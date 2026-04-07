Megint jönnek a mínuszok - Pénteken és szombaton lehet erre számítani

Marad az északias áramlás, ezzel együtt további hőmérséklet-csökkenés valószínű. Várhatóan péntekre és szombatra virradóan hűl le legnagyobb területen 0 fok alá a levegő - írja a HungaroMet Zrt.

Szerdára virradó éjszaka többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, az ország északkeleti harmadában azonban lehetnek felhősebb tájak, és ott egy-egy helyen zápor sem kizárt. Az északi, északnyugati szél többfelé élénk marad, este néhol még erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagyra is számítani kell.

Szerdán a napos délelőttöt követően a Dunától keletre egyre több gomolyfelhő képződik, arrafelé több helyen befelhősödhet az ég, míg a Dunántúlon túlnyomóan derült marad. A késő délutáni, esti óráktól keleten helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit főként az északkeleti tájakon és az Észak-Dunántúlon kísérhetnek erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Csütörtökön a napsütés mellett főleg a Dunától keletre erőteljes felhőképződés várható elszórtan záporral. A záporos gócokat egyes helyeken jégdara, hódara is kísérheti. Az északias szél napközben ismét sokfelé megerősödik, majd estére veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, a derült, szélcsendes fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Pénteken északnyugatról vastagabb felhőzet sodródhat fölénk, leginkább a Dunántúlt érintve - ebből főleg a nyugati tájakon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat. A felhőtakaró keletre gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Az északias szél napközben helyenként megélénkül.

A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között, a szélvédett fagyzugokban -3 fok alatt várható - légköri fagyra nagyobb területen is számítani lehet! Délután 7, 14 fok valószínű.

Szombaton az északkeletről fölénk sodródó felhőtömbök mellett a délnyugati tájakon több, míg az északkeleti országrészben kevesebb napsütés valószínű. Helyenként záporeső előfordulhat. Az északias irányú szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet jellemzően -3 és +2 fok között, ezen belül nagy területen fagypont alatt, a derült, szélvédett fagyzugokban -3 fok alatt valószínű. Délután 9, 15 fokra számíthatunk.

