Bekövetkezett, amire a világ várt: megszületett a tűzszüneti megállapodás, pillanatok alatt beszakadt a gáz ára
Az európai földgázárak meredek zuhanásba kezdtek, miután az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszüneti megállapodást kötött - ez a lépés ideiglenesen újra megnyithatja a létfontosságú Hormuzi-szorost, enyhítve a globális energiapiacok feszültségét.

Az irányadó határidős gázár-jegyzések 20 százalékot estek Európában, amivel a háború kitörése óta nem látott mélypontra süllyedtek.

Mindez annak köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök beleegyezett a bombázások felfüggesztésébe, cserébe Irán szabad áthaladást biztosít a Hormuzi-szorosban. Teherán közlése szerint a lépést a fegyveres erőkkel koordinálva teszik lehetővé, a megállapodás pontos részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

A vízi útvonal szinte teljes lezárása globális energiaválságot váltott ki, és az egekbe lökte az üzemanyagárakat. Normál esetben ezen a csatornán halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának (cseppfolyósított földgáz) mintegy ötöde.

A hedge fundok és más spekulatív szereplők hektikus pozícióváltásai tovább erősítik az európai gázpiac volatilitását. A tűzszüneti megállapodás előtt ugyanis rekordszintű nettó vételi pozíció halmozódott fel a piacon. A fizikai piacon tevékenykedő kereskedők ugyanakkor jóval óvatosabbak: ők valószínűleg kivárnak, amíg kiderül, hogy az egyezség valóban tartósnak bizonyul-e.

