazdasági helyzet és a hazai fizetőképes kereslet gyengesége miatt, míg más uniós országokban és világszerte már az iráni háború kezdete után

szinte rögtön megugrott a napelemes rendszerek, elektromos autók és hőszivattyúk kereslete,

- addig ez Magyarországon március végén még csak nyomokban volt tapasztalható.

Így alakulhat a kereslet

Napelemek, akkumulátoros energiatárolók. A fosszilis energiapiaci helyzet a napelemek, és különösen az akkumulátoros energiatárolók iránti hazai keresletet is élénkítheti, de mivel hosszú távra szóló nagy döntésekről van szó, az értékesítések jelentős növekedéséhez

a gázáraknak tartósan, több hónapon át magasabb szinten kell ragadniuk



- mondja Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke.

Kiss Ernő, az MNNSz elnöke biztos benne, hogy tartósan magas fosszilis energiaárak és piaci bizonytalanságok mellett közép távon sok fogyasztó áll majd át napelemre és hőszivattyúra, amit a támogatások, például a Jedlik program céges pályázatai is elősegítenek.

Villanyautók. Ilyen rövid távon még az elektromos autók iránti érdeklődések terén sem érzékelhető számottevő változás, továbbra is a belsőégésű motorral felszerelt, illetve hibrid meghajtású gépjárműveket keresik nagyobb számban mind a céges, mind a privát érdeklődők - tudtuk meg az AutoWallistól.

Az autóvásárlási döntések jellemzően szintén hosszabb távú gazdasági és használati szempontok mentén születnek, különösen vállalati oldalon, ahol a teljes birtoklási költség (TCO) és az éves futásteljesítmény a meghatározó tényezők. Amennyiben azonban az üzemanyagárak tartósan magasabb szinten stabilizálódnak, az hosszabb távon ösztönözheti az elektromos és plug-in hibrid modellek iránti keresletet, különösen azoknál a vállalatoknál, ahol a töltési infrastruktúra megoldott.

A társaságnál régiós szinten hasonló trendeket tapasztalnak: az elektromos járművek részaránya továbbra is az iparági várakozásoknál lassabban növekszik, amit az ACEA európai autógyártói szövetség is kiemel. Ennek hátterében elsősorban a töltő-infrastruktúra korlátai, a magasabb bekerülési költségek és a fogyasztói bizonytalanság állnak. Ezzel párhuzamosan a hibrid technológia iránt stabil és erős kereslet mutatkozik, amely az átmeneti időszak meghatározó kategóriája.

Hosszabb távon az elektromos mobilitás térnyerése várhatóan folytatódik, különösen az alacsonyabb árú modellek megjelenésével: az európai gyártók által a 20–25 ezer eurós ársávba pozicionált belépő modellek érdemi keresletet generálhatnak a következő években. A pénzügyi ösztönzők továbbra is kulcsszerepet játszanak abban, hogy ezek a modellek szélesebb kör számára is elérhetővé váljanak.

Az egyébként sokat vitatott uniós autó-emissziós szabvány szigorodásának köszönhetően a közelmúltban jelentősen csökkent az új elektromos modellek átlagára, ami fordulópontot jelenthet - különösen a jelenlegi olaj- és üzemanyagpiaci kilátásokat is figyelembe véve.

Hőszivattyúk. Ami a hőszivattyúkat illeti, néhány héttel a háború kezdete után még a Daikin sem érzékelte nagykereskedelmi partnereinél az egyértelmű keresletnövekedést, de a lakossági vásárlókkal közvetlen kapcsolatban álló márkaboltban vagy a szerelőknèl az érdeklődés élénkülni látszik, és például a Construmán is egyértelműen nagy érdeklődést tapasztaltak a levegő-víz hőszivattyúk iránt. A kiállításon nagyjából fele-fele arányban volt az újépítésű projekt és a felújítás miatt érdeklődők aránya; utóbbiak gyakran a meglévő gázkazánjuk mellé, az energiabiiztonságuk érdekében keresik a hőszivattyús kiegészítő megoldást.

A társaságnál úgy látják, itthon is egyre inkább az a jellemző, hogy az emberek függetlenedni szeretnének a hálózattól, azaz, ha tehetik, napelemet telepíttetnek levegő-víz hőszivattyúval, ami a hűtést, fűtést és használati melegvíz készítést is biztosítja számukra. Az újabb fosszilis energiakrízis miatt pedig szerintük mostantól még kevésbé kérdéses, hogy azok, akik építkeznek vagy a fűtési időszak végén fűtési rendszert terveznek cserélni,

már gázkazán nélkül, megújuló energiával számolnak.

