Megkongatta a vészharangot a nyugdíjszakértő: két súlyos fenyegetéssel kell megküzdenie az új kormánynak

A Nyugdíjguru szerint a nyugdíjasokra leselkedő legnagyobb veszélyt a 2026. április 12-i választás után is a relatív elszegényedés jelenti – miközben az abszolút elszegényedés kockázata is a nyugdíjas társadalom egyre nagyobb hányadát fenyegeti. A szegénységi küszöböt el nem érő nyugdíjat kap minden harmadik nyugdíjas, a mélyszegénységi küszöbnél is kisebb nyugdíjat kap minden hatodik magyar nyugdíjas.
Mi okozza ezt a relatív elszegényedési folyamatot?
A szakértő szerint a probléma oka egyszerű: az aktív keresőkhöz viszonyított nyugdíjas szegényedés a nyugdíj-megállapítás és a nyugdíjemelés eltérő alapelveiből és eljárásaiból fakad.
A nyugdíj-megállapítás
A magyar öregségi nyugdíj összege két tényezőtől függ:
- az elismert szolgálati idő teljes években meghatározott tartamától függő, nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó százalékos mértékétől, és
- a számított havi nettó életpálya átlagkereset összegétől, amelyet az 1988. január 1-jétől a nyugdíj-megállapítás kezdő napjáig elért, nyugdíjjárulék alapját képező keresetekből számítanak ki.
A nyugdíj összege tehát egyrészt a szolgálati idő hosszától, másrészt a "nettó életpálya átlagkereset" összegétől függ.
A nettó életpálya átlagkereset összegét pedig a nyugdíj-megállapítás során kulcsszerepet játszó valorizációs szorzók hatása miatt jelentősen befolyásolja a nyugdíjigénylés éve – mutat rá Farkas András.
A valorizációs szorzókat minden évben újra meg kell állapítani, hogy tükrözzék a tárgyévet megelőző év országos nettó átlagkeresete nominális növekedési ütemét. A tárgyévet megelőző év így lesz a referencia bérszínvonal éve. (A nyugdíj-megállapítás évében és az azt megelőző évben szerzett, nettósított kereseteket emiatt nem lehet valorizálni, csak a korábbi években szerzett kereseteket.)
A nyugdíj-megállapítás mai eljárásrendje eredményeként a frissen megállapított nyugdíjak értéke a nyugdíj-megállapítás évét megelőző év országos nettó átlagkeresete nominális növekedését tükrözi a valorizáció révén, ezért egy friss nyugdíj többé-kevésbé igazodik a bérszínvonalhoz.
Miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani az 1988 óta figyelembe vehető korábbi évek kereseteit, az utóbbi években egyre erősebben érvényesül és 2026-ban is tovább erősödik az a jelenség, hogy a nyugdíjigénylés évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is.
Az idén megállapítandó nyugdíjak esetén a valorizációs szorzók 9,0%-kal magasabbak, mint a tavalyi megállapítású nyugdíjak esetén voltak – idézi fel a Nyugdíjguru.
A nyugdíjemelés
Farkas András azt is kifejti: a kizárólag az inflációhoz igazodó nyugdíjemelési eljárás
- törvényszerűen az aktív keresőktől való leszakadáshoz vezet – ez a relatív nyugdíjas elszegényedési csúszda hatása, miközben
- hozzájárul a nyugdíjas társadalom belső szakadásához is annak következtében, hogy a később megállapított nyugdíjakkal szemben a régebben megállapított nyugdíjak értékvesztése évről-évre halmozódik.
Enyhülést csak a 13. havi nyugdíj 2021. évi részleges, 2022-től teljes bevezetése hozott, de a problémát ez sem képes teljes mértékben megoldani, miközben teremtett egy hatalmas új gondot: miből lehet hosszú távon biztonságosan finanszírozni egy olyan plusz ellátást, amelynek semmilyen járulékfedezete nincs?
2026-ban a 13. havi nyugdíj (az összes jogosultat figyelembe véve) 600 milliárd forintos kiadási tétel, amelyet az egyébként is végsőkig feszített költségvetés adóbevételei terhére kell összekaparni.
Ezt a gondot tovább növeli a 14. havi nyugdíj szintén teljesen fedezet nélküli bevezetése,
amelynek első lépéseként 2026. februárban nem egy havi (vagyis további 600 milliárd forintnyi), csak egy heti (azaz cca. 150 milliárd forintnyi) plusz nyugdíjat fizetnek – ami persze nem oldhatja meg, legfeljebb némileg lassíthatja a nyugdíjasok relatív elszegényedését.
Mi lehet a gyors megoldás?
A nyugdíjszakértő szerint a választás után felálló új kormányzat számára a kézenfekvő gyors megoldás egy új nyugdíjemelési eljárás bevezetése lehet, amely a nyugdíjakat nemcsak az infláció mértékével, hanem azon felül a nettó reálkereset növekedés legalább felével is emelné.
Ha a környező országokhoz hasonlóan ilyen emelési eljárás működne Magyarországon, akkor
a 2026. januári 3,6%-os inflációs emelés helyett idén 6,35%-kal kellett volna emelni a nyugdíjakat.
(A reálkereset 5,5%-kal nőtt 2025-ben, ennek a felét, 2,75%-ot hozzá kellene adni a 2026-ra előre jelzett 3,6%-os inflációhoz, vagyis az emelés mértéke egy ilyen rendszerben 2,75 + 3,6 = 6,35% lett volna.)
Farkas András úgy véli: ha ilyen emelési rendszer működne Magyarországon, a relatív elszegényedés veszélye érdemben mérsékelhető lenne, különösen, ha a 14. havi nyugdíj elosztási rendszere is tükrözne szolidaritási szempontokat – amint teszi ezt például a lengyel 14. havi nyugdíj rendszere.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
