Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt

A februári gyorsulás után márciusban kilenchavi mélypontra lassult az euróövezet gazdasági aktivitása - derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.

Az eruózóna szolgáltatási és a feldolgozóipari ágazatát egyaránt tartalmazó kompozit index 50,7 pontra gyengült márciusban a februári 51,9 pontról. Szintén kedden ismertették, hogy a szolgáltatási szektor üzleti aktivitási indexe a februári ugyancsak 51,9 pontról 50,2 pontra süllyedt. A múlt héten hozták nyilvánosságra, hogy a feldolgozóipari BMI 45 havi csúcsra, 51,6 pontra emelkedett márciusban a februári 50,8 pontról. Az 50 pont számít a növekedést a zsugorodástól elválasztó határértéknek.

A vizsgált öt országból a legmagasabb kompozit mutatót Spanyolország érte el (52,4 pont), amely még a februári értéknél (51,5 pont) is magasabb lett. Írország mutatója állt a második legmagasabban márciusban, de a mérőszám hathavi mélypontra süllyedt. A német kompozit mutató is a növekedést jelző 50 pont fölött maradt a múlt hónapban (51,9 pont), de némileg gyengült februárhoz képest (53,2 pont).

A francia és az olasz kompozitindex 50 pont alá süllyedt a múlt hónapban, ami gazdasági zsugorodás jelez.

Romlott a befektetői bizalom is

Az elemzői várakozásokat jóval meghaladó mértékben, tavaly áprilisi szintre romlott a Sentix GmbH gazdaságkutató intézet euróövezeti befektetői hangulatindexe idén áprilisra, amikor már a második egymást követő hónapban jegyeztek föl gyengülést az Irán elleni amerikai-izraeli háború hatásai miatt. A februári érték még tavaly július óta a legmagasabb volt.

A Sentix kedden közzétett, az euróövezeti befektetői bizalmat tükröző konjunktúraindexe (Sentix Economic Index)

mínusz 19,2 pontra esett áprilisra a márciusi mínusz 3,1 pontról.

A szakértői várakozások átlagában kevésbé gyengülő mutató, mínusz 7,5 pont szerepelt. A Sentix szerint két fő tényező, az energiaárak emelkedése és az ellátási lánc zavarai rontották a befektetői hangulatot.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 02. Kiveszi Trump kezéből az irányítást az iráni háború, szép csendben a szakadék szélére ért a világgazdaság

A Sentix szerint "a befektetők felismerték, hogy ismét recesszió fenyeget". Az aktuális helyzet megítélésének almutatója a márciusi mínusz 9,5 pontról mínusz 22,8 pontra esett, míg a következő hat hónapra vonatkozó kilátások megítélését tükröző alindex 3,5 pontról mínusz 15,5 pontra zuhant.

A felmérés szerint Németországban is erősödött a befektetői borúlátás. A befektetői bizalmat tükröző konjunktúraindex a márciusi mínusz 12,1 pontról mínusz 27,7 pontra süllyedt.

