Megindult a felhalmozás a színfalak mögött: amíg a világ nagy része szabadul tőle, Kína tonnaszámra veszi az aranyat

A Kínai Népbank aranykészletei márciusban 160 ezer unciával, azaz mintegy 5 tonnával bővültek a kedden közzétett adatok szerint,

ami az elmúlt több mint egy év legnagyobb egyhavi vásárlását jelenti.

A világ egyik legnagyobb aranyvásárlójának számító jegybank immár tizenhét egymást követő hónapja növeli a tartalékait.

Az arany árfolyama márciusban 12 százalékot zuhant, ami 2008 óta a legrosszabb havi teljesítménynek számít. A közel-keleti konfliktus az amerikai dollárt erősítette, egyúttal megerősödtek azok a várakozások is, hogy a Fed az infláció esetleges emelkedése miatt nem tudja majd csökkenteni az irányadó kamatokat. Ezek a tényezők együttesen nyomás alá helyezték az arany piacát. A nemesfém árfolyamát tovább gyengítette, hogy egyes befektetők a más eszközosztályokban elszenvedett veszteségeik fedezésére eladták az aranypozícióikat.

Az azonnali piacon az arany árfolyama kedden közel 1 százalékos emelkedéssel unciánként 4690 dollár fölé kapaszkodott, miután a piac feldolgozta a kínai jegybanki adatokat. Az árfolyam korábban, január végén 5600 dollár közelében érte el történelmi csúcsát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A kínai jegybank vásárlásai az időzítést tekintve különösen fontosak lehetnek a befektetői bizalom szempontjából, mivel

egyes központi bankok éppen eladásba kezdtek.

A török jegybank például márciusban mintegy 60 tonna aranyat adott el, illetve használt fel swapügyletekben a líra árfolyamának védelme érdekében.

A jegybanki vásárlások 2022, vagyis az orosz–ukrán háború kitörése óta a globális aranypiac meghatározó tényezői, amelyek érdemben hozzájárultak a többéves bikapiachoz. Számos feltörekvő gazdaság növelte az aranykitettségét annak érdekében, hogy diverzifikálja a dolláralapú tartalékait. Az év első két hónapjában a központi bankok nettó 25 tonna aranyat vásároltak az Arany Világtanács becslése szerint. Ennek a mennyiségnek a nagy részét a Lengyel Nemzeti Bank februári, 20 tonnás vétele tette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio