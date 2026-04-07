  • Megjelenítés
Megindult a felhalmozás a színfalak mögött: amíg a világ nagy része szabadul tőle, Kína tonnaszámra veszi az aranyat
Gazdaság

Portfolio
A Bloomberg beszámolója szerint a kínai jegybank márciusban az elmúlt több mint egy év legnagyobb mennyiségét vásárolta meg aranyból, miközben az iráni háború nyomán a nemesfém árfolyama jelentős nyomás alá került.

A Kínai Népbank aranykészletei márciusban 160 ezer unciával, azaz mintegy 5 tonnával bővültek a kedden közzétett adatok szerint,

ami az elmúlt több mint egy év legnagyobb egyhavi vásárlását jelenti.

A világ egyik legnagyobb aranyvásárlójának számító jegybank immár tizenhét egymást követő hónapja növeli a tartalékait.

Az arany árfolyama márciusban 12 százalékot zuhant, ami 2008 óta a legrosszabb havi teljesítménynek számít. A közel-keleti konfliktus az amerikai dollárt erősítette, egyúttal megerősödtek azok a várakozások is, hogy a Fed az infláció esetleges emelkedése miatt nem tudja majd csökkenteni az irányadó kamatokat. Ezek a tényezők együttesen nyomás alá helyezték az arany piacát. A nemesfém árfolyamát tovább gyengítette, hogy egyes befektetők a más eszközosztályokban elszenvedett veszteségeik fedezésére eladták az aranypozícióikat.

Még több Gazdaság

Az azonnali piacon az arany árfolyama kedden közel 1 százalékos emelkedéssel unciánként 4690 dollár fölé kapaszkodott, miután a piac feldolgozta a kínai jegybanki adatokat. Az árfolyam korábban, január végén 5600 dollár közelében érte el történelmi csúcsát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A kínai jegybank vásárlásai az időzítést tekintve különösen fontosak lehetnek a befektetői bizalom szempontjából, mivel

egyes központi bankok éppen eladásba kezdtek.

A török jegybank például márciusban mintegy 60 tonna aranyat adott el, illetve használt fel swapügyletekben a líra árfolyamának védelme érdekében.

A jegybanki vásárlások 2022, vagyis az orosz–ukrán háború kitörése óta a globális aranypiac meghatározó tényezői, amelyek érdemben hozzájárultak a többéves bikapiachoz. Számos feltörekvő gazdaság növelte az aranykitettségét annak érdekében, hogy diverzifikálja a dolláralapú tartalékait. Az év első két hónapjában a központi bankok nettó 25 tonna aranyat vásároltak az Arany Világtanács becslése szerint. Ennek a mennyiségnek a nagy részét a Lengyel Nemzeti Bank februári, 20 tonnás vétele tette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility