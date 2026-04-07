Rendkívül súlyos baleset történt - szupergyors vonat ütközött katonai járművel Franciaországban
Rendkívül súlyos baleset történt - szupergyors vonat ütközött katonai járművel Franciaországban

Súlyos baleset történt Franciaországban, miután egy Párizs felé tartó TGV gyorsvonat egy katonai teherautóval ütközött egy vasúti átjáróban a franciaországi Béthune és Lens között - írja a Le Figaro.

A balesetben a legfrissebb hivatalos információk szerint a mozdonyvezető életét vesztette, illetve 27-en megsérültek.

A teherautó katonai célra használt műszaki járművet szállított, de civil konvoj részeként közlekedett. A hatóságok őrizetbe vették a kamion sofőrjét.

A vonat Dunkerque-ből tartott Párizsba, fedélzetén több száz utassal.

A Béthune és Lens közötti vasúti szakaszt lezárták, a forgalom helyreállítása bizonytalan ideig elhúzódhat. A helyszínre Jean Castex, a SNCF vezetője és Philippe Tabarot közlekedési miniszter is elindult.

