Nyilatkozott a Fed egyik vezetője: "Egyelőre nincs szükség az alapkamat módosítására"

Williams a Bloomberg TV-nek adott keddi interjújában elmondta, hogy a maginfláció – amely nem tartalmazza az élelmiszer- és energiaárakat – mindössze egy-két tized százalékponttal emelkedhet.

A kép lényegében nem változott az alapvető inflációs folyamatok terén

– fogalmazott a jegybankár.

A Fed tisztségviselője ugyanakkor az idei amerikai gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését kissé lefelé módosította. A háború előtti 2,5–2,75 százalékos sáv helyett most 2–2,5 százalékos GDP-bővüléssel számol 2026-ra, miközben a teljes inflációt magasabbra várja.

Williams hangsúlyozta, hogy a monetáris politika jelenlegi beállítása megfelelő a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak kivárásához.

A monetáris politika pontosan ott tart, ahol lennie kell, és ha változik a helyzet, tudunk reagálni

– tette hozzá. Több Fed-tisztviselő, köztük Jerome Powell elnök is hasonlóan nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kamatszint megfelelő a növekvő kockázatok kezelésére.

Az iráni háború a Fed kettős mandátumát teszi próbára, mivel az energiaárak megugrása egyszerre fékezi a növekedést és táplálja az inflációt. A konfliktus enyhülésére egyelőre nem látni jeleket. A Trump-kormányzat kedden ráadásul azzal fenyegetett, hogy iráni polgári infrastruktúrát vesz célba.

A munkaerőpiac helyzetét illetően Williams valamivel bizakodóbb volt. A márciusi munkaerőpiaci jelentés meglepően erős számokat hozott, a munkanélküliségi ráta ugyanis 4,3 százalékra csökkent.

A munkaerőpiac most jóval stabilabb, egyértelműen nem gyengülő piacot látunk

– értékelte a helyzetet a New York-i Fed elnöke.

Williams megszólalását a piacok kiemelt figyelemmel kísérték, a lazításpártiságáról ismert (dovish) jegybankár ugyanis jó előrejelzője a kamatokról döntő FOMC beállítottságáról. Mivel Williams nem beszélt egyértelműen a kamatemelés szükségességéről és csak mérsékelt inflációs hatást valószínűsít, a piacok egyre jobban beárazhatják a Fed kivárásra épülő stratégiáját.

A címlapkép illusztráció.