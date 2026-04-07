Megkongatták a vészharangot: ismét a szakadék szélére sodródott az európai gazdaság az energiaválság miatt

Az eruózóna szolgáltatási és a feldolgozóipari ágazatát egyaránt tartalmazó kompozit index 50,7 pontra gyengült márciusban a februári 51,9 pontról. Szintén kedden ismertették, hogy a szolgáltatási szektor üzleti aktivitási indexe a februári ugyancsak 51,9 pontról 50,2 pontra süllyedt. A múlt héten hozták nyilvánosságra, hogy a feldolgozóipari BMI 45 havi csúcsra, 51,6 pontra emelkedett márciusban a februári 50,8 pontról. Az 50 pont számít a növekedést a zsugorodástól elválasztó határértéknek.
A vizsgált öt országból a legmagasabb kompozit mutatót Spanyolország érte el (52,4 pont), amely még a februári értéknél (51,5 pont) is magasabb lett. Írország mutatója állt a második legmagasabban márciusban, de a mérőszám hathavi mélypontra süllyedt. A német kompozit mutató is a növekedést jelző 50 pont fölött maradt a múlt hónapban (51,9 pont), de némileg gyengült februárhoz képest (53,2 pont).
A francia és az olasz kompozitindex 50 pont alá süllyedt a múlt hónapban, ami gazdasági zsugorodás jelez.
Romlott a befektetői bizalom is
Az elemzői várakozásokat jóval meghaladó mértékben, tavaly áprilisi szintre romlott a Sentix GmbH gazdaságkutató intézet euróövezeti befektetői hangulatindexe idén áprilisra, amikor már a második egymást követő hónapban jegyeztek föl gyengülést az Irán elleni amerikai-izraeli háború hatásai miatt. A februári érték még tavaly július óta a legmagasabb volt.
A Sentix kedden közzétett, az euróövezeti befektetői bizalmat tükröző konjunktúraindexe (Sentix Economic Index)
mínusz 19,2 pontra esett áprilisra a márciusi mínusz 3,1 pontról.
A szakértői várakozások átlagában kevésbé gyengülő mutató, mínusz 7,5 pont szerepelt. A Sentix szerint két fő tényező, az energiaárak emelkedése és az ellátási lánc zavarai rontották a befektetői hangulatot.
A Sentix szerint "a befektetők felismerték, hogy ismét recesszió fenyeget". Az aktuális helyzet megítélésének almutatója a márciusi mínusz 9,5 pontról mínusz 22,8 pontra esett, míg a következő hat hónapra vonatkozó kilátások megítélését tükröző alindex 3,5 pontról mínusz 15,5 pontra zuhant.
A felmérés szerint Németországban is erősödött a befektetői borúlátás. A befektetői bizalmat tükröző konjunktúraindex a márciusi mínusz 12,1 pontról mínusz 27,7 pontra süllyedt.
Bejelentést tett Irán elnöke: masszív mozgódítás készül, 14 millió ember mehet háborúba
Nagy vállalásról beszél a vezető.
Majdnem ötezer újabb otthon startos lakást hozott a nyuszi
Országszerte tíz projekt kiemelését bocsátotta társadalmi egyeztetésre a kormány.
Kimondták az elemzők: hetek alatt vált köddé a várva várt fellendülés, komoly lépésre kényszerülhet a központi bank is
A magas adósság miatt jelentős állami segítség sem jöhet.
Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával
Félmillió tonna kőolaj.
A LinkedIn titkai: szakértőt kérdeztünk arról, hogy kellene jól használni
A Portfolio Checklist Extrában Pataki Gergellyel, az Invite Agency alapítójával beszélgettünk.
Óriási kudarc: a második világháború óta a legnagyobb hadihajóját építette volna az európai nagyhatalom, most milliárdok úszhatnak el
Elképesztő hibák miatt úszik el a gigaberuházás.
Megjött a döntés: így alakulna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Más reptereken pedig további korlátozásokat rendeltek el.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.