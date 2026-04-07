  • Megjelenítés
Rejtélyes, több mint kétmilliárd forint értékű ukrán szállítmányt fogott el a NAV
Gazdaság

Portfolio
Több mint kétmilliárd forint értékű, tisztázatlan eredetű árut – köztük prémium kategóriás elektronikai eszközöket – foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.

A szállítmányt a hatósági intézkedés pillanatában ukrán állampolgárok rakodták teherautókra. Az ügyben pénzmosás bűntette miatt indult büntetőeljárás.

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói tetten érték az elkövetőket, amint az árut ukrán rendszámú járművekbe pakolták. A helyszínen fellelt iratok alapján a termékek eredetét és hivatalos rendeltetési helyét nem lehetett hitelt érdemlően igazolni. A hatóságok feltételezése szerint a rakományt Ukrajnába próbálták meg kicsempészni.

Az akció során a pénzügyőrök több mint hatezer márkás műszaki cikket, egyebek mellett okostelefonokat, televíziókat, táblagépeket, okosórákat és játékkonzolokat, valamint több mint kétezer munkaruhát vettek zár alá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Kész, vége: teljesen elfogyott az üzemanyag a reptéren, egyre súlyosabb a helyzet az európai országban
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Tízezrek életét forgatja fel a magyar vasúton életbe lépő változás: mutatjuk, kiknek kell teljesen újratervezniük az utazást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility