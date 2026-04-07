Lépett Kína: olyan dologgal etetik az állatokat, aminek csúnya vége lehet

A Reuters tucatnyi állattenyésztővel, takarmánygyártóval, állami kutatóval és iparági szakértővel készített interjút. Ezekből kiderül, hogy Peking a vártnál jóval gyorsabban vezeti be az új technológiákat. A fermentált takarmány részaránya a keveréktakarmányok piacán 2022-ben még mindössze 3 százalék volt. Tavaly ez az arány már elérte a 8 százalékot, az előrejelzések szerint pedig 2030-ra akár 15 százalékra is nőhet. A hírügynökség számításai alapján ez a folyamat önmagában 6,3 százalékkal csökkenthetné a szójababimportot a tavalyi, 111,8 millió tonnás rekordszinthez képest.

Az ágazat legnagyobb szereplői már érdemi eredményeket tudnak felmutatni

A világ legnagyobb sertéstenyésztő vállalata, a Mujüan Foods hat év alatt 10-ről 7,3 százalékra szorította le a szójadara arányát a takarmányban. Ezt fermentált kukoricakeményítőből előállított szintetikus aminosavak segítségével érték el. A New Hope Liuhö vállalat szójamentes csirke- és kacsatakarmányt fejlesztett ki békalencse, valamint más olcsó fehérjeforrások erjesztésével. Kína két legnagyobb tejipari vállalata, a Jili és a Mengniu pedig 20 százalékkal csökkentette a szójadara mennyiségét a szarvasmarhák takarmányában.

A kínai fermentálttakarmány-piac értéke tavaly elérte a 6 milliárd dollárt.

Ezzel a szektor gyorsan felzárkózik az érettebb, 7 milliárd dolláros európai piachoz. Ezzel szemben az amerikai piac mindössze 2,5 milliárd dollárt ér, mivel ott a szója és a kukorica bőségesen rendelkezésre áll. A baromfiágazatban a fermentált takarmányok használatának 25 százalékos kínai aránya már meg is haladja a 20 százalékos európai szintet.

Az átállásnak ugyanakkor megvannak a maga buktatói is

Az alkalmazott módszerek nem egységesek, a fermentálás pedig megfelelő tapasztalat hiányában könnyen félresikerülhet. Gao Csinsan gazdaságában például eleinte megpenészedett a takarmány. Egyes szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az ilyen táppal etetett állatok

lassabban fejlődhetnek, és fogékonyabbá válhatnak a betegségekre.

Ian Lahiffe pekingi agrárszakértő hangsúlyozta, hogy a fogyasztók egyre jobb minőségű húst követelnek. A szója bizonyítottan jó hatással van az állatok egészségére és a hús ízére, így a költségcsökkentés nem mehet a minőség rovására.

