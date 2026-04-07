Megindult a roham az üzemanyagért: kiszáradt minden ötödik benzinkút az európai nagyhatalomban

Kedden reggel a benzinkutak mintegy 18 százalékánál legalább egyféle üzemanyagból hiány mutatkozott
- közölte Maud Bregeon energiaügyi miniszteri megbízott és kormányszóvivő. A Francia Kőolajipari Szövetség (Ufip) elnöke, Olivier Gantois szerint a helyzet ennél is súlyosabb: szerinte minden negyedik töltőállomást érint a probléma, míg április 1-jén még csupán 10 százalékuknál állt fenn teljes vagy részleges készlethiány.
A kiesések számának növekedése elsősorban a húsvéti hosszú hétvégének tudható be, amelyet jelentős utazási hullám kísért - magyarázta az Ufip elnöke az RTL rádiónak. Mint mondta, a logisztikai rendszer nehezen birkózik meg a háromnapos hétvégékkel, hiszen a teherautók többsége vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik.
Különösen érintettek a TotalEnergies hálózatához tartozó töltőállomások, ahol a benzin árát literenként 1,99 euróban, a gázolajét pedig 2,09 euróban maximálták. A miniszter kabinetjének adatai szerint
kedden reggel 7 óra 45 perckor ezeknek a kutaknak hozzávetőleg 66 százalékánál volt készlethiány,
míg a többi töltőállomás esetében ez az arány átlagosan csupán 4,1 százalékot tett ki. Mivel az árplafon éppen keddig volt érvényben, ez feltehetően rohamot idézett elő ezeknél a kutaknál; a vállalat egyelőre nem jelezte, miként kíván eljárni a következő napokban.
Az energiaügyi miniszteri megbízott és az Ufip elnöke ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Olivier Gantois biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a töltőállomások többségét már a nap folyamán újra feltöltik. Mint fogalmazott,
„tisztán logisztikai problémáról” van szó, nem pedig a készletek tényleges hiányáról.
Az Ufip elnöke jelenleg nem látja egy általános üzemanyaghiány kibontakozásának veszélyét. Állítása szerint április hónapban normálisan tudják ellátni ügyfeleiket, és néhány hétre előre is van rálátásuk a helyzetre. Úgy fogalmazott:
sem Európában, sem Franciaországban nem körvonalazódik „fekete április”.
Olivier Gantois arra is rámutatott, hogy az üzemanyagárak márciusi emelkedése nem vetette vissza a francia fogyasztást. Mint hangsúlyozta, 2026 márciusában 1 százalékkal több üzemanyagot fogyasztottak, mint 2025 márciusában, vagyis a kereslet viszonylag állandónak bizonyult. Franciaországban hétfőn a gázolaj és az SP95-E10 benzin literenkénti átlagára rendre 2,315, illetve 2,015 euró volt az AFP számításai szerint.
Maud Bregeon megerősítette, hogy a következő napokban a kormány új támogatási rendszert terjeszt elő annak érdekében, hogy segítséget nyújtson bizonyos csoportoknak az üzemanyagárak elszabadulásával szemben. A kormányszóvivő példaként az ápolókat, az otthoni gondozókat, valamint egyes gazdálkodókat említette, akik továbbra is különösen nehéz helyzetben vannak.
A miniszter ugyanakkor ismét elutasította az általános, mindenkire kiterjedő támogatást,
mondván: ezt az állam nem engedheti meg magának. Mint fogalmazott, a kormány kezdettől fogva azt a döntést hozta, hogy a segítséget azok felé irányítja, akik dolgoznak, azokba az ágazatokba, amelyek a legnagyobb nehézségekkel küzdenek.
A miniszter az árak befagyasztásának lehetőségét is elvetette, jóllehet a CGT szakszervezet vezetője, Sophie Binet hétfőn azt követelte, hogy a kutaknál vezessenek be 1,70 eurós maximált árat. Minderre egy nappal azelőtt került sor, hogy a szakszervezetek az ország gazdasági, munkaügyi és energiaügyi minisztereivel tárgyalóasztalhoz ültek volna. Maud Bregeon érvelése szerint
a Total hálózatában jelenleg is tapasztalható helyzet jól mutatja, hogy egy ilyen intézkedés nagyon rövid idő alatt hiányproblémákhoz vezetne.
A kormány már múlt pénteken bejelentette, hogy a Bpifrance bevonásával hamarosan elindít egy úgynevezett „villám üzemanyaghitelt”, amelynek célja a leginkább érintett kisvállalkozások likviditásának támogatása. Az intézkedést azonban a közvetlenül érintettek meglehetősen vegyesen fogadták.
Címlapkép forrása: Getty Images
