Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára

Az Európai Unió új határ-ellenőrzési rendszere alapjaiban írhatja át a beutazás menetét, és ez különösen érzékenyen érintheti azokat a magyarokat, akik a hétvégén érkeznek haza az április 12-i országgyűlési választásokra.
A beszámolók szerint az új rendszer indulása után már most is hosszú sorok és komoly fennakadások alakultak ki, így a külföldről hazatérőknek nemcsak az utazással, hanem a határon várható procedúrával is számolniuk kell.
Az április 10-től mindenhol élesítendő Entry/Exit System (EES) minden EU-n kívülről érkező rövid távú utazóra kiterjed – így például az Egyesült Királyságból érkezőkre is. Az új rendszerben megszűnik az útlevélbélyegzés, helyette digitálisan rögzítik a belépéseket és kilépéseket, valamint biometrikus adatokat – arcképet és ujjlenyomatot – is felvesznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban néhány perces határátlépés akár jelentősen hosszabb folyamattá válhat.
Bár az EES nem vonatkozik az uniós állampolgárokra, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek és milyen okmánnyal utaznak, az ellenőrzési sorok hosszabbak lehetnek, mint az már most látszik olyan nagyobb reptereken, mint a Heathrow vagy Frankfurt. Ennek oka, hogy korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a reptereken, de szigorúbban kell ellenőrizniük a harmadik országbelieket, akik még nem ismerik a rendszert.
Az Euronews szerint a rendszer indulása már most komoly fennakadásokat okoz:
a repülőtereken csúcsidőben rendszeressé vált az akár kétórás várakozás, egyes helyeken ennél is hosszabb sorokról számoltak be.
A helyzetet súlyosbítja, hogy április 10 után már nincs lehetőség a rendszer részleges felfüggesztésére a forgalmas időszakokban, így minden utasnak végig kell mennie a teljes ellenőrzési procedúrán. Ez különösen problémás lehet egy olyan hétvégén, amikor sokan időre próbálnak hazaérni szavazni.
A hatóságok szerint a cél a biztonság növelése és a visszaélések kiszűrése – eddig több mint 24 ezer embert fordítottak vissza különböző okokból, és több száz potenciális biztonsági kockázatot is azonosítottak. Az utasok számára azonban ez azt jelenti, hogy aki nem rendelkezik biometrikus útlevéllel, annak személyesen kell regisztrálnia az adatait, fotót és ujjlenyomatot adnia, és aki ezt megtagadja, azt automatikusan nem engedik be. Mindez egy olyan hétvégén, amikor sok magyar külföldről érkezik haza voksolni, könnyen valódi határátlépési tortúrává válhat.
Bejelentette Irán: kritikus ponthoz érkezett a béketárgyalás, nagy bejelentés készül
Közel lehet az áttörés, de pár részleten áll vagy bukik minden.
Rossz hír az autósoknak: hatalmas a drágulás a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, az autópályákon nincs kegyelem
A beavatkozások nélkül azonban így is jóval drágábban lehetne tankolni.
Pattanásig feszülnek az idegek a háború miatt, tovább emelkedik az olaj
A közel-keleti fkonfliktus továbbra sem enyhült.
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: váratlan problémák miatt hónapokat csúszhat az Apple csúcsmobilja
A mérnöki tesztfázisban akadt el a fejlesztés.
Sikerrel zárult a tárgyalás Iránnal, egy ország hajói már átkelhetnek a Hormuzi-szoroson
Az első hajó meg is kapta az áthaladási engedélyt.
Visszadobták Amerika békeajánlatát: kiderült, mit akar elérni Teherán - Minden megváltozhat a Hormuzi-szorosnál
Irán többet akar, mint amit Trump nyújtani készül.
Bevezették az eurót, eddig nagyon bejött a közös pénz Bulgáriának
Az egyszeri inflációs hatás alacsony volt.
Titkos dokumentum buktatta le Iránt: válságos állapotban az új vezér, a háttérben már átvették a hatalmat
Hírszerzési jelentések szerint egyértelmű a helyzet.
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.