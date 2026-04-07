Nagy visszahívás jön a Fordnál

Több mint 400 ezer autót hív vissza a Ford Amerikában mert eltörhetnek az ablaktörlő karok.

A Ford összesen 422 613 járművet hív vissza az Egyesült Államokban. Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) tájékoztatása szerint az érintett modelleknél eltörhetnek az ablaktörlő karok, ami a berendezés meghibásodásához vezethet.

A visszahívás a Lincoln Navigator és a Ford Expedition szabadidő-autókat, valamint az F-sorozat egyes pickup modelljeit érinti.

A márkakereskedések megvizsgálják a járműveket, és szükség esetén kicserélik az ablaktörlő karokat.

Forrás: Reuters