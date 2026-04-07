Rejtélyes, több mint kétmilliárd forint értékű ukrán szállítmányt fogott el a NAV

Több mint kétmilliárd forint értékű, tisztázatlan eredetű árut – köztük prémium kategóriás elektronikai eszközöket – foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.

A szállítmányt a hatósági intézkedés pillanatában ukrán állampolgárok rakodták teherautókra. Az ügyben pénzmosás bűntette miatt indult büntetőeljárás.

A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói tetten érték az elkövetőket, amint az árut ukrán rendszámú járművekbe pakolták. A helyszínen fellelt iratok alapján a termékek eredetét és hivatalos rendeltetési helyét nem lehetett hitelt érdemlően igazolni. A hatóságok feltételezése szerint a rakományt Ukrajnába próbálták meg kicsempészni.

Az akció során a pénzügyőrök több mint hatezer márkás műszaki cikket, egyebek mellett okostelefonokat, televíziókat, táblagépeket, okosórákat és játékkonzolokat, valamint több mint kétezer munkaruhát vettek zár alá.

