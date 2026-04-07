Lépett a légitársaság: szerdától brutális felárat varrnak az utasok nyakába

A szerdától vásárolt jegyekre vonatkozó új díjszabás szerint a belföldi és a rövid távú nemzetközi járatokon

az első feladott csomag díja 45, a másodiké 55 dollárra nő. A harmadik poggyászért már 200 dollárt kell fizetni.

A Delta a közleményében a változó globális feltételekre és az iparági folyamatokra hivatkozott.

A lépés nem előzmény nélküli. A múlt héten a United Airlines és a JetBlue Airways is hasonló mértékben emelte a poggyászdíjakat. A többi légitársaság pedig jellemzően követi ezeket az árazási tendenciákat.

A díjemelések hátterében az üzemanyagárak drasztikus emelkedése áll.

Az Airlines for America iparági szervezet az Argus adataira hivatkozva közölte, hogy a kerozin ára hétfőn gallononként 4,69 dollár volt a nagy amerikai városokban. Ez közel 88 százalékos drágulást jelent ahhoz az időszakhoz képest, mielőtt az Egyesült Államok és Izrael február 28-án katonai csapást mért Iránra. A világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító Hormuzi-szoros gyakorlatilag egy hónapja zárva van, ami súlyosan korlátozza a globális kőolaj- és üzemanyag-ellátást.

