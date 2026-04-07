Választás 2026: az EU-n kívülről érkezők készülhetnek a tortúrára

A hétvégi választásokra hazautazó, főként az Egyesült Királyságból vagy más EU-n kívüli országból érkező magyaroknak komoly pluszterhekkel és hosszú várakozással kell számolniuk a határon. Az április 10-től teljesen élesített uniós határregisztrációs rendszer (Entry/Exit System) miatt a korábbi gyors beléptetés helyett biometrikus adatfelvétellel járó, akár többórás procedúra vár a nem uniós állampolgárokra, de sok reptéren az uniós utazókat is szigorúan ellenőrzik, ami növeli a várakozási időt.

Az Európai Unió új határ-ellenőrzési rendszere alapjaiban írhatja át a beutazás menetét, és ez különösen érzékenyen érintheti azokat a magyarokat, akik a hétvégén érkeznek haza az április 12-i országgyűlési választásokra.

A beszámolók szerint az új rendszer indulása után már most is hosszú sorok és komoly fennakadások alakultak ki, így a külföldről hazatérőknek nemcsak az utazással, hanem a határon várható procedúrával is számolniuk kell.

Az április 10-től mindenhol élesítendő Entry/Exit System (EES) minden EU-n kívülről érkező rövid távú utazóra kiterjed – így például az Egyesült Királyságból érkezőkre is. Az új rendszerben megszűnik az útlevélbélyegzés, helyette digitálisan rögzítik a belépéseket és kilépéseket, valamint biometrikus adatokat – arcképet és ujjlenyomatot – is felvesznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban néhány perces határátlépés akár jelentősen hosszabb folyamattá válhat.

Bár az EES nem vonatkozik az uniós állampolgárokra, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek és milyen okmánnyal utaznak, az ellenőrzési sorok hosszabbak lehetnek, mint az már most látszik olyan nagyobb reptereken, mint a Heathrow vagy Frankfurt. Ennek oka, hogy korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a reptereken, de szigorúbban kell ellenőrizniük a harmadik országbelieket, akik még nem ismerik a rendszert.

Az Euronews szerint a rendszer indulása már most komoly fennakadásokat okoz:

a repülőtereken csúcsidőben rendszeressé vált az akár kétórás várakozás, egyes helyeken ennél is hosszabb sorokról számoltak be.

A helyzetet súlyosbítja, hogy április 10 után már nincs lehetőség a rendszer részleges felfüggesztésére a forgalmas időszakokban, így minden utasnak végig kell mennie a teljes ellenőrzési procedúrán. Ez különösen problémás lehet egy olyan hétvégén, amikor sokan időre próbálnak hazaérni szavazni.

A hatóságok szerint a cél a biztonság növelése és a visszaélések kiszűrése – eddig több mint 24 ezer embert fordítottak vissza különböző okokból, és több száz potenciális biztonsági kockázatot is azonosítottak. Az utasok számára azonban ez azt jelenti, hogy aki nem rendelkezik biometrikus útlevéllel, annak személyesen kell regisztrálnia az adatait, fotót és ujjlenyomatot adnia, és aki ezt megtagadja, azt automatikusan nem engedik be. Mindez egy olyan hétvégén, amikor sok magyar külföldről érkezik haza voksolni, könnyen valódi határátlépési tortúrává válhat.

