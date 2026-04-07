Lassul az új megrendelések száma az USA-ban
Lassul az új megrendelések száma az USA-ban

A vártnál rosszabb lett az új megrendelések száma fenruárban, miközben az ADP heti felmérése alapján a foglalkoztatottságban egyelőre nem látszik nagy baj.

Az tartós fogyasztási javak új megrndelésének száma februárban havi alapon 1,4%-kal csökkent az előző havi stagnálás után.A védelmi megrendelésekkel igazítva 1,2% volt a csökkenés.

Az ADP felmérése szerint az előző héten 26 ezer fővel emelkedett a foglalkoztatottság.

A bejövő adatok összességébe azt mutatják, hogy már februárban is némileg borúsak voltak a kilátások, viszont az ADP felmérése szerint a munakerőpiac kitart.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a háború hatásai először az infláción jelentkeznek, amiből már a most pénteken ízelítőt kaphatunk, hiszen amerikai inflációs adat érkezik.

