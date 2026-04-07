Nyakunkon az időjárási fordulat: erős széllel, repkedő mínuszokkal és jéggel érkezik a lehűlés

A következő napokban alapvetően napos, szeles, kora tavaszias időre készülhetünk, ugyanakkor a reggelek többfelé még kifejezetten hidegek lesznek, és helyenként gyenge fagy is előfordulhat. Bár számottevő csapadék nem valószínű, elszórtan záporok, sőt néhol akár apró szemű jég is megjelenhet a hét második felében - írja az Időkép.

Kedden sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből azonban sehol sem kell jelentősebb csapadékra számítani. Az északnyugati szél sokfelé élénk, erős marad.

A reggeli órákban körülbelül 7 fok, délután pedig 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.

Szerdán a Dunántúlon többnyire derült vagy gyengén felhős idő ígérkezik, míg a Dunától keletre gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. Ezekből sem várható számottevő csapadék, ugyanakkor az északi, északnyugati szél továbbra is sokfelé élénk, erős lesz.

Hajnalban -4 és +6 fok közé csökkenhet a hőmérséklet, napközben pedig 9 és 15 fok közötti értékekre lehet számítani.

Csütörtökön változóan napos-felhős idő jöhet. A Dunától keletre erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és helyenként futó záporok is kialakulhatnak, néhol pedig apró szemű jég sem zárható ki. Az északi, északnyugati szél továbbra is élénk, többfelé erős marad.

Reggel -4 és +4 fok, délután 8 és 16 fok közötti maximumok várhatók.

Pénteken a felhők mellett rövidebb-hosszabb időszakokra mindenhol kisüt a nap. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, miközben az ország legnagyobb részén élénk, néhol erős marad az északi, északkeleti szél. A hajnali minimumok -4 és +5 fok, a délutáni csúcsok pedig 8 és 14 fok között alakulhatnak.

