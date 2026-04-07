  • Megjelenítés
Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára
Gazdaság

Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára

Portfolio
A hétvégi választásokra hazautazó, főként az Egyesült Királyságból vagy más EU-n kívüli országból érkező magyaroknak komoly pluszterhekkel és hosszú várakozással kell számolniuk a határon. Az április 10-től teljesen élesített uniós határregisztrációs rendszer (Entry/Exit System) miatt a korábbi gyors beléptetés helyett biometrikus adatfelvétellel járó, akár többórás procedúra vár a nem uniós állampolgárokra, de sok reptéren az uniós utazókat is szigorúan ellenőrzik, ami növeli a várakozási időt.

Az Európai Unió új határ-ellenőrzési rendszere alapjaiban írhatja át a beutazás menetét, és ez különösen érzékenyen érintheti azokat a magyarokat, akik a hétvégén érkeznek haza az április 12-i országgyűlési választásokra.

A beszámolók szerint az új rendszer indulása után már most is hosszú sorok és komoly fennakadások alakultak ki, így a külföldről hazatérőknek nemcsak az utazással, hanem a határon várható procedúrával is számolniuk kell.

Az április 10-től mindenhol élesítendő Entry/Exit System (EES) minden EU-n kívülről érkező rövid távú utazóra kiterjed – így például az Egyesült Királyságból érkezőkre is. Az új rendszerben megszűnik az útlevélbélyegzés, helyette digitálisan rögzítik a belépéseket és kilépéseket, valamint biometrikus adatokat – arcképet és ujjlenyomatot – is felvesznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban néhány perces határátlépés akár jelentősen hosszabb folyamattá válhat.

Bár az EES nem vonatkozik az uniós állampolgárokra, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek és milyen okmánnyal utaznak, az ellenőrzési sorok hosszabbak lehetnek, mint az már most látszik olyan nagyobb reptereken, mint a Heathrow vagy Frankfurt. Ennek oka, hogy korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a reptereken, de szigorúbban kell ellenőrizniük a harmadik országbelieket, akik még nem ismerik a rendszert.

Még több Gazdaság

Az Euronews szerint a rendszer indulása már most komoly fennakadásokat okoz:

a repülőtereken csúcsidőben rendszeressé vált az akár kétórás várakozás, egyes helyeken ennél is hosszabb sorokról számoltak be.

A helyzetet súlyosbítja, hogy április 10 után már nincs lehetőség a rendszer részleges felfüggesztésére a forgalmas időszakokban, így minden utasnak végig kell mennie a teljes ellenőrzési procedúrán. Ez különösen problémás lehet egy olyan hétvégén, amikor sokan időre próbálnak hazaérni szavazni.

A hatóságok szerint a cél a biztonság növelése és a visszaélések kiszűrése – eddig több mint 24 ezer embert fordítottak vissza különböző okokból, és több száz potenciális biztonsági kockázatot is azonosítottak. Az utasok számára azonban ez azt jelenti, hogy aki nem rendelkezik biometrikus útlevéllel, annak személyesen kell regisztrálnia az adatait, fotót és ujjlenyomatot adnia, és aki ezt megtagadja, azt automatikusan nem engedik be. Mindez egy olyan hétvégén, amikor sok magyar külföldről érkezik haza voksolni, könnyen valódi határátlépési tortúrává válhat.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility