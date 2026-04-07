Váratlanul elbukhatod a legfontosabb szavazatodat a magyar választáson: így ellenőrizheted, hogy te is rajta vagy-e a listán

A választás előtti napokban sokan szembesülnek azzal, hogy nemzetiségi választóként tartják őket nyilván, ami április 12-én nemcsak egy rubrikát, hanem a teljes második szavazólapjukat is megváltoztatja: pártlista helyett csak a nemzetiségi listára voksolhatnának. Tisztázzuk hogyan ellenőrizhető a nyilvántartás, miként kérhető a törlés még a voksolás előtt. Az NVI adatai közben azt mutatják, hogy a 2022-höz képest megugró összlétszámot döntően a roma lista szavazatainak megjelenése és a német lista látványos visszaesése rajzolja át, miközben a többi nemzetiségnél csak mérsékelt mozgás látszik.

Sorra derül ki, hogy egyeseket nemzetiségi választóként tartanak nyilván, ami érdemben befolyásolja, milyen szavazólapot kapnak április 12-én. A szabályozás szerint aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal, az nem pártlistára, hanem saját nemzetiségi listájára adhatja le a második szavazatát.

Ez azt jelenti, hogy egy adminisztratív státusz közvetlen politikai következménnyel jár: elveszik a pártlistás voks lehetősége.

Az elmúlt napokban több sajtóbeszámoló is foglalkozott azzal, hogy egyes esetekben a választók csak utólag szembesültek ezzel a státusszal. A kérdés így hirtelen gyakorlati jelentőségűvé vált: hogyan lehet ellenőrizni, hogy valaki rajta van-e a nemzetiségi névjegyzéken, és ha igen, hogyan lehet onnan kikerülni még a választás előtt.

Érdekesség, hogy több olvasónk is jelezte, hogy a lengyel és a bolgár listákra került fel, holott ezekhez több generációig visszamenve semmi közük. Ha viszont megnézzük a Nemzeti Választási Iroda adatait (cikkünk április 7. 12:00-kor összesített adatokat tartalmaz), akkor 2022-höz képest nem látszik általános, széles körű elmozdulás, hanem két igazán érdemi változás: a roma nemzetiségi listára szavazók számának megjelenése, illetve a német lista jelentős visszaesése.

A teljes szám 40 570-ről 78 876-ra nőtt, vagyis összesen 38 306-tal emelkedett, ezt azonban szinte teljes egészében az magyarázza, hogy míg 2022-ben a roma listán nem szerepelt szavazatszám, most 47 263 voks jelent meg. Ezzel szemben a legnagyobb csökkenés messze a német nemzetiségnél látható, ahol 31 856-ról 24 343-ra esett vissza a szavazók száma, ami 7513 fős mínuszt jelent. A többi közösségnél ehhez képest jóval kisebb, inkább mérsékelt visszaesések figyelhetők meg: a horvátoknál 507-tel, a szerbeknél 641-gyel, a szlovákoknál 337-tel, a ruszinoknál 245-tel lett kevesebb a szavazó, miközben a kisebb nemzetiségeknél jellemzően csak néhány tíz vagy legfeljebb száz-kétszáz fős elmozdulás történt.

Vagyis a 2022-höz képest látható összkép lényegében nem sok helyen mutat érdemi változást: a valóban nagy mozgást a roma lista erős megjelenése és a német lista számottevő visszaesése adja.

Nemzetiségi listára szavazó választópolgárok Lista 2022 2026 Differencia Bolgár 218 171 -47 Görög 355 275 -80 Horvát 2 268 1 761 -507 Lengyel 369 207 -162 Német 31 856 24 343 -7 513 Örmény 278 187 -91 Roma 0 47 263 47 263 Román 966 906 -60 Ruszin 1 044 799 -245 Szerb 641 0 -641 Szlovák 1 563 1 226 -337 Szlovén 280 235 -45 Ukrán 732 693 -39 Összes: 40 570 78 876 38 306 Forrás: NVI, Portfolio-gyűtjés

Vélhetően a sajtófigyelemnek köszönhetően, de sorra csökken a listákra feliratkozók száma, amint az az alábbi táblázatból is látszik. Április 2. és április 7. között nem volt nemzetiségi lista, ahol nőtt volna a feliratkozók száma: az összesített adat 78 876-ról 78 066-ra csökkent.

Az érdemibb elmozdulás itt is döntően két nagyobb csoportnál látszik: a roma választópolgárok száma 167-tel, a németeké pedig 491-gyel esett vissza, miközben a többi nemzetiségnél csak kisebb, néhány fős vagy néhány tízfős csökkenések történtek.

Nemzetiségi listára szavazó választópolgárok április 2-án április 7-én differencia Roma 47 430 47 263 -167 Német 24 834 24 343 -491 Horvát 1 806 1 761 -45 Szlovák 1 239 1 226 -13 Román 932 906 -26 Ruszin 815 799 -16 Ukrán 707 693 -14 Görög 294 275 -19 Szlovén 236 235 -1 Lengyel 215 207 -8 Örmény 191 187 -4 Bolgár 177 171 -6 Szerb 0 0 0 Összes: 78 876 78 066 -810 Forrás: NVI, Portfolio-gyűjtés

Hol nézhetem meg, hogy rajta vagyok a nemzetiségi listán?

Arról, hogy pontosan mi lehet az oka annak, hogy sokan felkerültek a nemzetiségi listákra a tudtukon kívül, kérdéseket küldtünk a Nemzeti Választási Irodának, amelyről majd egy később cikkben beszámolunk. Addig is viszont tekintsük át, hogy miként derülhet ki, hogy valaki rajta van a nemzetiségi listán, vagy hogyan kerülhet le arról!

Az ellenőrzés leggyorsabb módja az online ügyintézés: a választási nyilvántartásban szereplő adatokról hivatalos tájékoztatás kérhető a magyarorszag.hu felületén, DÁP-pal vagy Ügyfélkapu+-szal történő azonosítás után. A konkrét ellenőrzési eljárást pedig erre a linkre kattintva lehet elindítani.

Ezen a felületen a választó meg tudja nézni, milyen státusz szerepel róla a központi névjegyzékben, beleértve azt is, hogy nemzetiségi választóként tartják-e nyilván. A kérdőív kitöltése után a Tárhely nevű menüpontban 24 órán megjön a válasz – általában elég csak néhány percet várni.

Szintén online intézhető maga a kérelem is, ha valaki módosítani szeretné a státuszát.

Ez a Nemzeti Választási Iroda ügyintézési felülete oldalon érhető el, a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatos részletes tájékoztató pedig itt található. A konkrét kérelem – akár felvételre, akár törlésre – elektronikusan is benyújtható, de elérhető PDF formátumban is beküldhető.

Az online ellenőrzés és ügyintézés előnye, hogy azonnali: a választó rögtön látja az adatait, és ha problémát észlel, ugyanott el is indíthatja a módosítást. Ez a jelenlegi helyzetben különösen fontos, mert a határidők szorosak.

Hogyan ellenőrizhetem Ügyfélkapu nélkül, hogy nemzetiségi választási névjegyzékben szerepelek?

Akinek nincs elektronikus azonosítása, vagy biztosra akar menni, offline is ellenőrizheti a státuszát.

A kérelmek személyesen is benyújthatók bármely helyi választási irodában, amelyek a polgármesteri hivatalokban működnek.

Itt nemcsak a törlés kérhető, hanem az is tisztázható, hogy a választó milyen nyilvántartásban szerepel.

A helyi választási irodák elérhetőségei ezen az oldalon találhatók.

Fontos részlet, hogy a törlés nem feltétlenül „minden vagy semmi” döntés. A kérelemben lehetőség van arra, hogy a választó csak az országgyűlési választásokra kérje a nemzetiségi státusz megszüntetését. Ez azt jelenti, hogy a későbbi nemzetiségi önkormányzati választásokon továbbra is részt vehet nemzetiségi választóként, miközben most visszakapja a pártlistás szavazatát. Ezt a lehetőséget a hivatalos nyomtatvány és kitöltési útmutató külön nevesíti.

A nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel határideje már lezárult, azonban a törlés még kérhető.

A választási határidők hivatalos oldala szerint a törlési kérelem legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon, azaz 2026. április 9-én 16 óráig nyújtható be. A jogszabály alapján az ilyen kérelmeket azonnal, de legfeljebb egy órán belül el kell bírálni, vagyis aki időben lép, még biztosan módosíthatja a státuszát a választás előtt.

Ha valaki azt tapasztalja, hogy akarata ellenére került fel a nemzetiségi névjegyzékre, a legfontosabb lépés a gyors reagálás. A törlési kérelem benyújtása az első és legfontosabb teendő, akár online, akár személyesen.

Emellett érdemes minden hivatalos értesítést és visszaigazolást megőrizni, mert ha vitás helyzet alakul ki, ezek alapozzák meg az esetleges jogorvoslatot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Molnár Edvárd